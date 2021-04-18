https://ria.ru/20210418/igrushki-1728773813.html

Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек

Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек

Гелевые шарики из игрушек, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, а магнитные шарики находят РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T03:03

2021-04-18T03:03

2021-04-18T03:03

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общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гелевые шарики из игрушек, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, а магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.По словам врача, родители, чьи дети проглотили какой-то предмет, обращаются в больницу достаточно часто, практически каждый день, и в основном - ночью. И даже сформировался целый музей деталей и инородных тел, которые попадают в организм ребенка: от мелких винтиков до монет, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши, даже строительная пена.Собеседник агентства отметил, что бывают случаи, когда в организм попадают бытовые вещи, например, связка ключей от почтового ящика или магнитные браслетики для фитнеса.Он предупредил, что такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания. Поэтому взгляд родителя всегда должен быть устремлен на ребенка, где бы он не находился в доме.

https://ria.ru/20210408/zdorove-1727309370.html

https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html

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россия, общество