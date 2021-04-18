Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210418/litva-1728613145.html
В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов
В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов
В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:34
2021-04-18T02:34
море
экология
туризм
туризм
новости - туризм
клайпеда
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453080_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_59ad067a73a6759109633a8af3118ab5.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс. Специальные датчики на беспилотниках будут измерять выбросы выхлопных газов кораблей, подходящих к Литве по основным морским путям, а также во время стоянки судов в порту Клайпеды.Получая информацию, дроны смогут передавать ее в режиме реального времени в наблюдательный центр. Там данные проанализируют и при необходимости примут меры.
https://ria.ru/20210414/pribaltika-1728099626.html
клайпеда
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576453080_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6febcd028108eec9fbc756ac0f93c34f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
море, экология, туризм, новости - туризм, клайпеда, литва

В Литве чистоту морской воды будут проверять с помощью дронов

02:34 18.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКлайпедский морской торговый порт
Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Литве планируют бороться с загрязнением морской воды с помощью дронов, сообщает ЕвроПульс.
Специальные датчики на беспилотниках будут измерять выбросы выхлопных газов кораблей, подходящих к Литве по основным морским путям, а также во время стоянки судов в порту Клайпеды.
Получая информацию, дроны смогут передавать ее в режиме реального времени в наблюдательный центр.
Там данные проанализируют и при необходимости примут меры.
Латвийское побережье - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 00:26Туризм
Литву, Латвию и Эстонию соединит стодневный пешеходный маршрут
 
ТуризммореЭкологияТуризмНовости - ТуризмКлайпедаЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Лента новостейМолния