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Пушков предостерег Байдена от ошибок при встрече с Путиным
Пушков предостерег Байдена от ошибок при встрече с Путиным
У встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно, какую пользу она может принести, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:47
2021-04-18T11:47
алексей пушков
джо байден
владимир путин
москва
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно, какую пользу она может принести, заявил сенатор Алексей Пушков.По словам члена Совета Федерации, в истории отношений Москвы и Вашингтона случались как успешные и нейтральные, так и даже провальные саммиты: к неудачным он отнес переговоры Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году, следствием которых стал Карибский кризис. Оба лидера были недовольны друг другом и в итоге не смогли найти общий язык. Хотя у них не было той изначальной антипатии, которую Байден явно испытывает к Путину, отметил Пушков.Он допустил, что Байден при встрече попытается прочитать нотацию Путину и поговорить с президентом России с позиции силы. Пушков предостерег главу США от подобных действий во избежание "нового варианта Карибского кризиса" из-за Украины."У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки"). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
https://ria.ru/20210417/bayden-1728709613.html
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алексей пушков, джо байден, владимир путин, москва, сирия, сша, в мире

Пушков предостерег Байдена от ошибок при встрече с Путиным

11:47 18.04.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. У встречи президентов США и России не самые лучшие перспективы и неясно, какую пользу она может принести, заявил сенатор Алексей Пушков.
По словам члена Совета Федерации, в истории отношений Москвы и Вашингтона случались как успешные и нейтральные, так и даже провальные саммиты: к неудачным он отнес переговоры Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году, следствием которых стал Карибский кризис. Оба лидера были недовольны друг другом и в итоге не смогли найти общий язык. Хотя у них не было той изначальной антипатии, которую Байден явно испытывает к Путину, отметил Пушков.
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Он допустил, что Байден при встрече попытается прочитать нотацию Путину и поговорить с президентом России с позиции силы. Пушков предостерег главу США от подобных действий во избежание "нового варианта Карибского кризиса" из-за Украины.
"У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся (вспомним неудачную попытку Обамы надавить на Путина по Сирии в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите "большой восьмерки"). Если Байден пойдет по этому пути, саммит не будет успешным, а может стать и провальным", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президент Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.
Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
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