https://ria.ru/20210416/chernobyl-1728656969.html

Зеленский заявил, что Донбасс ждет будущее "хуже Чернобыля"

Зеленский заявил, что Донбасс ждет будущее "хуже Чернобыля"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле". РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-16T20:54

2021-04-16T20:54

2021-04-17T00:22

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

чернобыль

чернобыльская аэс

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Зеленский предрек Донбассу будущее "хуже Чернобыля"

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле"."Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль", — сказал глава государства.По мнению Зеленского, избежать такого будущего жители непризнанных республик, а также крымчане смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.Российская сторона неоднократно напоминала, что Крым вернулся в состав страны в результате референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как отмечал президент Владимир Путин, в данный момент вопрос Крыма "закрыт окончательно".Также в Москве выражали беспокойство в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отмечал, что, по его мнению, Донбасс станет частью России, "когда наступит время".Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.

https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html

https://ria.ru/20210416/nato-1728252503.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

россия

донбасс

луганская народная республика

чернобыль

москва

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, чернобыль, чернобыльская аэс, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, республика крым, оон, украина, в мире