https://ria.ru/20210418/balkon-1728806213.html

В Волгограде обрушился балкон с женщиной

В Волгограде обрушился балкон с женщиной

Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:18

2021-04-18T13:18

2021-04-18T13:18

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 18 апр – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обрушения балкона в Волгограде, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с обрушением балкона в многоквартирном жилом доме по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе Волгограда, в результате которого получила травмы 64-летняя женщина", - сообщила Черединина.Как сообщили РИА Новости в администрации области, ЧП произошло в воскресенье утром, балкон с четвертого этажа, на котором и находилась пострадавшая, рухнул на третий. По словам собеседника агентства, сейчас женщина в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия