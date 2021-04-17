https://ria.ru/20210417/pashinyan-1728769203.html

Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата

Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата

Житель села Гетап Вайоцдзорской области Армении не позволил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-17T23:58

2021-04-17T23:58

2021-04-18T00:31

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ЕРЕВАН, 17 апр - РИА Новости. Житель села Гетап Вайоцдзорской области Армении не позволил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего во время эскалации конфликта в Карабахе, видео инцидента выложил на своем сайте интернет-ресурс news.am."...Это могила моего брата. Я имею права... Не разрешаю вам", - заявил мужчина.Позднее Пашинян, по информации портала, вновь подошел к могиле, попытался поговорить с гражданином, но тот заявил, что "никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали".Выяснив, что погибший - зять (муж сестры) мужчины, Пашинян попрощался и ушел.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Новый виток эскалации стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире