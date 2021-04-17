https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html

Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии

Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии

В России начался период сезонной аллергии. Как помочь организму пережить это время без потрясений, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T04:10

2021-04-17T04:10

2021-04-17T04:10

алексей бессмертный

россия

аллергия

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России начался период сезонной аллергии. Как помочь организму пережить это время без потрясений, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный. Всплеск аллергических реакций, который фиксируют врачи в апреле, связан с началом сезона пыления деревьев. В средней полосе России сейчас как раз его пик, и у многих людей начинают проявляться симптомы поллиноза - сезонного аллергического риноконъюнктивита, объяснил врач.В такой ситуации нужно обращаться за медицинской помощью, чтобы врач подобрал подходящий способ решения проблемы. А до этого можно самостоятельно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке, которая подходит вам по возрасту, но потом все равно стоит обратиться к врачу, подчеркнул Бессмертный.Он также рассказал, что еще следует сделать, если нет возможности обратиться к специалисту за помощью. "Можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку. Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше", – посоветовал врач аллерголог-иммунолог.

https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html

https://ria.ru/20210405/allergiya-1604222434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей бессмертный, россия, аллергия, здоровье, общество