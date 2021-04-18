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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210418/forum-1728845009.html
В Петербурге завершился Международный медиафорум "Диалог культур"
В Петербурге завершился Международный медиафорум "Диалог культур"
В Санкт-Петербурге прошел XV юбилейный Медиафорум молодых журналистов "Диалог культур". РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-18T20:58
2021-04-19T00:03
интервью - культура
новости культуры
фотография
жанна бадоева
санкт-петербург
интервью
журналист
культура
кирилл вышинский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел XV юбилейный Медиафорум молодых журналистов "Диалог культур".В дни его работы проводились мастер-классы, круглые столы, приехали известные профессионалы (среди них – Владимир Познер, Кирилл Вышинский, Виталий Третьяков, Илья Доронов и многие другие). Показы документальных фильмов, репортажей, фоторабот, мультимедийные выставки, живое неформальное общение – все это привлекает к "Диалогу культур" участников из многих стран. Молодых журналистов принимает на своих площадках Государственный Эрмитаж. И это не просто возможность провести там конференцию или мастер-класс. Перед участниками распахиваются двери многочисленных залов музея, им предоставляются консультации историков, экскурсоводов.О том, как проходил юбилейный форум, в интервью РИА новости рассказал председатель оргкомитета, журналист и режиссер Ашот Джазоян:Реально, Эрмитаж – "гений места", и это бонус, причем, для любого фестиваля или форума. Мне кажется, лучшего места для интересного разговора, тем более сейчас, – нет. Когда человек заходит в Эрмитаж (особенно, если это журналист, да еще в начале своей карьеры), он выходит оттуда уже другим. Конечно, трудно собирать людей, хотя к нам очень стремились приехать многие молодые журналисты. Представляете – более 500 человек! Но из-за ограничений в период пандемии мы смогли в этом году принять в Эрмитажном театре только 173 участника. Есть некоторые стереотипы, старые и новые, вокруг России – и это политически мешающие диалогу факторы. Есть, наконец, этот COVID, из-за которого нам всем пришлось трудно: у многих потенциальных участников в их государствах – свои локдауны. В результате журналисты (из Германии, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Польши, Аргентины, Мексики, Южной Кореи и др.), смогли принять участие в нашем форуме хотя бы в онлайн-формате. Я вообще удивляюсь, как мы провели (и на таком высоком уровне – Прим. ред), во всех этих условиях наш юбилейный форум.Но я знаю, что те зарубежные журналисты, которые к нам приезжают – им действительно, интересна Россия, наши люди, наша жизнь. За 15 лет, пока существует форум, никто из иностранцев потом не позволил себе никакого очернения, уничижения, неконструктивной статьи или репортажа, у них не было цели создавать очередные стереотипы. Вот что самое важное.Это можно называть нашей мягкой силой, наверное. Но главное, что у нас есть репутация – к нам едут с большим удовольствием. Мы не говорим им, что надо делать, какие темы выбирать для работы во время медиафорума. Благодаря поддержке Эрмитажа и лично Михаила Борисовича Пиотровского, конечно, для наших и зарубежных репортеров и документалистов открываются залы, хранилища, выставочные пространства. Это же такая редкость! Кто-то будет снимать про скифское богатство Крыма, а кто-то – про эрмитажных кошек, кто-то откроет для себя сокровища музея и наследие истории. У нас фантастические для этого условия. Второе – это