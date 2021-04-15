https://ria.ru/20210415/gretsiya-1728486762.html
Греция готова с 19 апреля принимать туристов из России без карантина
Греция готова с 19 апреля принимать туристов из России без карантина
Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве сообщил российским собеседникам, что Греция уже с 19 апреля готова принимать российских туристов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:03
2021-04-15T21:03
2021-04-15T21:06
туризм
харис теохарис
коронавирус covid-19
туристы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
греция
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АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве сообщил российским собеседникам, что Греция уже с 19 апреля готова принимать российских туристов без карантина при двух условиях — что они сделали прививку от коронавируса и имеют отрицательный ПЦР-тест, сообщил РИА Новости источник в делегации.Теохарис находится в Москве в связи с открытием туристического сезона, запланированным на 14 мая. Однако уже с 19 апреля Греция начинает пилотное открытие границ для туризма."Министр встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зариной Догузовой, завтра будет встреча с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым. Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают ", — сказал собеседник агентства.По его словам, с 14 мая Греция будет принимать всех российских туристов без карантина."Теохарис заявил на встрече в Ростуризме, что уже сейчас Греция готова принимать массово тех российских гостей, кто вакцинирован и прилетает с тестом. Сейчас такая ситуация с израильтянами. Остальные могут прилетать по действующим сейчас условиям. Это до 14 мая, когда карантин для туристов будет отменен полностью. После 14 мая нужна будет или прививка, или тест ПЦР, или тест на антитела", — сказал собеседник.По его словам, главная проблема сейчас – это отсутствие разрешений на полеты.С понедельника, 19 апреля, Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к Афинам, Салоникам и Ираклиону это хабы Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные воздушные гавани откроют с 14 мая.Что касается виз, то они будут выдаваться как положено, отметил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харис теохарис, коронавирус covid-19, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), греция
АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве сообщил российским собеседникам, что Греция уже с 19 апреля готова принимать российских туристов без карантина при двух условиях — что они сделали прививку от коронавируса и имеют отрицательный ПЦР-тест, сообщил РИА Новости источник в делегации.
Теохарис находится в Москве в связи с открытием туристического сезона, запланированным на 14 мая. Однако уже с 19 апреля Греция начинает пилотное открытие границ для туризма.
"Министр встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зариной Догузовой, завтра будет встреча с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым. Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают ", — сказал собеседник агентства.
По его словам, с 14 мая Греция будет принимать всех российских туристов без карантина.
"Теохарис заявил на встрече в Ростуризме, что уже сейчас Греция готова принимать массово тех российских гостей, кто вакцинирован и прилетает с тестом. Сейчас такая ситуация с израильтянами. Остальные могут прилетать по действующим сейчас условиям. Это до 14 мая, когда карантин для туристов будет отменен полностью. После 14 мая нужна будет или прививка, или тест ПЦР, или тест на антитела", — сказал собеседник.
По его словам, главная проблема сейчас – это отсутствие разрешений на полеты.
"Греческая сторона добивается полной отмены запретов на рейсы в Грецию – чартерные и регулярные", — сказал собеседник агентства.
С понедельника, 19 апреля, Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к Афинам, Салоникам и Ираклиону это хабы Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные воздушные гавани откроют с 14 мая.
"Туристический бизнес обеих стран готов полноценно развернуть все программы, тем более что они уже заявлены и все контракты подписаны. Мы видим, что русские туристы интересуются очень сильно отдыхом в Греции, готовы бронировать туры, но не хотят рисковать и ждут разрешений на полеты", — сказал собеседник.
Что касается виз, то они будут выдаваться как положено, отметил он.