https://ria.ru/20210416/gretsiya-1728479590.html

Министр туризма Греции рассказал, как там будут принимать россиян

Министр туризма Греции рассказал, как там будут принимать россиян

Министр туризма Греции Харис Теохарис приехал в Москву перед началом сезона. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что как будут встречать россиян на... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T11:31

2021-04-16T11:31

2021-04-16T14:57

куда можно лететь

отдых на море

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туризм

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Министр туризма Греции Харис Теохарис приехал в Москву перед началом сезона. В интервью РИА Новости он рассказал о том, что как будут встречать россиян на греческих курортах и обеспечивать безопасность.Менее, чем через месяц, 14 мая, Греция планирует полностью открыться для туристов. С 19 апреля страна готова принимать россиян без обязательного карантина. Условий два: прививка (Греция признает "Спутник V") и отрицательный тест на коронавирус.По его словам, в Греции разработали "пять линий обороны" на время пандемии. Первая – это условия для туристов, приезжающих в страну. "Гости должны предоставить информацию о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели", — пояснил министр. Вторая – контроль по прибытию: путешественников выборочно тестируют. Третья – гостиницы для изоляции тех, у кого были выявлены симптомы или тест оказался положительным. "Пребывание там бесплатно для туристов, все расходы берет на себя греческая сторона", — отметил Теохарис. Четвертая – это необходимость соблюдать меры безопасности, в том числе и носить маски. "Все, что должны делать греческие граждане, распространяется и на гостей", — подчеркнул министр. Пятая – это создание "стены доверия и иммунитета". "Мы стараемся прививать весь персонал, который работает в сфере туризма. Особенно тех, кто наиболее подвержен этому заболеванию и находится в группе риска", — рассказал Харис Теохарис.По его словам, главное правило: что позволено греческому гражданину, разрешено и туристу. "Если грек может пойти в ресторан на определенных условиях, то те же требования и для иностранных гостей", — пояснил министр.Например, в Греции изменили правила работы ресторанов со шведским столом. Теперь гости в масках и одноразовых перчатках могут сами накладывать себе еду, а раньше это делали сотрудники.Ограничения на экскурсиях – девять человек вместе с гидом – пока действуют, но они могут измениться. "Мы стараемся привлекать гостей в разные регионы Греции. Показываем новые направления для отдыха и поддерживаем тематические путешествия. Это, например, горный туризм, не связанный с пляжным, гастрономический со всей греческой спецификой", — рассказал Теохарис. По его словам, в холодное время года можно приехать, например, в самые южные регионы: Крит, Родос, острова Додеканезы. А если погода хорошая, то и Пелопоннес, и Афины представляют прекрасную возможность для длительного отдыха. Юг Афин – это ривьера, которая может сравниться по красоте и удобству со многими курортами на греческих островах."Мы ждем россиян, тем более, нас многое объединяет, например, восприятие мира, особое ощущение времени. Как россияне, так и греки привыкли считать веками, а не неделями, месяцами и даже годами. И еще еда: нам очень нравится собираться за общим столом, мы любим чокаться, произносить тосты, вести беседы. И еще, россиянам и грекам очень нравятся истории – рассказывать их и слушать", — заключил Теохарис.

https://ria.ru/20210415/gretsiya-1728486762.html

https://ria.ru/20210405/gretsiya-1604261025.html

https://ria.ru/20210326/gretsiya-1602684497.html

https://ria.ru/20210402/gretsiya-1603973426.html

https://ria.ru/20200315/1568386513.html

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

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