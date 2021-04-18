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https://ria.ru/20210418/ispaniya-1728801510.html
Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина
Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина
Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:09
2021-04-18T12:55
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
москва
испания
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.Как было установлено, в октябре 2017 года фигурант в сговоре с ещё одним участником группы изготовил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на общую сумму более 7 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги были переведены на счет фирмы, которая не осуществляла какую-либо хозяйственную деятельность, а потом похищены соучастниками."В январе 2018 года ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело в отношении А. Германа. В декабре того же года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по г. Москве", – добавила Волк.Как сообщается на сайте столичного главка СК РФ, Герман в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.
https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html
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россия
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россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, москва, испания, происшествия

Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина

12:09 18.04.2021 (обновлено: 12:55 18.04.2021)
 
© AP PhotoСотрудники испанской полиции на Тенерифе
Сотрудники испанской полиции на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 19:16
Россия экстрадировала в Испанию разыскиваемого за убийства литовца
Как было установлено, в октябре 2017 года фигурант в сговоре с ещё одним участником группы изготовил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на общую сумму более 7 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги были переведены на счет фирмы, которая не осуществляла какую-либо хозяйственную деятельность, а потом похищены соучастниками.
"В январе 2018 года ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело в отношении А. Германа. В декабре того же года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по г. Москве", – добавила Волк.
Как сообщается на сайте столичного главка СК РФ, Герман в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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РоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)ИнтерполМоскваИспанияПроисшествия
 
 
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