"Имею право": Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian о песне "Russian Woman" и объяснила, почему считает себя русской женщиной.
Артистка заявила, что в последнее время столкнулась с критикой из-за происхождения и содержания песни: поначалу она даже перестала проверять по утрам телефон во избежание стресса, однако справиться с переживаниями помогли молодые фанаты.
"У меня есть определенное послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Поклонникам важно понимать, что вы не отступили от своих принципов и не продались", — сказала она.
Что касается текста песни, то он написан с юмором и отражает некоторые стереотипы из жизни русской женщины, отметила исполнительница. По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с Евровидением, парадоксальным образом заставила почувствовать себя в России как дома.
"Я называю себя русской женщиной не просто так. Я имею на это право", — подытожила Манижа.
Манижа Сангин — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.
Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.
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