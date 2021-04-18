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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728843989.html
В Петербурге оценили вероятность третьей волны коронавируса
В Петербурге оценили вероятность третьей волны коронавируса
Вероятность третьей волны коронавируса в Петербурге остается высокой, сообщает городской межведомственный координационный совет по противодействию... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T20:23
2021-04-18T20:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Вероятность третьей волны коронавируса в Петербурге остается высокой, сообщает городской межведомственный координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции."Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своем падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны ", - говорится материалах совета.Отмечается, что в воскресенье в медицинских организациях города зарегистрировано на 3,09 % больше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом на 3,35 % меньше госпитализировано пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За неделю общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 4,31 %. В Петербурге продолжают действовать базовые противоэпидемические ограничения, идет массовая вакцинация населения против COVID-19.К настоящему времени в Петербурге вакцинировано 498 558 человек, из них 346 220 полностью завершили цикл вакцинации. Всего в город поступило 726 212 комплектов вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 227 654 комплекта доз.
https://ria.ru/20210418/epidemiya-1728837250.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге оценили вероятность третьей волны коронавируса

20:23 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Пост таблеток в отделении больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Вероятность третьей волны коронавируса в Петербурге остается высокой, сообщает городской межведомственный координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
"Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своем падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны ", - говорится материалах совета.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Мясников пожелал человечеству более смертоносной эпидемии
Отмечается, что в воскресенье в медицинских организациях города зарегистрировано на 3,09 % больше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом на 3,35 % меньше госпитализировано пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За неделю общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 4,31 %. В Петербурге продолжают действовать базовые противоэпидемические ограничения, идет массовая вакцинация населения против COVID-19.
К настоящему времени в Петербурге вакцинировано 498 558 человек, из них 346 220 полностью завершили цикл вакцинации. Всего в город поступило 726 212 комплектов вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 227 654 комплекта доз.
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