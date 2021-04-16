https://ria.ru/20210416/suitsid-1728456864.html

Как психолог доводила сироту до самоубийства

Как психолог доводила сироту до самоубийства

В социально-реабилитационном центре под Пензой девочка-подросток пыталась покончить с собой. Причина — длительный конфликт с педагогом. Психолог, с которой она... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:00

2021-04-16T08:04

психолог

пензенская область

самоубийство

дети

подростки

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728309061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09fa6af8b582b0b1becc2d1b4cc286f3.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Мария Семенова. В социально-реабилитационном центре под Пензой девочка-подросток пыталась покончить с собой. Причина — длительный конфликт с педагогом. Психолог, с которой она не поладила, увлекалась эзотерикой и уверяла, что видит сквозь стены. По словам бывших и нынешних сотрудников, с приходом нового директора в некогда образцовом учреждении наступил настоящий хаос. РИА Новости разбиралось в ситуации. Проблемный психологВ конце марта в редакцию местного новостного портала обратилась воспитанница Областного социально-реабилитационного центра в поселке Кичкилейка. Она пожаловалась, что персонал издевается над детьми. "Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят в психушку и посадят на таблетки", — приводит "ПензаИнформ" слова девочки. То, что угрозы действительно были, подтвердила бывшая сотрудница центра Эльвира Баранова (имя изменено по ее просьбе). Она считает, что проблемы у подопечных возникали в основном с психологом Викторией.Психолог Виктория пришла в социально-реабилитационный центр около года назад. Коллеги сразу поняли: не сработаются."Человек явно неадекватный: заявила, что якобы видит сквозь стены, обладает какими-то сверхспособностями. И не пользуется компьютером: "техника отключается из-за дара". Советовала обращаться к духам умерших, мол, помогут в трудной ситуации. И это говорила брошенным детям, которые хватаются за любую соломинку! — недоумевает Эльвира. — Упрекала, что от них плохо пахнет. А у нас почти все подопечные с физическими недостатками. Кто-то в памперсе — конечно, всякое может быть"."Обучающий момент"Странности в поведении Виктории замечали и другие сотрудницы. По мнению Инны (имя изменено по ее просьбе), психолог подписалась в соцсетях на разные эзотерические группы и, начитавшись постов, убедила себя, что обладает особым даром. Ситуацию усугубляет то, что Виктория работала в отделении для воспитанников с физическими недостатками — с ДЦП, недоразвитыми конечностями и другими заболеваниями. У большинства отставание в развитии, но, по словам Эльвиры, не такое сильное — происходящее оценивают адекватно. Инструментом для того, чтобы сломать подростковое упрямство, стала, в частности, специально испачканная рвотой постель одной из девочек. "До сих пор в голове не укладывается. Виктория потом объяснила, что это обучающий момент. Мы были в шоке", — вспоминает Баранова.Все в интернате уверены: Маша (имена несовершеннолетних изменены) пыталась покончить с собой из-за бесконечных унижений. Однако по словам Елены Столяровой, уполномоченной по правам ребенка в регионе, с выводами торопиться не стоит. Следователи разбираются, что это было — сознательный поступок или несчастный случай.Несколько сотрудников рассказали, что директор и заведующая отделением для детей с физическими нарушениями после инцидента ушли на больничный.Смена властиДо этого случая реабилитационный центр в маленьком поселке под Пензой считался образцовым: его ставили в пример федеральные чиновники, опыт Кичкилейки перенимали другие регионы, СМИ публиковали хвалебные репортажи.Нынешние и бывшие сотрудники в один голос говорят: это не просто красивая картинка, в учреждении действительно работали лучшие специалисты и качество социально-медицинских услуг было на высоте. А потом сменили директора, и что-то пошло не так.Эльвира Баранова, в свою очередь, уверяет, что Викторию поддерживало все начальство: директор, заведующая отделением и методист, поэтому жаловаться на нее было бесполезно. Говорит, руководитель учреждения легко прощается с хорошими специалистами, а таких держит и защищает. "Раньше был порядок, а сейчас берут людей с улицы. Больно смотреть на это, но и работать там уже не могла. Накипело, решила уйти. Наша бедная заведующая стучалась во все двери, ее не слышали. Страшно, что одно из лучших учреждений превратили вот в это", — переживает Эльвира.Уволилась не только Баранова. Но она — одна из немногих, кто согласился пообщаться. Люди опасаются рассказывать журналистам о том, что там творится. "Копать яму себе не буду, извините", — заявила одна из бывших сотрудниц."Кадровое упущение"В марте реабилитационный центр проверила областная прокуратура. И установила: с сиротами-инвалидами занимался человек без опыта.Как рассказала Елена Столярова, у Виктории есть профильное образование, однако она никогда раньше не работала по профессии. Руководитель центра, зная о конфликте сотрудницы с подопечными, не принял мер и никого не проинформировал о проблеме. Прокурор Пензенского района возбудил дело об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП "Непредоставление информации".Выявили и нарушения жилищных прав: должностные лица затягивали с подачей заявлений о включении воспитанников в список детей-сирот, которым требуется жилье. В СУ СК по Пензенской области подтвердили, что дело завели, но статью назвать отказались. Следователям предстоит выяснить, пыталась ли Маша покончить с собой, так что можно предположить — речь о статье 110 УК "Доведение до самоубийства". Получить официальный комментарий реабилитационного центра не удалось: там общаться с РИА Новости не захотели. На сайте учреждения нет ни одного упоминания инцидента с девочкой, хотя информация обновляется ежедневно. Елена Столярова говорит, что Виктория уже уволилась. И подчеркивает: назначение такого психолога — кадровое упущение руководства. Тем временем сотрудники центра работают в обычном режиме, наблюдают за развитием событий и надеются на изменения к лучшему.

https://ria.ru/20191107/1560648017.html

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

https://ria.ru/20190709/1556237427.html

https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html

https://ria.ru/20190910/1558500336.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психолог, пензенская область, самоубийство, дети, подростки, общество