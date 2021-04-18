Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:09 18.04.2021 (обновлено: 01:04 19.04.2021)
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами.
"Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если"", - заявил дипломат в интервью изданию Welt am Sonntag.
По мнению Мельника, только скорейшее присоединение Украины к НАТО может предотвратить новую войну в Европе. "Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для (президента России Владимира - ред.) Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле", - заявил он.
Посол также призвал правительство Германии оказать большую поддержку Украине, в частности, предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае вторжения на Украину. По мнению Мельника, в таком случае необходимо прибегнуть к "международному бойкоту" России и "судебному преследованию в Международном уголовном суде за военные преступления", а также к "полному экономическому эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полному замораживанию инвестиций".
17 апреля, 01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
Ранее Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Так, на этой неделе он заявил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы этой страны, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".