https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html

"Имею право": Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной

"Имею право": Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной

Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian о песне "Russian Woman" и объяснила, почему считает себя... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:07

2021-04-11T09:07

2021-04-11T09:07

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

валентина матвиенко

русская православная церковь

роттердам

нидерланды

оон

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian о песне "Russian Woman" и объяснила, почему считает себя русской женщиной.Артистка заявила, что в последнее время столкнулась с критикой из-за происхождения и содержания песни: поначалу она даже перестала проверять по утрам телефон во избежание стресса, однако справиться с переживаниями помогли молодые фанаты. "У меня есть определенное послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Поклонникам важно понимать, что вы не отступили от своих принципов и не продались", — сказала она. Что касается текста песни, то он написан с юмором и отражает некоторые стереотипы из жизни русской женщины, отметила исполнительница. По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с Евровидением, парадоксальным образом заставила почувствовать себя в России как дома."Я называю себя русской женщиной не просто так. Я имею на это право", — подытожила Манижа.Манижа Сангин — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

https://ria.ru/20210407/manizha-1727121148.html

https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/manizha-1601860706.html

россия

роттердам

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, валентина матвиенко, русская православная церковь, роттердам, нидерланды, оон