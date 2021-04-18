https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728794843.html

Чехия должна получить отпор в виде санкций, заявили в Совфеде

Чехия должна получить отпор в виде санкций, заявили в Совфеде

Кроме ответного решения по дипломатам, Чехия должна получить серьезный санкционный ответ, чувствительный для ее экономики, социальной сферы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:01

2021-04-18T11:01

2021-04-18T12:01

андрей бабиш

мид чехии

прага

в мире

россия

сергей цеков

чехия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Кроме ответного решения по дипломатам, Чехия должна получить серьезный санкционный ответ, чувствительный для ее экономики, социальной сферы, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова."Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство", - сказал сенатор.Он также отметил, что по ситуации с высылкой российских дипломатов нужно отвечать жестко, "и по персональному составу чешского посольства в России".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.Цеков отметил, что Прага идет в фарватере той политики, которую навязывают США, при этом в ряде случаев действуя даже более жестко, чем ее европейские партнеры.Он также назвал "абсолютно бездоказательными" обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов. "Приведите конкретные данные? Но ничего нет, все строится на уже обкатанном выражении "вполне вероятно", - сказал законодатель.Цеков отметил, что Чехия "встала в очередь" вслед за Польшей, чтобы по примеру США объявить об антироссийских мерах.

https://ria.ru/20210417/eskalatsiya-1728764687.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/praga-1728788358.html

прага

россия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бабиш, мид чехии, прага, в мире, россия, сергей цеков, чехия