то, что мы также работаем все эти годы совместно с Санкт-Петербургским Университетом, это наши партнеры. Их волонтеры постоянно присутствуют на нашем форуме и помогают нам и в оргвопросах, и во взаимодействии с иностранными журналистами. Они все вместе с ними работают потом "репортерами в поле" – и в Эрмитаже, и в самом Петербурге и других городах (например, в этом году – в Великом Новгороде, Пскове, Выборге). Очень интересный, кстати, маркер: кого из профессионалов в качестве ориентиров выбирают сами журналисты. В этом году, согласно опросу среди молодых представителей новых медиа евразийских стран, лидировали Жанна Бадоева (она вышла на прямое включение из Сербии) и Владимир Познер (выступал на форуме). Это люди, которые по мнению профессионалов, внесли наибольший вклад в развитие диалога культур. У нас, кстати, есть гости, которые принимали участие еще в первых форумах. В этом году, благодаря поддержке Евразийской экономической комиссии, к нам приехали коллеги из стран СНГ Гульнара Амиршоева, главред "вечерки" из Душанбе, и Ваге Аванесян, корреспондент телеканала "Шант" из Армении. О Евразии как о пространстве новых возможностей говорили как метры журналистики, так и, например, Йохан Вандерплаетсе, председатель Ассоциации Европейского бизнеса в России.Среди новых участников – много талантливых ребят, которые представили очень интересные работы. Всех не перечислить: их слишком много, назову лишь некоторые. Это "Санкт-Петербург, город аплодисментов", "Домой", "Я люблю жизнь", "Война и сыр", "Церковные леса Эфиопии". Обо всех этих и других работах можно долго рассказывать, они, правда, очень интересные, но лучше их посмотреть и самим составить мнение (видео и информацию о конкурсных фильмах можно найти здесь – прим. ред). Понимаете, любой успех на международном форуме – это признание профессионального сообщества. И это очень важно для начинающих (и не только) журналистов, авторов, документалистов. И этим можно не только гордиться, но и предъявлять – когда ты хочешь идти дальше, заниматься поиском новых тем, заказчиков, партнеров. Если твой фильм показывают на международном фестивале и его видят и профессионалы, и зрители онлайн… И фактически при помощи этих работ мы видим не только профессиональное мастерство того или иного автора. Мы видим жизнь – как она есть – в разных государствах. Большинство из нас вряд ли побывают в Эфиопии или Колумбии, или съездят в те места, глубинки, о которых сняты фильмы. Мы фактически в реальном времени видим людей в разных странах, их самобытную культуру, их решения и поступки – это же всё тоже диалог. Если ты не знаешь культуру того или иного народа, это не значит, что она плохая, или бедная, или что ее вообще нет. Фильмы, блоги, репортажи, фотографии показывают нам то, о чем мы, порой, и не подозревали: через эти работы приходит понимание, прежде всего, многообразия культур. Это же всё не просто разговоры о стремительно меняющемся мире. Это на самом деле – диалог в действии.За всю историю Международного медиафорума "Диалог культур" в нем поучаствовали больше пяти тысяч молодых репортеров, фотографов, редакторов, режиссеров и блогеров из 50 стран мира.Проект проводит Государственный Эрмитаж и медиаконгресс "Содружество журналистов" при поддержке Президентского гранта, Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России и Санкт-Петербургского государственного университета.МИА "Россия сегодня" – информационный партнер XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур".
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В Петербурге завершился Международный медиафорум "Диалог культур"

