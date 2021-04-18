https://ria.ru/20210418/mks-1728810511.html

Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года

Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:08

2021-04-18T14:08

2021-04-18T18:00

юрий борисов (вице-премьер)

наука

россия

космос - риа наука

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил вице-премьер Юрий Борисов.Совещание по развитию космической отрасли президент провел 12 апреля в День космонавтики."Роскосмос" отметил, что модули МКС выработали ресурс."У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", — уточнила пресс-служба госкорпорации.Россия будет работать над своей национальной станцией. Глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования проекта после 2025 года.До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. Там нашли трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.После 2025-го Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов. При этом траты России на МКС оцениваются в десять-пятнадцать миллиардов рублей.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый, целевой производственный, склад материального обеспечения, платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также один коммерческий для размещения четырех туристов.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования. Разработку ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия".В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го.По данным РКК "Энергия", оператора российского сегмента станции, общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивалась в 121,6 миллиарда долларов. Россия заплатила за проект менее десяти процентов общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.Ежегодные расходы на содержание станции составляют до пяти миллиардов долларов в год. Из них около трех-четырех миллиардов ежегодно из бюджета запрашивает НАСА, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали: до 2020 и 2024 годов.

https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html

https://ria.ru/20210417/kosmos-1728686983.html

https://ria.ru/20210410/kosmos-1727657294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), россия, космос - риа наука