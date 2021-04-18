https://ria.ru/20210418/nato-1728774732.html

Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии

Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-18T04:09

2021-04-18T04:09

2021-04-19T01:04

ситуация на украине

андрей мельник

нато

германия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию как можно скорее и без всяких условий добиться вступления его страны в НАТО из-за исторической ответственности, которую ФРГ несет перед украинцами.По мнению Мельника, только скорейшее присоединение Украины к НАТО может предотвратить новую войну в Европе. "Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для (президента России Владимира - ред.) Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле", - заявил он.Посол также призвал правительство Германии оказать большую поддержку Украине, в частности, предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае вторжения на Украину. По мнению Мельника, в таком случае необходимо прибегнуть к "международному бойкоту" России и "судебному преследованию в Международном уголовном суде за военные преступления", а также к "полному экономическому эмбарго, прежде всего, на импорт сырья, а также полному замораживанию инвестиций".Ранее Мельник неоднократно выступал с громкими заявлениями. Так, на этой неделе он заявил, что Украина может обдумать вопрос возвращения ядерного статуса, если не станет членом НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит проблемы этой страны, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является "глубоко неприемлемой перспективой".

https://ria.ru/20210417/ukraina-1728672090.html

https://ria.ru/20210415/nato-1728499077.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, андрей мельник, нато, германия, украина, в мире