Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210415/gretsiya-1728486762.html
Греция готова с 19 апреля принимать туристов из России без карантина
Греция готова с 19 апреля принимать туристов из России без карантина
Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве сообщил российским собеседникам, что Греция уже с 19 апреля готова принимать российских туристов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:03
2021-04-15T21:06
туризм
харис теохарис
коронавирус covid-19
туристы
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601588590_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_a2684d7b80d2bdcd3aa749e0708862a3.jpg
АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве сообщил российским собеседникам, что Греция уже с 19 апреля готова принимать российских туристов без карантина при двух условиях — что они сделали прививку от коронавируса и имеют отрицательный ПЦР-тест, сообщил РИА Новости источник в делегации.Теохарис находится в Москве в связи с открытием туристического сезона, запланированным на 14 мая. Однако уже с 19 апреля Греция начинает пилотное открытие границ для туризма."Министр встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зариной Догузовой, завтра будет встреча с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым. Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают ", — сказал собеседник агентства.По его словам, с 14 мая Греция будет принимать всех российских туристов без карантина."Теохарис заявил на встрече в Ростуризме, что уже сейчас Греция готова принимать массово тех российских гостей, кто вакцинирован и прилетает с тестом. Сейчас такая ситуация с израильтянами. Остальные могут прилетать по действующим сейчас условиям. Это до 14 мая, когда карантин для туристов будет отменен полностью. После 14 мая нужна будет или прививка, или тест ПЦР, или тест на антитела", — сказал собеседник.По его словам, главная проблема сейчас – это отсутствие разрешений на полеты.С понедельника, 19 апреля, Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к Афинам, Салоникам и Ираклиону это хабы Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные воздушные гавани откроют с 14 мая.Что касается виз, то они будут выдаваться как положено, отметил он.
https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601588590_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2d234ea4d6e4a443f210f52560e5556c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харис теохарис, коронавирус covid-19, туристы, федеральное агентство по туризму (ростуризм), греция

Греция готова с 19 апреля принимать туристов из России без карантина

21:03 15.04.2021 (обновлено: 21:06 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр туризма Греции Харис Теохарис
Министр туризма Греции Харис Теохарис - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Министр туризма Греции Харис Теохарис на переговорах в Москве сообщил российским собеседникам, что Греция уже с 19 апреля готова принимать российских туристов без карантина при двух условиях — что они сделали прививку от коронавируса и имеют отрицательный ПЦР-тест, сообщил РИА Новости источник в делегации.
Теохарис находится в Москве в связи с открытием туристического сезона, запланированным на 14 мая. Однако уже с 19 апреля Греция начинает пилотное открытие границ для туризма.
"Министр встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зариной Догузовой, завтра будет встреча с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым. Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают ", — сказал собеседник агентства.
По его словам, с 14 мая Греция будет принимать всех российских туристов без карантина.
"Теохарис заявил на встрече в Ростуризме, что уже сейчас Греция готова принимать массово тех российских гостей, кто вакцинирован и прилетает с тестом. Сейчас такая ситуация с израильтянами. Остальные могут прилетать по действующим сейчас условиям. Это до 14 мая, когда карантин для туристов будет отменен полностью. После 14 мая нужна будет или прививка, или тест ПЦР, или тест на антитела", — сказал собеседник.
По его словам, главная проблема сейчас – это отсутствие разрешений на полеты.
"Греческая сторона добивается полной отмены запретов на рейсы в Грецию – чартерные и регулярные", — сказал собеседник агентства.
С понедельника, 19 апреля, Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к Афинам, Салоникам и Ираклиону это хабы Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные воздушные гавани откроют с 14 мая.
"Туристический бизнес обеих стран готов полноценно развернуть все программы, тем более что они уже заявлены и все контракты подписаны. Мы видим, что русские туристы интересуются очень сильно отдыхом в Греции, готовы бронировать туры, но не хотят рисковать и ждут разрешений на полеты", — сказал собеседник.
Что касается виз, то они будут выдаваться как положено, отметил он.
Прогулочный катер в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 08:00Туризм
Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть
 
ТуризмХарис ТеохарисКоронавирус COVID-19туристыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Греция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния