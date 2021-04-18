Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210418/mks-1728810511.html
Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года
Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года
Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:08
2021-04-18T18:00
юрий борисов (вице-премьер)
наука
россия
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер Юрий Борисов.Совещание по развитию космической отрасли президент провел 12 апреля в День космонавтики."Роскосмос" отметил, что модули МКС выработали ресурс."У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", — уточнила пресс-служба госкорпорации.Россия будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов. При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, склад материального обеспечения, платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также один коммерческий для размещения четырех туристов.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования. Разработку ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия".В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Россия заплатила за проект менее десяти процентов общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год. Из них около трех-четырех миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 годов.
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
https://ria.ru/20210417/kosmos-1728686983.html
https://ria.ru/20210410/kosmos-1727657294.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:488:1080:1298_1920x0_80_0_0_fdce2044513c7f6e642780574ba7b832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий борисов (вице-премьер), россия, космос - риа наука

Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года

14:08 18.04.2021 (обновлено: 18:00 18.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Совещание по развитию космической отрасли президент провел 12 апреля в День космонавтики.
"Роскосмос" отметил, что модули МКС выработали ресурс.
"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", — уточнила пресс-служба госкорпорации.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 20:28Наука
Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса
Россия будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.
До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.
После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов. При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.
В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, склад материального обеспечения, платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также один коммерческий для размещения четырех туристов.
Возвращение на Землю: Союз МС-17 с экипажем МКС совершил успешную посадку - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 09:35Хочу стать космонавтом
Опубликовано видео приземления корабля "Союз МС-17" с экипажем МКС
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования. Разработку ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия".
В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.
По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Россия заплатила за проект менее десяти процентов общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.
Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год. Из них около трех-четырех миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.
Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 годов.
Приборы ASIM, закрепленные на внешней подвеске модуля МКС Коламбус - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 09:07Наука
Эксперт объяснил, откуда на МКС энергия и какого прибора в космосе нет
 
НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния