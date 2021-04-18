Чехия должна получить отпор в виде санкций, заявили в Совфеде
11:01 18.04.2021 (обновлено: 12:01 18.04.2021)
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Кроме ответного решения по дипломатам, Чехия должна получить серьезный санкционный ответ, чувствительный для ее экономики, социальной сферы, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
"Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство", - сказал сенатор.
Он также отметил, что по ситуации с высылкой российских дипломатов нужно отвечать жестко, "и по персональному составу чешского посольства в России".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
Цеков отметил, что Прага идет в фарватере той политики, которую навязывают США, при этом в ряде случаев действуя даже более жестко, чем ее европейские партнеры.
Он также назвал "абсолютно бездоказательными" обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов. "Приведите конкретные данные? Но ничего нет, все строится на уже обкатанном выражении "вполне вероятно", - сказал законодатель.
Цеков отметил, что Чехия "встала в очередь" вслед за Польшей, чтобы по примеру США объявить об антироссийских мерах.