https://ria.ru/20210418/litva-1728613145.html

В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов

В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов

В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T02:34

2021-04-18T02:34

2021-04-18T02:34

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс. Специальные датчики на беспилотниках будут измерять выбросы выхлопных газов кораблей, подходящих к Литве по основным морским путям, а также во время стоянки судов в порту Клайпеды.Получая информацию, дроны смогут передавать ее в режиме реального времени в наблюдательный центр. Там данные проанализируют и при необходимости примут меры.

https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

море, экология, туризм, новости - туризм, клайпеда, литва