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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html
"Имею право": Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной
"Имею право": Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной
Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian о песне "Russian Woman" и объяснила, почему считает себя... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:07
2021-04-11T09:07
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
валентина матвиенко
русская православная церковь
роттердам
нидерланды
оон
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian о песне "Russian Woman" и объяснила, почему считает себя русской женщиной.Артистка заявила, что в последнее время столкнулась с критикой из-за происхождения и содержания песни: поначалу она даже перестала проверять по утрам телефон во избежание стресса, однако справиться с переживаниями помогли молодые фанаты. "У меня есть определенное послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Поклонникам важно понимать, что вы не отступили от своих принципов и не продались", — сказала она. Что касается текста песни, то он написан с юмором и отражает некоторые стереотипы из жизни русской женщины, отметила исполнительница. По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с Евровидением, парадоксальным образом заставила почувствовать себя в России как дома."Я называю себя русской женщиной не просто так. Я имею на это право", — подытожила Манижа.Манижа Сангин — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.
https://ria.ru/20210407/manizha-1727121148.html
https://ria.ru/20210313/manizha-1600982080.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, валентина матвиенко, русская православная церковь, роттердам, нидерланды, оон

"Имею право": Манижа объяснила, почему называет себя русской женщиной

09:07 11.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian о песне "Russian Woman" и объяснила, почему считает себя русской женщиной.
Артистка заявила, что в последнее время столкнулась с критикой из-за происхождения и содержания песни: поначалу она даже перестала проверять по утрам телефон во избежание стресса, однако справиться с переживаниями помогли молодые фанаты.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 06:29Культура
Ургант высказался о проверке СК из-за песни Манижи для Евровидения
"У меня есть определенное послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Поклонникам важно понимать, что вы не отступили от своих принципов и не продались", — сказала она.
Что касается текста песни, то он написан с юмором и отражает некоторые стереотипы из жизни русской женщины, отметила исполнительница. По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с Евровидением, парадоксальным образом заставила почувствовать себя в России как дома.
"Я называю себя русской женщиной не просто так. Я имею на это право", — подытожила Манижа.
Manizha - Russian Woman - Russia - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 00:20Шоубиз
Билан объяснил, почему певицу Manizha заметят на Евровидении
Манижа Сангин — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.
Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 18:03
Представитель Manizha оценила жалобы в СК на ее песню
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияВалентина МатвиенкоРусская православная церковьРоттердамНидерландыООН
 
 
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