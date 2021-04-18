https://ria.ru/20210418/ispaniya-1728801510.html

Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина

Испания экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина

Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T12:09

2021-04-18T12:09

2021-04-18T12:55

россия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

интерпол

москва

испания

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, экстрадирован из Испании в Россию, в 2017 году он с сообщниками, по версии правоохранителей, похитил более 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Осуществлена экстрадиция из Испании гражданина Российской Федерации Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.Как было установлено, в октябре 2017 года фигурант в сговоре с ещё одним участником группы изготовил поддельные договоры на поставку материалов и оборудования для компании на общую сумму более 7 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что деньги были переведены на счет фирмы, которая не осуществляла какую-либо хозяйственную деятельность, а потом похищены соучастниками."В январе 2018 года ГСУ СК России по городу Москве было возбуждено уголовное дело в отношении А. Германа. В декабре того же года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по г. Москве", – добавила Волк.Как сообщается на сайте столичного главка СК РФ, Герман в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html

https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html

россия

москва

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, москва, испания, происшествия