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Ученый предупредил россиян о приближении новых опасностей
Ученый предупредил россиян о приближении новых опасностей
В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса, что приведет к опасным последствиям, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T22:25
2021-04-18T22:43
россия
климат
общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса, что приведет к опасным последствиям, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. В интервью каналу "МИР 24" ученый заявил, что в России из-за ее географического положения средние температуры повышаются быстрее, чем в более южных странах. По словам Семенова, в Московском регионе среднесуточная температура окажется выше нуля, а, например, в Сибири вместо 25 градусов мороза будет минус 20. "Прибавляйте к существующим нормам по три-четыре градуса, получите примерно будущие изменения", — пояснил специалист.При этом ученый подчеркнул, что вечное лето в России не наступит, а в Арктике всегда будут зимой морские льды. Климатолог отметил, что волны жары грозят лесными пожарами и уже сейчас в Сибири их ареал заметно расширился на север. "Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", — продолжил он. Ученый объяснил, что пар — это скрытое тепло, которое при конденсации приводит к росту температуры. Это, в свою очередь, вызывает шквалы, торнадо и экстремальные осадки. Он подчеркнул, что потепление сильнее будет ощущаться в городах — там и так температуры выше из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. "Поэтому жители городов будут более подвержены климатическому стрессу", — объяснил он. Кроме того, волны жары приведут к засухам, а частота и ареал их распространения также увеличатся. Чтобы избежать негативных последствий, всем странам мира следует ограничить выбросы парниковых газов. Эта мера прописана в Парижском соглашении по климату, пояснил Семенов. Также он призвал готовиться к грядущим изменения — расширять зеленые зоны в городах, создавать новые водоемы.
https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html
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россия, климат, общество

Ученый предупредил россиян о приближении новых опасностей

22:25 18.04.2021 (обновлено: 22:43 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса, что приведет к опасным последствиям, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.
В интервью каналу "МИР 24" ученый заявил, что в России из-за ее географического положения средние температуры повышаются быстрее, чем в более южных странах.
"Зимой температура повысится градусов на четыре-пять, а летом на два-три", — пояснил он.
По словам Семенова, в Московском регионе среднесуточная температура окажется выше нуля, а, например, в Сибири вместо 25 градусов мороза будет минус 20.
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"Прибавляйте к существующим нормам по три-четыре градуса, получите примерно будущие изменения", — пояснил специалист.
При этом ученый подчеркнул, что вечное лето в России не наступит, а в Арктике всегда будут зимой морские льды.
"При увеличении температур увеличиваются частота и интенсивность волн жары, что мы уже отмечаем в последние десятилетия. Лето становится все более жарким. И периоды продолжительной и жаркой погоды становятся более частыми", — пояснил он.
Климатолог отметил, что волны жары грозят лесными пожарами и уже сейчас в Сибири их ареал заметно расширился на север.
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"Это большие риски, важные негативные последствия. Растет влагосодержание атмосферы при потеплении, это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара", — продолжил он.
Ученый объяснил, что пар — это скрытое тепло, которое при конденсации приводит к росту температуры. Это, в свою очередь, вызывает шквалы, торнадо и экстремальные осадки.
"В большинстве регионов интенсивность осадков при потеплении растет, <…> становится больше ливневых осадков", — предупредил Семенов.
Он подчеркнул, что потепление сильнее будет ощущаться в городах — там и так температуры выше из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени.
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"Поэтому жители городов будут более подвержены климатическому стрессу", — объяснил он.
Кроме того, волны жары приведут к засухам, а частота и ареал их распространения также увеличатся.
Чтобы избежать негативных последствий, всем странам мира следует ограничить выбросы парниковых газов. Эта мера прописана в Парижском соглашении по климату, пояснил Семенов. Также он призвал готовиться к грядущим изменения — расширять зеленые зоны в городах, создавать новые водоемы.
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