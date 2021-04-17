Корабль "Союз МС-17" начал спуск с орбиты
07:15 17.04.2021 (обновлено: 09:20 17.04.2021)
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем Международной космической станции включил двигатели на торможение для схода с орбиты, сообщает "Роскосмос".
"В 07:01:30 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля "Союз МС-17 на торможение, он проработал 4,5 минуты", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter.
В корабле после полугодовой вахты вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.
После торможения корабль должен ориентировочно в 7.30 разделиться на отсеки – спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения отсеков капсула с экипажем войдет в атмосферу и космонавтам предстоит пережить перегрузки почти в 4g, то есть на них будет давить вес, в четыре раза превышающий их собственный. В 7.41 над кораблем развернется вытяжной, а затем купол основного парашюта.
Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном районе - в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.
После того как приземлившуюся капсулу обнаружат с вертолетов, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка – в США.
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Экипаж "Союза МС-17" пробыл в космосе 184 суток. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался боле 11 лет, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.
Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".