https://ria.ru/20210416/manizha-1728455553.html
Манижа объяснила, в чем фишка ее песни "Russian Woman"
Манижа объяснила, в чем фишка ее песни "Russian Woman"
Певица Манижа стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Алены Жигаловой и рассказала, в чем фишка песни "Russian Woman", с которой она поедет на Евровидение в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T00:51
2021-04-16T00:51
2021-04-16T00:51
шоубиз
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Певица Манижа стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Алены Жигаловой и рассказала, в чем фишка песни "Russian Woman", с которой она поедет на Евровидение в этом году.Манижа, чью композицию многие критикуют, призналась, что вложила в нее смысл и слова, которые слышала и слышит.Она пояснила, что это разнообразные установки, навязанные женщинам обществом, которые они потом с трудом из себя "вытаскивают". Например, что надо обязательно быть худой, замужем и родить до 30 лет, или как должна выглядеть и кто такая русская женщина.Манижа, которая категорически против стереотипов, поясняет, что песней "Russian Woman" стремится убедить женщин: они имеют право выглядеть так, как хотят, и по собственному усмотрению распоряжаться своей жизнью.Жигалова поинтересовалась у певицы, в чем особенность трека с музыкальной точки зрения и "хитовости"? Евровидение-2021, которое было отменено в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, роттердам
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Певица Манижа стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Алены Жигаловой и рассказала
, в чем фишка песни "Russian Woman", с которой она поедет
на Евровидение в этом году.
Манижа, чью композицию многие критикуют
, призналась, что вложила в нее смысл и слова, которые слышала и слышит.
Она пояснила, что это разнообразные установки, навязанные женщинам обществом, которые они потом с трудом из себя "вытаскивают". Например, что надо обязательно быть худой, замужем и родить до 30 лет, или как должна выглядеть и кто такая русская женщина.
"Все это самоирония. Прочь стереотипы! Прочь!"— призывает исполнительница.
Манижа, которая категорически против стереотипов, поясняет, что песней "Russian Woman" стремится убедить женщин: они имеют право выглядеть так, как хотят, и по собственному усмотрению распоряжаться своей жизнью.
Жигалова поинтересовалась у певицы, в чем особенность трека с музыкальной точки зрения и "хитовости"?
"Хитовость — это очередной стереотип. На самом деле никто не может ответить, что такое хит. Мне лично дико кайфово находить между собой сплетения разных жанров. Русская женщина очень многогранна, как и вся эта аранжировка. "Russian Woman" писали совершенно разные по культуре люди и вложили в нее частицу себя. Там есть и балканские биты, есть и русские народные пляски, есть и современный хип-хоп", — отметила Манижа.
Евровидение-2021, которое было отменено в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны.