Эрдоган обсудил с генсеком НАТО "российско-украинский кризис"
17:19 16.04.2021 (обновлено: 17:29 16.04.2021)
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Francois Mori
АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "российско-украинский кризис", сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе переговоров были обсуждены региональные вопросы, в том числе ситуация в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, а также российско-украинский кризис. Эрдоган выразил уверенность, что он должен решаться путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и минских соглашений", - говорится в сообщении.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".