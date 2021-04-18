https://ria.ru/20210418/napadenie-1728857200.html

В Петербурге женщина с ножом напала на девятилетнего сына

В Петербурге женщина с ножом напала на девятилетнего сына

Полицейские в Петербурге отвезли в отдел агрессивную женщину и передали медикам ее девятилетнего сына с ножевым ранением руки, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T23:06

2021-04-18T23:06

2021-04-18T23:06

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Полицейские в Петербурге отвезли в отдел агрессивную женщину и передали медикам ее девятилетнего сына с ножевым ранением руки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, между 48-летней хозяйкой квартиры и ее дочерью возник конфликт из-за наркозависимости девушки."Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки", - сказано в сообщении. Полицейские задержали агрессивную женщину, ребёнка передали медикам. Жизни мальчика ничего не угрожает.После медосвидетельствования его мать доставили в отдел полиции.

https://ria.ru/20210418/zaderzhanie-1728856158.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия