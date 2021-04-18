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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210418/krym-1728841993.html
В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров
В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T20:01
2021-04-18T20:01
туризм
горячие туры
отдых на море
россия
курорт
гостиницы
отели
алексей черняк
туры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми.При этом, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях появилось много информации о высоких ценах на отдых в Крыму, которая во многих случаях не подтверждается."Крымские курорты уже неоднократно проходили это. Обычно накануне курортного сезона против черноморских курортов России извне запускается масштабная кампания по их дискредитации, чтобы отпугнуть отдыхающих", - сказал глава комитета.Черняк подчеркнул, что курорты Крыма готовятся провести предстоящий курортный сезон на высоком организационном уровне, гарантировав туристам сервис и безопасный отдых.
https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html
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В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров

20:01 18.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми.

"Никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет. Это невозможно. При этом поручение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко своевременно, так как, действительно, отдельные объекты размещения подняли цены на свои услуги. Мы обязаны реагировать и не допустить необоснованного роста цен на отдых", – сказал РИА Новости Черняк.

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При этом, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях появилось много информации о высоких ценах на отдых в Крыму, которая во многих случаях не подтверждается.
"Крымские курорты уже неоднократно проходили это. Обычно накануне курортного сезона против черноморских курортов России извне запускается масштабная кампания по их дискредитации, чтобы отпугнуть отдыхающих", - сказал глава комитета.
Черняк подчеркнул, что курорты Крыма готовятся провести предстоящий курортный сезон на высоком организационном уровне, гарантировав туристам сервис и безопасный отдых.
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