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В Петербурге женщина с ножом напала на девятилетнего сына
В Петербурге женщина с ножом напала на девятилетнего сына
Полицейские в Петербурге отвезли в отдел агрессивную женщину и передали медикам ее девятилетнего сына с ножевым ранением руки, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T23:06
2021-04-18T23:06
2021-04-18T23:06
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Полицейские в Петербурге отвезли в отдел агрессивную женщину и передали медикам ее девятилетнего сына с ножевым ранением руки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, между 48-летней хозяйкой квартиры и ее дочерью возник конфликт из-за наркозависимости девушки."Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки", - сказано в сообщении. Полицейские задержали агрессивную женщину, ребёнка передали медикам. Жизни мальчика ничего не угрожает.После медосвидетельствования его мать доставили в отдел полиции.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости.
Полицейские в Петербурге
отвезли в отдел агрессивную женщину и передали медикам ее девятилетнего сына с ножевым ранением руки, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Петербургу и Ленинградской области
.
"18 апреля через службу "112" в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что по Южному шоссе, в квартире дома 55/5 слышны крики. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. В квартире находились 48-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, между 48-летней хозяйкой квартиры и ее дочерью возник конфликт из-за наркозависимости девушки.
"Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки", - сказано в сообщении. Полицейские задержали агрессивную женщину, ребёнка передали медикам. Жизни мальчика ничего не угрожает.
После медосвидетельствования его мать доставили в отдел полиции.