20:58 18.04.2021 (обновлено: 00:03 19.04.2021)
 
© Татьяна ЖарковаНа XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Татьяна Жаркова
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел XV юбилейный Медиафорум молодых журналистов "Диалог культур".
В дни его работы проводились мастер-классы, круглые столы, приехали известные профессионалы (среди них – Владимир Познер, Кирилл Вышинский, Виталий Третьяков, Илья Доронов и многие другие). Показы документальных фильмов, репортажей, фоторабот, мультимедийные выставки, живое неформальное общение – все это привлекает к "Диалогу культур" участников из многих стран.
Молодых журналистов принимает на своих площадках Государственный Эрмитаж. И это не просто возможность провести там конференцию или мастер-класс. Перед участниками распахиваются двери многочисленных залов музея, им предоставляются консультации историков, экскурсоводов.
© Татьяна ЖарковаАшот Джазоян, председатель оргкомитета XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
Ашот Джазоян, председатель оргкомитета XV Международного медиафорума молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Татьяна Жаркова
Ашот Джазоян, председатель оргкомитета XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
О том, как проходил юбилейный форум, в интервью РИА новости рассказал председатель оргкомитета, журналист и режиссер Ашот Джазоян:
Реально, Эрмитаж – "гений места", и это бонус, причем, для любого фестиваля или форума. Мне кажется, лучшего места для интересного разговора, тем более сейчас, – нет. Когда человек заходит в Эрмитаж (особенно, если это журналист, да еще в начале своей карьеры), он выходит оттуда уже другим.
Конечно, трудно собирать людей, хотя к нам очень стремились приехать многие молодые журналисты. Представляете – более 500 человек! Но из-за ограничений в период пандемии мы смогли в этом году принять в Эрмитажном театре только 173 участника.
Есть некоторые стереотипы, старые и новые, вокруг России – и это политически мешающие диалогу факторы. Есть, наконец, этот COVID, из-за которого нам всем пришлось трудно: у многих потенциальных участников в их государствах – свои локдауны. В результате журналисты (из Германии, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Польши, Аргентины, Мексики, Южной Кореи и др.), смогли принять участие в нашем форуме хотя бы в онлайн-формате.
Я вообще удивляюсь, как мы провели (и на таком высоком уровне – Прим. ред), во всех этих условиях наш юбилейный форум.
© Татьяна ЖарковаУчастники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
XV Международный медиафорум молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург
1 из 3
Участники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
© Фото Татьяны ЖарковойГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский приветсвует участников XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
XV Международный медиафорум молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург
2 из 3
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский приветсвует участников XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Фото Татьяны Жарковой
© Татьяна ЖарковаНа XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург
3 из 3
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
1 из 3
Участники XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
2 из 3
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский приветсвует участников XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Фото Татьяны Жарковой
3 из 3
На XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
© Татьяна Жаркова
Но я знаю, что те зарубежные журналисты, которые к нам приезжают – им действительно, интересна Россия, наши люди, наша жизнь. За 15 лет, пока существует форум, никто из иностранцев потом не позволил себе никакого очернения, уничижения, неконструктивной статьи или репортажа, у них не было цели создавать очередные стереотипы. Вот что самое важное.
Это можно называть нашей мягкой силой, наверное. Но главное, что у нас есть репутация – к нам едут с большим удовольствием. Мы не говорим им, что надо делать, какие темы выбирать для работы во время медиафорума. Благодаря поддержке Эрмитажа и лично Михаила Борисовича Пиотровского, конечно, для наших и зарубежных репортеров и документалистов открываются залы, хранилища, выставочные пространства. Это же такая редкость! Кто-то будет снимать про скифское богатство Крыма, а кто-то – про эрмитажных кошек, кто-то откроет для себя сокровища музея и наследие истории. У нас фантастические для этого условия.
XV Международный медиафорум молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 21:47Культура
В Петербурге открылся форум молодых журналистов "Диалог культур"
Второе – это то, что мы также работаем все эти годы совместно с Санкт-Петербургским Университетом, это наши партнеры. Их волонтеры постоянно присутствуют на нашем форуме и помогают нам и в оргвопросах, и во взаимодействии с иностранными журналистами. Они все вместе с ними работают потом "репортерами в поле" – и в Эрмитаже, и в самом Петербурге и других городах (например, в этом году – в Великом Новгороде, Пскове, Выборге).

Сейчас, несмотря на пандемию, к нам смогли приехать ведущие журналисты, блогеры, документалисты, фотографы пост-советского пространства. Всего – из 23 государств (из евразийских стран, а также из Испании, Германии, Сербии, Хорватии).

Очень интересный, кстати, маркер: кого из профессионалов в качестве ориентиров выбирают сами журналисты. В этом году, согласно опросу среди молодых представителей новых медиа евразийских стран, лидировали Жанна Бадоева (она вышла на прямое включение из Сербии) и Владимир Познер (выступал на форуме). Это люди, которые по мнению профессионалов, внесли наибольший вклад в развитие диалога культур.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Жанна Бадоева

Телеведущая Жанна Бадоева
1 из 4

Телеведущая Жанна Бадоева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Татьяна ЖарковаВладимиру Познеру вручают приз на XV Международном медиафоруме журналистов "Диалог культур"
Владимиру Познеру вручают приз на XV Международном медиафоруме Диалог культур
2 из 4
Владимиру Познеру вручают приз на XV Международном медиафоруме журналистов "Диалог культур"
© Татьяна Жаркова
© Татьяна ЖарковаКирилл Вышинский на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур"
Кирилл Вышинский на XV Международном медиафоруме молодых журналистов Диалог культур
3 из 4
Кирилл Вышинский на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур"
© Татьяна Жаркова
© Татьяна Жаркова

Владимир Познер и Йохан Вандерплаетсе (Бельгия) на XV Международном медиафоруме "Диалог культур", Санкт-Петербург

На XV Международном медиафоруме Диалог культур, Санкт-Петербург
4 из 4

Владимир Познер и Йохан Вандерплаетсе (Бельгия) на XV Международном медиафоруме "Диалог культур", Санкт-Петербург

