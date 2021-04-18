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Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
Гелевые шарики из игрушек, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, а магнитные шарики находят РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T03:03
2021-04-18T03:03
россия
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гелевые шарики из игрушек, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, а магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.По словам врача, родители, чьи дети проглотили какой-то предмет, обращаются в больницу достаточно часто, практически каждый день, и в основном - ночью. И даже сформировался целый музей деталей и инородных тел, которые попадают в организм ребенка: от мелких винтиков до монет, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши, даже строительная пена.Собеседник агентства отметил, что бывают случаи, когда в организм попадают бытовые вещи, например, связка ключей от почтового ящика или магнитные браслетики для фитнеса.Он предупредил, что такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания. Поэтому взгляд родителя всегда должен быть устремлен на ребенка, где бы он не находился в доме.
https://ria.ru/20210408/zdorove-1727309370.html
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россия, общество

Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек

03:03 18.04.2021
 
© Фото : страница больницы скорой медицинской помощи № 2 Томска во "ВКонтакте"Магнитные шарики
Магнитные шарики - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : страница больницы скорой медицинской помощи № 2 Томска во "ВКонтакте"
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гелевые шарики из игрушек, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, а магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.
"Все игрушки, которые содержат мелкие детали и магнитные шарики, небезопасны для игры ребенка. И тем более гелевые шарики, которые, когда попадают в организм, разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция. Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно все время ловить, выявлять. А магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом", - рассказал Османов.
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По словам врача, родители, чьи дети проглотили какой-то предмет, обращаются в больницу достаточно часто, практически каждый день, и в основном - ночью. И даже сформировался целый музей деталей и инородных тел, которые попадают в организм ребенка: от мелких винтиков до монет, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши, даже строительная пена.
Собеседник агентства отметил, что бывают случаи, когда в организм попадают бытовые вещи, например, связка ключей от почтового ящика или магнитные браслетики для фитнеса.
"Связка из двух ключей у 4-летнего ребенка. Догадайтесь, как попали эти ключи? Мама пытается успокоить ребенка, он не реагирует на игрушки, все они ему надоели, дает связку ключей, "о, что-то новое", ребенок заинтересовался, замолчал. Мама занимается своими делами. И вдруг ребенок начинает беспокоиться, поперхиваться, видит мама - что-то не то, и ключей нет. Быстро доставляет в больницу, и мы делаем операцию под наркозом, удаляем ключи", - рассказал Османов.
Он предупредил, что такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания. Поэтому взгляд родителя всегда должен быть устремлен на ребенка, где бы он не находился в доме.
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