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Наука
https://ria.ru/20210416/tsiklokar-1728507770.html
В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
Фонд перспективных исследований начал создание инновационного аэромобиля с циклическими движителями "Циклокар", рассчитанного на перевозку шести человек,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T03:13
2021-04-16T03:13
наука
россия
фонд перспективных исследований
авто
российская академия наук
москва
технологии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонд перспективных исследований начал создание инновационного аэромобиля с циклическими движителями "Циклокар", рассчитанного на перевозку шести человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Машина будет способна поднимать 600 килограмм груза или перевозить шесть человек. Головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук.Создание "Циклокара" проводится в рамках проекта "Циклон", уже произведено предварительное проектирование летающей машины, проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром полтора метра, проведен испытательный полет 60-килограмового прототипа. Расчетные габариты "Циклокара" составят 6 метров 20 сантиметров в длину на 6 метров в ширину. Он сможет развивать максимальную скорость до 250 километров в час. Дальность полета - до 500 километров, т.е. можно совершить беспосадочный перелет из Москвы, например, в Нижний Новгород или Воронеж."Помимо компактных, по сравнению с вертолетной техникой, габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность - до 30 градусов, и причаливания к вертикальным поверхностям", - сказали в фонде."Циклокар" будет оснащаться энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом гибридной силовой установки на основе турбовального двигателя."Циклокар" – летательный аппарат, который удерживается и движется в воздухе благодаря циклическим движителям. Среди основных преимуществ таких движителей - быстрое управление вектором тяги на 360 градусов, низкий уровень шума, компактность. При этом циклический движитель - одно из самых сложных в проектировании аэродинамических устройств. Эту задачу в рамках реализации проекта успешно решили ученые и инженеры новосибирского Института теплофизики и его красноярского филиала", - рассказал РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Ян Чибисов."Ключевая технология отработана, рассчитываем, что технический облик "Циклокара" воплотится в реальный летательный аппарат на горизонте в три года", - добавил он.Как пояснили в пресс-службе фонда, управлять "Циклокаром" будет не сложнее, чем современными автомобилями. Пилотировать его можно будет непосредственно из кабины, через гаджет по сети или централизованно из наземного пункта управления.Будет предусмотрена специальная защита водителя и пассажиров от вращающихся лопастей и попадания в них посторонних предметов.
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60
Циклокар – шестиместный аэромобиль с гибридной силовой установкой
В рамках проекта Фонда перспективных исследований «Циклон» стартовали работы по созданию инновационного аэромобиля с циклическими движителями «Циклокар». Расчетная грузоподьемность машины составляет 600 килограммов, пассажировместимость 6 человек. Головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук. В ходе первого этапа работ произведено предварительное проектирование машины, а также проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром 1,5 м. Расчетные габариты Циклокара при грузоподъемности в 600 килограммов составляют 6.2×6 метров, максимальная скорость до 250 километров в час, дальность полета до 500 километров. Помимо компактных по сравнению с вертолетной техникой габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность (до 30 градусов) и причаливания к вертикальным поверхностям.
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россия, фонд перспективных исследований, авто, российская академия наук, москва, технологии

В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"

03:13 16.04.2021
 
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонд перспективных исследований начал создание инновационного аэромобиля с циклическими движителями "Циклокар", рассчитанного на перевозку шести человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Полеты первого полноразмерного прототипа "Циклокара", оснащенного полностью электрической силовой установкой, запланированы на 2022 год", - сказали в пресс-службе фонда.
Машина будет способна поднимать 600 килограмм груза или перевозить шесть человек. Головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук.
Создание "Циклокара" проводится в рамках проекта "Циклон", уже произведено предварительное проектирование летающей машины, проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром полтора метра, проведен испытательный полет 60-килограмового прототипа. Расчетные габариты "Циклокара" составят 6 метров 20 сантиметров в длину на 6 метров в ширину. Он сможет развивать максимальную скорость до 250 километров в час. Дальность полета - до 500 километров, т.е. можно совершить беспосадочный перелет из Москвы, например, в Нижний Новгород или Воронеж.
"Помимо компактных, по сравнению с вертолетной техникой, габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность - до 30 градусов, и причаливания к вертикальным поверхностям", - сказали в фонде.
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"Циклокар" будет оснащаться энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом гибридной силовой установки на основе турбовального двигателя.
"Циклокар" – летательный аппарат, который удерживается и движется в воздухе благодаря циклическим движителям. Среди основных преимуществ таких движителей - быстрое управление вектором тяги на 360 градусов, низкий уровень шума, компактность. При этом циклический движитель - одно из самых сложных в проектировании аэродинамических устройств. Эту задачу в рамках реализации проекта успешно решили ученые и инженеры новосибирского Института теплофизики и его красноярского филиала", - рассказал РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.
"Ключевая технология отработана, рассчитываем, что технический облик "Циклокара" воплотится в реальный летательный аппарат на горизонте в три года", - добавил он.
Как пояснили в пресс-службе фонда, управлять "Циклокаром" будет не сложнее, чем современными автомобилями. Пилотировать его можно будет непосредственно из кабины, через гаджет по сети или централизованно из наземного пункта управления.
Будет предусмотрена специальная защита водителя и пассажиров от вращающихся лопастей и попадания в них посторонних предметов.
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