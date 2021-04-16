https://ria.ru/20210416/erdogan-1728622808.html

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО "российско-украинский кризис"

Эрдоган обсудил с генсеком НАТО "российско-украинский кризис"

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "российско-украинский кризис", сообщила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:19

2021-04-16T17:19

2021-04-16T17:29

россия

нато

турция

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

украина

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АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "российско-украинский кризис", сообщила администрация турецкого лидера.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210416/vstrecha-1728562810.html

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турция

украина

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россия, нато, турция, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган, украина