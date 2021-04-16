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Хорошие новости
https://ria.ru/20210416/opukhol-1728650043.html
В Москве мужчине удалили опухоль весом 48,5 килограмма
В Москве мужчине удалили опухоль весом 48,5 килограмма
Опухоль весом 48,5 килограмма успешно удалили 42-летнему пациенту в НМИЦ онкологии имени Блохина, сообщила пресс-служба центра. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:48
2021-04-16T21:58
хорошие новости
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российская академия наук
красноярск
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Опухоль весом 48,5 килограмма успешно удалили 42-летнему пациенту в НМИЦ онкологии имени Блохина, сообщила пресс-служба центра.Пациент из Красноярска весил 130 килограмм, потом резко похудел, а живот достиг огромных размеров. Больному трудно было ходить, дышать, есть и спать. Он обратился к медикам по месту жительства, позже его направили в Центр Блохина."У нас в онкологическом центре накоплен опыт проведения хирургических вмешательств пациентам с массивными опухолями, но эта опухоль самая крупная, которую я встречал в своей клинической практике. Вес опухоли достигал 48,5 килограмма. Размер 55 сантиметров — это практически вся брюшная полость, все органы пациента были отдавлены к позвоночнику", — сказал директор центра, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Иван Стилиди, которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что удалить злокачественное новообразование было непросто, огромная опухоль лежала на крупных магистральных сосудах и практически закрывала их. Для того чтобы отделить ее и мобилизовать от сосудов, необходимо было троим крепким хирургам в хорошей спортивной форме в течение трех часов держать опухоль, чтобы с ней можно было работать, пояснил Стилиди.Также врачи удалили пациенту крупный фрагмент растянувшейся кожи.Сейчас мужчина проходит реабилитацию в центре и собирается вскоре вернуться к работе, уточнили в медучреждении.
https://ria.ru/20210413/rodinka-1728002742.html
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россия, российская академия наук, красноярск, общество

В Москве мужчине удалили опухоль весом 48,5 килограмма

19:48 16.04.2021 (обновлено: 21:58 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичОперация в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
Операция в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого ДЗМ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Опухоль весом 48,5 килограмма успешно удалили 42-летнему пациенту в НМИЦ онкологии имени Блохина, сообщила пресс-служба центра.
Пациент из Красноярска весил 130 килограмм, потом резко похудел, а живот достиг огромных размеров. Больному трудно было ходить, дышать, есть и спать. Он обратился к медикам по месту жительства, позже его направили в Центр Блохина.
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"У нас в онкологическом центре накоплен опыт проведения хирургических вмешательств пациентам с массивными опухолями, но эта опухоль самая крупная, которую я встречал в своей клинической практике. Вес опухоли достигал 48,5 килограмма. Размер 55 сантиметров — это практически вся брюшная полость, все органы пациента были отдавлены к позвоночнику", — сказал директор центра, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Иван Стилиди, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что удалить злокачественное новообразование было непросто, огромная опухоль лежала на крупных магистральных сосудах и практически закрывала их. Для того чтобы отделить ее и мобилизовать от сосудов, необходимо было троим крепким хирургам в хорошей спортивной форме в течение трех часов держать опухоль, чтобы с ней можно было работать, пояснил Стилиди.
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Также врачи удалили пациенту крупный фрагмент растянувшейся кожи.
Сейчас мужчина проходит реабилитацию в центре и собирается вскоре вернуться к работе, уточнили в медучреждении.
 
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