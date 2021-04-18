Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/nato-1728774732.html
Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-18T04:09
2021-04-19T01:04
ситуация на украине
андрей мельник
нато
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами.По мнению Мельника, только скорейшее присоединение Украины к НАТО может предотвратить новую войну в Европе. "Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для (президента России Владимира - ред.) Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле", - заявил он.Посол также призвал правительство Германии оказать большую поддержку Украине, в частности, предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае вторжения на Украину. По мнению Мельника, в таком случае необходимо прибегнуть к "международному бойкоту" России и "судебному преследованию в Международном уголовном суде за военные преступления", а также к "полному экономическому эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полному замораживанию инвестиций".Ранее Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Так, на этой неделе он заявил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы этой страны, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".
https://ria.ru/20210417/ukraina-1728672090.html
https://ria.ru/20210415/nato-1728499077.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, андрей мельник, нато, германия, украина, в мире

Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии

04:09 18.04.2021 (обновлено: 01:04 19.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами.

"Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если"", - заявил дипломат в интервью изданию Welt am Sonntag.

По мнению Мельника, только скорейшее присоединение Украины к НАТО может предотвратить новую войну в Европе. "Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для (президента России Владимира - ред.) Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле", - заявил он.
Посол также призвал правительство Германии оказать большую поддержку Украине, в частности, предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае вторжения на Украину. По мнению Мельника, в таком случае необходимо прибегнуть к "международному бойкоту" России и "судебному преследованию в Международном уголовном суде за военные преступления", а также к "полному экономическому эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полному замораживанию инвестиций".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 01:15
Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
Ранее Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Так, на этой неделе он заявил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы этой страны, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 23:32
НАТО оценила вероятность "нападения" России на Украину в ближайшие недели
 
Ситуация на УкраинеАндрей МельникНАТОГерманияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния