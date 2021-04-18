https://ria.ru/20210418/litva-1728613145.html
В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов
В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов
В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:34
2021-04-18T02:34
2021-04-18T02:34
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс. Специальные датчики на беспилотниках будут измерять выбросы выхлопных газов кораблей, подходящих к Литве по основным морским путям, а также во время стоянки судов в порту Клайпеды.Получая информацию, дроны смогут передавать ее в режиме реального времени в наблюдательный центр. Там данные проанализируют и при необходимости примут меры.
https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html
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