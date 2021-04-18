https://ria.ru/20210418/krym-1728841993.html

В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров

В Крыму исключили вероятность картельного сговора отельеров

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T20:01

2021-04-18T20:01

2021-04-18T20:01

туризм

горячие туры

отдых на море

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курорт

гостиницы

отели

алексей черняк

туры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что никакого картельного сговора отельеров черноморских курортов о синхронном поднятии цен нет.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты проконтролировать вместе с ФАС ситуацию с необоснованным ростом цен на российских курортах, в гостиницах и домах отдыха после того, как большинство зарубежных направлений для россиян в этом году оказались закрытыми.При этом, по его словам, в последнее время в СМИ и соцсетях появилось много информации о высоких ценах на отдых в Крыму, которая во многих случаях не подтверждается."Крымские курорты уже неоднократно проходили это. Обычно накануне курортного сезона против черноморских курортов России извне запускается масштабная кампания по их дискредитации, чтобы отпугнуть отдыхающих", - сказал глава комитета.Черняк подчеркнул, что курорты Крыма готовятся провести предстоящий курортный сезон на высоком организационном уровне, гарантировав туристам сервис и безопасный отдых.

https://ria.ru/20210416/otdykh-1728530369.html

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

россия

черное море

республика крым

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