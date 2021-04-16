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Лучшие фото недели: лыжницы в бикини, танец воина и "звездный" субботник
Лучшие фото недели: лыжницы в бикини, танец воина и "звездный" субботник
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:00
2021-04-16T18:05
пожар на "невской мануфактуре"
коронавирус covid-19
синхронное плавание
анна щербакова
виктория синицина / никита кацалапов
гильермо лассо
протесты
сектор газа
рамадан
ява (остров)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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пожар на "невской мануфактуре", коронавирус covid-19, синхронное плавание, анна щербакова, виктория синицина / никита кацалапов, гильермо лассо, протесты, сектор газа, рамадан, ява (остров), роза хутор, владимир путин, донецкая область, эквадор, мекка, эр-рияд (город), лондон, сочи, ирак, сирия, бразилия, вануату, реюньон, дуйсбург, индия, джакарта, миннесота, санкт-петербург, мода, землетрясение, вулкан, фото, фото

Лучшие фото недели: лыжницы в бикини, танец воина и "звездный" субботник

11:00 16.04.2021 (обновлено: 18:05 16.04.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Артур Лебедев

Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор"

Фестиваль BoogelWoogel в Сочи
1 из 30

Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор"

© РИА Новости / Артур Лебедев
© AFP 2021 / SILVIO AVILA

В бразильском городе Энкантадо возводят новую статую Иисуса: 43-метровый Христос-Защитник будет выше знаменитого Христа-Искупителя, который возвышается над Рио-де-Жанейро

Новая статуя Христа-Искупителя в городе Энкантадо, Бразилия
2 из 30

В бразильском городе Энкантадо возводят новую статую Иисуса: 43-метровый Христос-Защитник будет выше знаменитого Христа-Искупителя, который возвышается над Рио-де-Жанейро

© AFP 2021 / SILVIO AVILA
© Philip Fong

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате мира по фигурному катанию
3 из 30

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на командном чемпионате мира по фигурному катанию

© Philip Fong
© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в США

Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
4 из 30

Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в США

© РИА Новости / Крис Джун
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© REUTERS / Dylan Martinez

Британцы отдыхают в баре после смягчения локдауна

Британцы в баре
5 из 30

Британцы отдыхают в баре после смягчения локдауна

© REUTERS / Dylan Martinez
© AFP 2021 / Fayez Nureldine

Танцор исполняет древний бедуинский танец войны на фольклорном фестивале в Эр-Рияде

Саудовский танцор исполняет традиционный танец народа Тайфа в Эр-Рияда
6 из 30

Танцор исполняет древний бедуинский танец войны на фольклорном фестивале в Эр-Рияде

© AFP 2021 / Fayez Nureldine
© REUTERS / Yuri Novikov

Волонтеры в костюмах персонажей "Звездных войн" убирают мусор с улиц Иркутска

Волонтеры, одетые как персонажи Звездных войн во время уличной уборки Иркутске, Россия. 12 апреля 2021 года
7 из 30

Волонтеры в костюмах персонажей "Звездных войн" убирают мусор с улиц Иркутска

© REUTERS / Yuri Novikov
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует новую форму российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио бренда Zasport в павильоне Космос
8 из 30

Модель демонстрирует новую форму российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин принимает участие в высадке кедров на Аллее Космонавтов во время посещения музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в высадке кедров на Аллее космонавтов во время посещения в День космонавтики музейного комплекса Парк покорителей космоса на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
9 из 30

Владимир Путин принимает участие в высадке кедров на Аллее Космонавтов во время посещения музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Гагарина в Саратовской области

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© AP Photo / Dita Alangkara

Обувь, которую оставили перед входом в мечеть в Джакарте верующие, пришедшие на молитву

Обувь оставленная снаружи в мечети в Джакарте, Индонезия. 12 апреля 2021 года
10 из 30

Обувь, которую оставили перед входом в мечеть в Джакарте верующие, пришедшие на молитву

© AP Photo / Dita Alangkara
© AP Photo / Amr Nabil

Мусульмане на утренней молитве в Большой мечети Мекки в первый день священного для мусульман месяца Рамадан

Мусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия
11 из 30

Мусульмане на утренней молитве в Большой мечети Мекки в первый день священного для мусульман месяца Рамадан

© AP Photo / Amr Nabil
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Раздача супа нуждающимся во время мусульманского поста Рамадан в Газе

Раздача супа нуждающимся во время мусульманского поста Рамадан в городе Газа
12 из 30

Раздача супа нуждающимся во время мусульманского поста Рамадан в Газе

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Philip Fong

Анна Щербакова выступает на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке

Анна Щербакова выступает на чемпионате мира по фигурному катанию в Осака
13 из 30

Анна Щербакова выступает на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке

© AFP 2021 / Philip Fong
© AFP 2021 / NHAC NGUYEN

Уличная продавщица везет на велосипеде багеты в Ханое

Уличная продавщица везет на велосипеде багеты для продажи в Ханое
14 из 30

Уличная продавщица везет на велосипеде багеты в Ханое

© AFP 2021 / NHAC NGUYEN
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.
15 из 30

Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© REUTERS / Alaa Al-Marjani

Девочка в защитной маске стоит в очереди вместе с матерью в Наджафе, Ирак

Девочка в маске на лице стоит в очереди вместе с матерью в Наджафе, Ирак. 12 апреля 2021 года
16 из 30

Девочка в защитной маске стоит в очереди вместе с матерью в Наджафе, Ирак

© REUTERS / Alaa Al-Marjani
© AFP 2021 / Dan McGarry

Глава отдаленной тихоокеанской деревни Вануату Якель Альби и его домочадцы оплакивают британского принца Филиппа

Глава деревни Якель Альби и члены его семьи держат портрет британского принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в отдаленной тихоокеанской деревне Вануату
17 из 30

Глава отдаленной тихоокеанской деревни Вануату Якель Альби и его домочадцы оплакивают британского принца Филиппа

© AFP 2021 / Dan McGarry
© AP Photo / Angel Dejesus

Сторонники Гильермо Лассо празднуют победу политика на выборах президента Эквадора

Сторонник Гильермо Лассо празднуют в Гуаякиле, Эквадор
18 из 30

Сторонники Гильермо Лассо празднуют победу политика на выборах президента Эквадора

© AP Photo / Angel Dejesus
© AFP 2021 / Juni Kriswanto

Индонезийские солдаты и местные жители проверяют поврежденные землетрясением дома в Маланге, Восточная Ява

Индонезийские солдаты и жители проверяют поврежденные дома после землетрясения в Маланге, Восточная Ява
19 из 30

Индонезийские солдаты и местные жители проверяют поврежденные землетрясением дома в Маланге, Восточная Ява

© AFP 2021 / Juni Kriswanto
© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVAS

Синхронистки из команды Aquabatix тренируются в развлекательном центре Clissold

Члены команды по синхронному плаванию Aquabatix тренируются в развлекательном центре Clissold
20 из 30

Синхронистки из команды Aquabatix тренируются в развлекательном центре Clissold

© AFP 2021 / DANIEL LEAL-OLIVAS
© REUTERS / Oleksandr Klymenko

Украинские военнослужащие на линии разграничения в Донецкой области

Украинские военнослужащие на линии разделения недалеко от Донецка
21 из 30

Украинские военнослужащие на линии разграничения в Донецкой области

© REUTERS / Oleksandr Klymenko
© REUTERS / Khalil Ashawi

Занятие боевыми искусствами в Сирии

Молодые люди на занятии боевыми искусствами в Сирии
22 из 30

Занятие боевыми искусствами в Сирии

© REUTERS / Khalil Ashawi
© REUTERS / Peter Powell

Участники скачек во время ежегодного фестиваля Grand National на ипподроме в Эйнтри в Великобритании

Участники скачек во время ежегодного фестиваля Grand National на ипподроме Эйнтри, Великобритания
23 из 30

Участники скачек во время ежегодного фестиваля Grand National на ипподроме в Эйнтри в Великобритании

© REUTERS / Peter Powell
© REUTERS / James Lawler Duggan

Марш к посольству Мьянмы в Вашингтоне

Участники акции протеста против военного переворота в Мьянме во время марша к посольству Мьянмы в Вашингтоне
24 из 30

Марш к посольству Мьянмы в Вашингтоне

© REUTERS / James Lawler Duggan
© REUTERS / Danish Siddiqu

Нага садху купаются в Ганге во время массового обряда "Кумбха Мела" в Индии

Нага садху купаются в реке Ганг во время Кумбха Мела в Харидваре, Индия
25 из 30

Нага садху купаются в Ганге во время массового обряда "Кумбха Мела" в Индии

© REUTERS / Danish Siddiqu
© AP Photo / Oded Balilty

Студенты в День памяти павших солдат и жертв террора на мемориальном комплексе в Латруне, Израиль

Студенты в День памяти павших солдат и жертв террора на мемориальном комплексе в Латруне, Израиль
26 из 30

Студенты в День памяти павших солдат и жертв террора на мемориальном комплексе в Латруне, Израиль

© AP Photo / Oded Balilty
© AFP 2021 / Richard Bouhet

Вертолет пролетает над проснувшимся вулканом Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане

Вертолет пролетает над вулканом Питон-де-ла-Фурнез во время его извержения на острове Реюньон в Индийском океане
27 из 30

Вертолет пролетает над проснувшимся вулканом Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане

© AFP 2021 / Richard Bouhet
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках

Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
28 из 30

Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© AP Photo / Martin Meissner

Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга

Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга, Германия
29 из 30

Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга

© AP Photo / Martin Meissner
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки ЦСКА и болельщики во время матча финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и петербургским СКА

Девушки из группы поддержки ЦСКА и болельщики во время матча финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ПХК ЦСКА и ХК СКА
30 из 30

Девушки из группы поддержки ЦСКА и болельщики во время матча финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и петербургским СКА

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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