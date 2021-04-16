https://ria.ru/20210416/manizha-1728455553.html

Манижа объяснила, в чем фишка ее песни "Russian Woman"

Манижа объяснила, в чем фишка ее песни "Russian Woman"

Певица Манижа стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Алены Жигаловой и рассказала, в чем фишка песни "Russian Woman", с которой она поедет на Евровидение в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T00:51

2021-04-16T00:51

2021-04-16T00:51

шоубиз

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

роттердам

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Певица Манижа стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Алены Жигаловой и рассказала, в чем фишка песни "Russian Woman", с которой она поедет на Евровидение в этом году.Манижа, чью композицию многие критикуют, призналась, что вложила в нее смысл и слова, которые слышала и слышит.Она пояснила, что это разнообразные установки, навязанные женщинам обществом, которые они потом с трудом из себя "вытаскивают". Например, что надо обязательно быть худой, замужем и родить до 30 лет, или как должна выглядеть и кто такая русская женщина.Манижа, которая категорически против стереотипов, поясняет, что песней "Russian Woman" стремится убедить женщин: они имеют право выглядеть так, как хотят, и по собственному усмотрению распоряжаться своей жизнью.Жигалова поинтересовалась у певицы, в чем особенность трека с музыкальной точки зрения и "хитовости"? Евровидение-2021, которое было отменено в прошлом году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны.

https://ria.ru/20210325/manizha-1602813370.html

роттердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, роттердам