© Татьяна Жаркова
1 из 4

Телеведущая Жанна Бадоева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4
Владимиру Познеру вручают приз на XV Международном медиафоруме журналистов "Диалог культур"
© Татьяна Жаркова
3 из 4
Кирилл Вышинский на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур"
© Татьяна Жаркова
4 из 4

Владимир Познер и Йохан Вандерплаетсе (Бельгия) на XV Международном медиафоруме "Диалог культур", Санкт-Петербург

© Татьяна Жаркова
У нас, кстати, есть гости, которые принимали участие еще в первых форумах. В этом году, благодаря поддержке Евразийской экономической комиссии, к нам приехали коллеги из стран СНГ Гульнара Амиршоева, главред "вечерки" из Душанбе, и Ваге Аванесян, корреспондент телеканала "Шант" из Армении. О Евразии как о пространстве новых возможностей говорили как метры журналистики, так и, например, Йохан Вандерплаетсе, председатель Ассоциации Европейского бизнеса в России.
Среди новых участников – много талантливых ребят, которые представили очень интересные работы. Всех не перечислить: их слишком много, назову лишь некоторые. Это "Санкт-Петербург, город аплодисментов", "Домой", "Я люблю жизнь", "Война и сыр", "Церковные леса Эфиопии". Обо всех этих и других работах можно долго рассказывать, они, правда, очень интересные, но лучше их посмотреть и самим составить мнение (видео и информацию о конкурсных фильмах можно найти здесь – прим. ред).
© Татьяна Жаркова Открытие фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
Открытие фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Татьяна Жаркова
Открытие фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
Понимаете, любой успех на международном форуме – это признание профессионального сообщества. И это очень важно для начинающих (и не только) журналистов, авторов, документалистов. И этим можно не только гордиться, но и предъявлять – когда ты хочешь идти дальше, заниматься поиском новых тем, заказчиков, партнеров. Если твой фильм показывают на международном фестивале и его видят и профессионалы, и зрители онлайн…

Если работы начинающего фотографа выставляются в Молодежном центре, общественном пространстве Главного штаба Эрмитажа (и в его соцсетях, кстати) – представляете, как это и престижно, и важно для него?

© Татьяна Жаркова На открытии фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
На открытии фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Татьяна Жаркова
На открытии фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
И фактически при помощи этих работ мы видим не только профессиональное мастерство того или иного автора. Мы видим жизнь – как она есть – в разных государствах. Большинство из нас вряд ли побывают в Эфиопии или Колумбии, или съездят в те места, глубинки, о которых сняты фильмы. Мы фактически в реальном времени видим людей в разных странах, их самобытную культуру, их решения и поступки – это же всё тоже диалог.
Если ты не знаешь культуру того или иного народа, это не значит, что она плохая, или бедная, или что ее вообще нет. Фильмы, блоги, репортажи, фотографии показывают нам то, о чем мы, порой, и не подозревали: через эти работы приходит понимание, прежде всего, многообразия культур. Это же всё не просто разговоры о стремительно меняющемся мире. Это на самом деле – диалог в действии.

И это талантливо сделанные свидетельства жизни героев нашего времени и исторического наследия в самых разных странах. И подобный интересный и важный диалог культур был бы невозможен без такого форума, как в Санкт-Петербурге.

© Татьяна Жаркова На открытии фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
На открытии фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов Диалог культур, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Татьяна Жаркова
На открытии фотовыставки на XV Международном медиафоруме молодых журналистов "Диалог культур", Санкт-Петербург
За всю историю Международного медиафорума "Диалог культур" в нем поучаствовали больше пяти тысяч молодых репортеров, фотографов, редакторов, режиссеров и блогеров из 50 стран мира.
Проект проводит Государственный Эрмитаж и медиаконгресс "Содружество журналистов" при поддержке Президентского гранта, Правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России и Санкт-Петербургского государственного университета.
МИА "Россия сегодня" – информационный партнер XV Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур".
 
КультураИнтервью - КультураНовости культурыФотографияЖанна БадоеваСанкт-ПетербургИнтервьюЖурналистКирилл ВышинскийГосударственный ЭрмитажСанкт-Петербургский государственный университетМихаил ПиотровскийВладимир ПознерВиталий ТретьяковСербияХорватияИспанияЭфиопия
 
 
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