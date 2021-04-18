https://ria.ru/20210418/krym-1728841993.html
В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров
В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T20:01
2021-04-18T20:01
2021-04-18T20:01
туризм
горячие туры
отдых на море
россия
курорт
гостиницы
отели
алексей черняк
туры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми.При этом, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях появилось много информации о высоких ценах на отдых в Крыму, которая во многих случаях не подтверждается."Крымские курорты уже неоднократно проходили это. Обычно накануне курортного сезона против черноморских курортов России извне запускается масштабная кампания по их дискредитации, чтобы отпугнуть отдыхающих", - сказал глава комитета.Черняк подчеркнул, что курорты Крыма готовятся провести предстоящий курортный сезон на высоком организационном уровне, гарантировав туристам сервис и безопасный отдых.
https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html
https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html
россия
черное море
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горячие туры, отдых на море, россия, курорт, гостиницы, отели, алексей черняк, туры, черное море, новости - туризм, валентина матвиенко, совет федерации рф, республика крым, майские праздники, отдых
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми.
"Никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет. Это невозможно. При этом поручение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко своевременно, так как, действительно, отдельные объекты размещения подняли цены на свои услуги. Мы обязаны реагировать и не допустить необоснованного роста цен на отдых", – сказал РИА Новости Черняк.
При этом, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях появилось много информации о высоких ценах на отдых в Крыму, которая во многих случаях не подтверждается.
"Крымские курорты уже неоднократно проходили это. Обычно накануне курортного сезона против черноморских курортов России извне запускается масштабная кампания по их дискредитации, чтобы отпугнуть отдыхающих", - сказал глава комитета.
Черняк подчеркнул, что курорты Крыма готовятся провести предстоящий курортный сезон на высоком организационном уровне, гарантировав туристам сервис и безопасный отдых.