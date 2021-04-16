https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728507501.html

Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург), не отступая в своих исследованиях от академических научных традиций, в течение года планирует... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T03:08

2021-04-16T03:08

2021-04-16T03:08

распространение коронавируса

владимир чехонин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

александр дмитриев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург), не отступая в своих исследованиях от академических научных традиций, в течение года планирует завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, которая на вкус будет похожа на обычную ряженку, рассказал РИА Новости директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев.Ранее вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о проведении доклинических исследований необычной вакцины от COVID, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2, разрабатываемую на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге".Два года доклинических исследований"Идеология науки такова, что исследования проводятся планомерно, шаг за шагом, с проверкой всех предварительных экспериментов на каждом этапе, формированием выводов на их основе и постановкой следующих целей и задач. Именно это и является академической наукой. Образно говоря, построить кровлю здания можно только после того, как стоят стены, а стены можно возвести только тогда, когда есть надежный фундамент. На этом принципе базируются все наши исследования, в том числе и разработка вакцины от COVID-19 в виде кисломолочного продукта", - рассказал Дмитриев.По его словам, соответствующие исследования стартовали в Институте экспериментальной медицины около года назад как инициативный проект. Впоследствии, когда правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ."По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования", - отметил Дмитриев. Он добавил, что доклинические исследования предполагается завершить к концу 2021 года – началу 2022 года.Как устроена съедобная вакцинаКак пояснил автор идеи создания мукозальной вакцины в виде кисломолочного продукта, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов, особенностью этого препарата является не только простейший способ его введения, когда необходимую дозу достаточно выпить."И инъекционная, и мукозальная вакцины приводят к образованию иммунного ответа. На клеточном уровне начинают вырабатываться "охотники" на патогенные бактерии и вирусы, а на гуморальном уровне происходит формирование антител. При этом при применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать "воротами" инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину – иммуноглобулины А (IgA)", - уточнил ученый.По его словам, Институт экспериментальной медицины обладает большим опытом разработки вакцин на основе пробиотиков – живых бактерий, при помощи которых изготавливаются кисломолочные продукты. Так, в "багаже" ИЭМ уже есть подобные вакцины против гриппа, пневмококка и стрептококка."При создании вакцины от COVID-19 фрагмент синтезированного генома коронавируса встраивается в геном бактерии. В результате этой генетической модификации бактерией вырабатывается белок коронавируса, который в свою очередь обеспечивает выработку организмом иммунного ответа", - рассказал Суворов.По оценке ученого, на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов."Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается", - отмечает Суворов."Мы продвигаемся вперед очень осторожно и аккуратно, чтобы избежать ситуации, когда какой-либо новый медицинский препарат начинает восприниматься как панацея, которая спасет человечество", - характеризует он ход исследований.Недорого и быстроДиректор ИЭМ разделяет эту позицию."Если проанализировать существующие вакцины от инфекционных заболеваний, то можно увидеть, что они производятся во многих странах, при этом принципы их создания совершенно разные. Есть живые вакцины, есть инактивированные, ряд из них генно-инженерные (рекомбинантные), какие-то сконструированы на основе бактериальных носителей с фрагментами вирусов, какие-то, наоборот, на основе вирусных носителей с фрагментами бактерий. Определенные вакцины предназначены для детей, другие – для пожилых людей, третьи рекомендованы молодым людям. При этом и те и другие вакцины обладают как преимуществами, так и недостатками", - говорит Дмитриев."Мукозальная вакцина на основе кисломолочного продукта – это наша уникальная разработка, и только время сможет показать, какая из вакцин от коронавируса окажется наиболее эффективна для определенных групп населения", - считает он.Тем не менее, по мнению главы Института экспериментальной медицины, разработка ИЭМ имеет серьезные конкурентные преимущества. Во-первых, запатентована технология создания соответствующего кисломолочного продукта. Во-вторых, изготовление съедобной вакцины от коронавируса не требует химического синтеза и дополнительной очистки."Если говорить простым языком, то генетически модифицированные бактерии в виде порошка высыпаются, например, в чан с молоком, и примерно за сутки получается готовый продукт, который не нужно очищать от примесей. Его остается только расфасовать", - объясняет Дмитриев. По его словам, с учетом простоты изготовления и отсутствия расходов на химическую очистку себестоимость изготовления такой вакцины "невысока", а массовое производство может быть организовано даже на базе любого действующего молокозавода с небольшой модификацией производства."Это огромное конкурентное преимущество перед другими биотехнологическими процессами", - заключает директор ИЭМ.Институт экспериментальной медицины был основан в 1890 году принцем Александром Ольденбургским, который руководствовался стремлением спасти одного из своих офицеров, пострадавшего от укуса бешеной собаки. В начале XX века с помощью препаратов, созданных в ИЭМ, лечили больных чумой. Также здесь впервые в мире были созданы вакцина от полиомиелита, "живая" вакцина от гриппа и многие другие.

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603556686.html

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603562985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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