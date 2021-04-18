https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728843989.html

В Петербурге оценили вероятность третьей волны коронавируса

В Петербурге оценили вероятность третьей волны коронавируса

Вероятность третьей волны коронавируса в Петербурге остается высокой, сообщает городской межведомственный координационный совет по противодействию... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T20:23

2021-04-18T20:23

2021-04-18T20:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Вероятность третьей волны коронавируса в Петербурге остается высокой, сообщает городской межведомственный координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции."Интенсивность распространения инфекции снижается, но вторая волна в своем падении до сих пор не достигла минимума, который наблюдался в августе 2020 года между первой и второй волнами. Высока вероятность третьей волны ", - говорится материалах совета.Отмечается, что в воскресенье в медицинских организациях города зарегистрировано на 3,09 % больше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым воскресеньем. При этом на 3,35 % меньше госпитализировано пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За неделю общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 4,31 %. В Петербурге продолжают действовать базовые противоэпидемические ограничения, идет массовая вакцинация населения против COVID-19.К настоящему времени в Петербурге вакцинировано 498 558 человек, из них 346 220 полностью завершили цикл вакцинации. Всего в город поступило 726 212 комплектов вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе на сегодняшний день составляет 227 654 комплекта доз.

https://ria.ru/20210418/epidemiya-1728837250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/immunitet-1728566645.html

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