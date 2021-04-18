https://ria.ru/20210418/balkon-1728806213.html
В Волгограде обрушился балкон с женщиной
В Волгограде обрушился балкон с женщиной
Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T13:18
2021-04-18T13:18
2021-04-18T13:18
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина", - сообщила Черединина.Как сообщили РИА Новости в администрации области, ЧП произошло в воскресенье утром, балкон с четвертого этажа, на котором и находилась пострадавшая, рухнул на третий. По словам собеседника агентства, сейчас женщина в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде
, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина", - сообщила Черединина.
Как сообщили РИА Новости в администрации области, ЧП произошло в воскресенье утром, балкон с четвертого этажа, на котором и находилась пострадавшая, рухнул на третий. По словам собеседника агентства, сейчас женщина в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.