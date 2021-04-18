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В Волгограде обрушился балкон с женщиной
В Волгограде обрушился балкон с женщиной
Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T13:18
2021-04-18T13:18
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина", - сообщила Черединина.Как сообщили РИА Новости в администрации области, ЧП произошло в воскресенье утром, балкон с четвертого этажа, на котором и находилась пострадавшая, рухнул на третий. По словам собеседника агентства, сейчас женщина в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
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волгоград, происшествия

В Волгограде обрушился балкон с женщиной

13:18 18.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина", - сообщила Черединина.
Как сообщили РИА Новости в администрации области, ЧП произошло в воскресенье утром, балкон с четвертого этажа, на котором и находилась пострадавшая, рухнул на третий. По словам собеседника агентства, сейчас женщина в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
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