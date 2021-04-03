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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210403/manizha-1604082660.html
Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021
Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021
Клип певицы Манижи на песню "Russian Woman", с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, стал самым популярным на официальном... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:06
2021-04-03T16:45
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культура
manizha (манижа сангин)
валентина матвиенко
русская православная церковь
роттердам
нидерланды
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Клип певицы Манижи на песню "Russian Woman", с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, стал самым популярным на официальном ютьюб-канале конкурса.За три недели ролик набрал свыше 6,7 миллиона просмотров. Это на сто тысяч больше, чем у прежнего лидера, сербской группы Hurricane c песней "Loco Loco".Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.
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новости культуры, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), валентина матвиенко, русская православная церковь, роттердам, нидерланды, оон

Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021

13:06 03.04.2021 (обновлено: 16:45 03.04.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Eurovision Song Contest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Клип певицы Манижи на песню "Russian Woman", с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, стал самым популярным на официальном ютьюб-канале конкурса.
За три недели ролик набрал свыше 6,7 миллиона просмотров. Это на сто тысяч больше, чем у прежнего лидера, сербской группы Hurricane c песней "Loco Loco".
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.
Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.
Меган, герцогиня Сассекская, во время интервью с Опрой Уинфри - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 08:00
Кто пишет тексты Маниже и Меган
 
КультураНовости культурыШоу-бизнесManizha (Манижа Сангин)Валентина МатвиенкоРусская православная церковьРоттердамНидерландыООН
 
 
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