https://ria.ru/20210418/bayden-1728799572.html

Пушков предостерег Байдена от ошибок при встрече с Путиным

Пушков предостерег Байдена от ошибок при встрече с Путиным

У встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно, какую пользу она может принести, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:47

2021-04-18T11:47

2021-04-18T11:47

алексей пушков

джо байден

владимир путин

москва

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно, какую пользу она может принести, заявил сенатор Алексей Пушков.По словам члена Совета Федерации, в истории отношений Москвы и Вашингтона случались как успешные и нейтральные, так и даже провальные саммиты: к неудачным он отнес переговоры Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году, следствием которых стал Карибский кризис. Оба лидера были недовольны друг другом и в итоге не смогли найти общий язык. Хотя у них не было той изначальной антипатии, которую Байден явно испытывает к Путину, отметил Пушков.Он допустил, что Байден при встрече попытается прочитать нотацию Путину и поговорить с президентом России с позиции силы. Пушков предостерег главу США от подобных действий во избежание "нового варианта Карибского кризиса" из-за Украины."У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки"). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

https://ria.ru/20210417/bayden-1728709613.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728668203.html

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алексей пушков, джо байден, владимир путин, москва, сирия, сша, в мире