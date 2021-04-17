https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html
Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
В России начался период сезонной аллергии. Как помочь организму пережить это время без потрясений, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T04:10
2021-04-17T04:10
2021-04-17T04:10
алексей бессмертный
россия
аллергия
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России начался период сезонной аллергии. Как помочь организму пережить это время без потрясений, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный. Всплеск аллергических реакций, который фиксируют врачи в апреле, связан с началом сезона пыления деревьев. В средней полосе России сейчас как раз его пик, и у многих людей начинают проявляться симптомы поллиноза - сезонного аллергического риноконъюнктивита, объяснил врач.В такой ситуации нужно обращаться за медицинской помощью, чтобы врач подобрал подходящий способ решения проблемы. А до этого можно самостоятельно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке, которая подходит вам по возрасту, но потом все равно стоит обратиться к врачу, подчеркнул Бессмертный.Он также рассказал, что еще следует сделать, если нет возможности обратиться к специалисту за помощью. "Можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку. Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше", – посоветовал врач аллерголог-иммунолог.
https://ria.ru/20210414/bolezni-1728183829.html
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алексей бессмертный, россия, аллергия, здоровье, общество
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
В России
начался период сезонной аллергии. Как помочь организму пережить это время без потрясений, рассказал в интервью радио Sputnik
врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный
.
Всплеск аллергических реакций, который фиксируют врачи в апреле, связан с началом сезона пыления деревьев. В средней полосе России сейчас как раз его пик, и у многих людей начинают проявляться симптомы поллиноза - сезонного аллергического риноконъюнктивита, объяснил врач.
"Это аллергическая реакция на пыльцу. Симптомы достаточно характерные, к ним относится обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чихание и слезотечение. Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить", – рассказал Бессмертный.
В такой ситуации нужно обращаться за медицинской помощью, чтобы врач подобрал подходящий способ решения проблемы. А до этого можно самостоятельно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке, которая подходит вам по возрасту, но потом все равно стоит обратиться к врачу, подчеркнул Бессмертный.
Он также рассказал, что еще следует сделать, если нет возможности обратиться к специалисту за помощью.
"Можно умыть лицо и промыть нос, чтобы смыть пыльцу. Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку. Когда на улице много пыльцы, стоит держаться от деревьев подальше", – посоветовал врач аллерголог-иммунолог.