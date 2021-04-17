https://ria.ru/20210417/soyuz-1728678947.html

Корабль "Союз МС-17" с экипажем МКС вошел в атмосферу

Корабль "Союз МС-17" с экипажем МКС вошел в атмосферу

Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем Международной космической станции вошел в плотные слои атмосферы, следует из трансляции... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T07:37

2021-04-17T07:37

2021-04-17T09:20

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

россия

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-17" с возвращающимся на Землю экипажем Международной космической станции вошел в плотные слои атмосферы, следует из трансляции НАСА.В ходе трансляции диктор НАСА сообщил о начале спуска в атмосферу.В корабле после полугодовой вахты вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции остались нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.Согласно плану посадки, перед входом в атмосферу от спускаемого аппарата, в котором находится экипаж, отделились бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Они сгорят в атмосфере. Экипажу же в минуты полета в плотных слоях атмосферы предстоит пережить перегрузки почти в 4g, то есть на них будет давить вес, в четыре раза превышающий их собственный. В 7.41 над кораблем развернется вытяжной, а затем купол основного парашюта.Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном районе - в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.После того как приземлившуюся капсулу обнаружат с вертолетов, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка - в США.Экипаж "Союза МС-17" отправился в космос 184 суток назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался боле 11 лет, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

https://ria.ru/20210415/zarplata-1728367759.html

https://ria.ru/20210416/sboy-1728506603.html

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Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку Возвращение на Землю: "Союз МС-17" с экипажем МКС совершил успешную посадку 2021-04-17T07:37 true PT0M40S

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