https://ria.ru/20210418/ispaniya-1728801510.html
Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина
Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина
Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:09
2021-04-18T12:09
2021-04-18T12:55
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
москва
испания
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590122531_0:217:2163:1434_1920x0_80_0_0_5c916d53fd3fa9a44e2a72a132cf50ec.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.Как было установлено, в октябре 2017 года фигурант в сговоре с ещё одним участником группы изготовил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на общую сумму более 7 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги были переведены на счет фирмы, которая не осуществляла какую-либо хозяйственную деятельность, а потом похищены соучастниками."В январе 2018 года ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело в отношении А. Германа. В декабре того же года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по г. Москве", – добавила Волк.Как сообщается на сайте столичного главка СК РФ, Герман в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.
https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html
https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html
россия
москва
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590122531_645:326:2163:1464_1920x0_80_0_0_8555a0239e5d2014a41789649bb1edf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, москва, испания, происшествия