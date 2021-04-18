https://ria.ru/20210418/opasnosti-1728854808.html

Ученый предупредил россиян о приближении новых опасностей

Ученый предупредил россиян о приближении новых опасностей

В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса, что приведет к опасным последствиям, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T22:25

2021-04-18T22:25

2021-04-18T22:43

россия

климат

общество

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса, что приведет к опасным последствиям, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. В интервью каналу "МИР 24" ученый заявил, что в России из-за ее географического положения средние температуры повышаются быстрее, чем в более южных странах. По словам Семенова, в Московском регионе среднесуточная температура окажется выше нуля, а, например, в Сибири вместо 25 градусов мороза будет минус 20. "Прибавляйте к существующим нормам по три-четыре градуса, получите примерно будущие изменения", — пояснил специалист.При этом ученый подчеркнул, что вечное лето в России не наступит, а в Арктике всегда будут зимой морские льды. Климатолог отметил, что волны жары грозят лесными пожарами и уже сейчас в Сибири их ареал заметно расширился на север. "Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", — продолжил он. Ученый объяснил, что пар — это скрытое тепло, которое при конденсации приводит к росту температуры. Это, в свою очередь, вызывает шквалы, торнадо и экстремальные осадки. Он подчеркнул, что потепление сильнее будет ощущаться в городах — там и так температуры выше из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. "Поэтому жители городов будут более подвержены климатическому стрессу", — объяснил он. Кроме того, волны жары приведут к засухам, а частота и ареал их распространения также увеличатся. Чтобы избежать негативных последствий, всем странам мира следует ограничить выбросы парниковых газов. Эта мера прописана в Парижском соглашении по климату, пояснил Семенов. Также он призвал готовиться к грядущим изменения — расширять зеленые зоны в городах, создавать новые водоемы.

https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html

https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html

https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

россия

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россия, климат, общество