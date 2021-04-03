https://ria.ru/20210403/manizha-1604082660.html

Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021

Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021

Клип певицы Манижи на песню "Russian Woman", с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, стал самым популярным на официальном... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:06

2021-04-03T13:06

2021-04-03T16:45

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manizha (манижа сангин)

валентина матвиенко

русская православная церковь

роттердам

нидерланды

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Клип певицы Манижи на песню "Russian Woman", с которой она будет представлять Россию на Евровидении в этом году, стал самым популярным на официальном ютьюб-канале конкурса.За три недели ролик набрал свыше 6,7 миллиона просмотров. Это на сто тысяч больше, чем у прежнего лидера, сербской группы Hurricane c песней "Loco Loco".Manizha (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Ранее в Следственный комитет обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Песню также критиковали в Совфеде и РПЦ. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на престижный международный конкурс.Евровидение, отмененное в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

https://ria.ru/20210311/teksty-1600663280.html

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нидерланды

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новости культуры, шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), валентина матвиенко, русская православная церковь, роттердам, нидерланды, оон