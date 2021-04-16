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Ушаков рассказал американскому послу, как Россия ответит на новые санкции
Ушаков рассказал американскому послу, как Россия ответит на новые санкции
Помощник президента Юрий Ушаков пригласил посла США Джона Салливана на беседу, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:16
2021-04-16T16:16
2021-04-16T18:31
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков пригласил посла США Джона Салливана на беседу, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На встрече представителю Соединенных Штатов рассказали, какой будет реакция Москвы на новые санкции Вашингтона. При этом подробности не приводятся.Накануне США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны вышлют десять российских дипломатов. В МИД прокомментировали, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств и в ближайшее время последует ответ.Во вторник Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону. Американский лидер предложил очную встречу и выразил намерение улучшить двусторонние отношения. На следующий день Салливан приезжал к Ушакову, где ему сообщили, что, если Вашингтон введет новые санкции, Москва отреагирует решительно.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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россия, джон салливан, юрий ушаков, дмитрий песков, сша, в мире