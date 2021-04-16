Лучшие фото недели: лыжницы в бикини, танец воина и "звездный" субботник
Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор"
Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор"
В бразильском городе Энкантадо возводят новую статую Иисуса: 43-метровый Христос-Защитник будет выше знаменитого Христа-Искупителя, который возвышается над Рио-де-Жанейро
В бразильском городе Энкантадо возводят новую статую Иисуса: 43-метровый Христос-Защитник будет выше знаменитого Христа-Искупителя, который возвышается над Рио-де-Жанейро
Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в США
Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в США
Британцы отдыхают в баре после смягчения локдауна
Танцор исполняет древний бедуинский танец войны на фольклорном фестивале в Эр-Рияде
Танцор исполняет древний бедуинский танец войны на фольклорном фестивале в Эр-Рияде
Волонтеры в костюмах персонажей "Звездных войн" убирают мусор с улиц Иркутска
Волонтеры в костюмах персонажей "Звездных войн" убирают мусор с улиц Иркутска
Модель демонстрирует новую форму российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио
Модель демонстрирует новую форму российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио
Владимир Путин принимает участие в высадке кедров на Аллее Космонавтов во время посещения музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Гагарина в Саратовской области
Владимир Путин принимает участие в высадке кедров на Аллее Космонавтов во время посещения музейного комплекса "Парк покорителей космоса" на месте приземления Гагарина в Саратовской области
Обувь, которую оставили перед входом в мечеть в Джакарте верующие, пришедшие на молитву
Обувь, которую оставили перед входом в мечеть в Джакарте верующие, пришедшие на молитву
Мусульмане на утренней молитве в Большой мечети Мекки в первый день священного для мусульман месяца Рамадан
Мусульмане на утренней молитве в Большой мечети Мекки в первый день священного для мусульман месяца Рамадан
Раздача супа нуждающимся во время мусульманского поста Рамадан в Газе
Анна Щербакова выступает на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке
Анна Щербакова выступает на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке
Уличная продавщица везет на велосипеде багеты в Ханое
Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Девочка в защитной маске стоит в очереди вместе с матерью в Наджафе, Ирак
Девочка в защитной маске стоит в очереди вместе с матерью в Наджафе, Ирак
Глава отдаленной тихоокеанской деревни Вануату Якель Альби и его домочадцы оплакивают британского принца Филиппа
Глава отдаленной тихоокеанской деревни Вануату Якель Альби и его домочадцы оплакивают британского принца Филиппа
Сторонники Гильермо Лассо празднуют победу политика на выборах президента Эквадора
Сторонники Гильермо Лассо празднуют победу политика на выборах президента Эквадора
Индонезийские солдаты и местные жители проверяют поврежденные землетрясением дома в Маланге, Восточная Ява
Индонезийские солдаты и местные жители проверяют поврежденные землетрясением дома в Маланге, Восточная Ява
Синхронистки из команды Aquabatix тренируются в развлекательном центре Clissold
Синхронистки из команды Aquabatix тренируются в развлекательном центре Clissold
Украинские военнослужащие на линии разграничения в Донецкой области
Занятие боевыми искусствами в Сирии
Участники скачек во время ежегодного фестиваля Grand National на ипподроме в Эйнтри в Великобритании
Участники скачек во время ежегодного фестиваля Grand National на ипподроме в Эйнтри в Великобритании
Марш к посольству Мьянмы в Вашингтоне
Нага садху купаются в Ганге во время массового обряда "Кумбха Мела" в Индии
Нага садху купаются в Ганге во время массового обряда "Кумбха Мела" в Индии
Студенты в День памяти павших солдат и жертв террора на мемориальном комплексе в Латруне, Израиль
Студенты в День памяти павших солдат и жертв террора на мемориальном комплексе в Латруне, Израиль
Вертолет пролетает над проснувшимся вулканом Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане
Вертолет пролетает над проснувшимся вулканом Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон в Индийском океане
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel 2021 во время массового спуска с горы в купальниках
Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга
Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга
Девушки из группы поддержки ЦСКА и болельщики во время матча финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и петербургским СКА
Девушки из группы поддержки ЦСКА и болельщики во время матча финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и петербургским СКА