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Зеленский заявил, что Донбасс ждет будущее "хуже Чернобыля"
Зеленский заявил, что Донбасс ждет будущее "хуже Чернобыля"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле". РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-16T20:54
2021-04-17T00:22
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
чернобыль
чернобыльская аэс
владимир зеленский
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Зеленский предрек Донбассу будущее "хуже Чернобыля"
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле"."Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль", — сказал глава государства.По мнению Зеленского, избежать такого будущего жители непризнанных республик, а также крымчане смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.Российская сторона неоднократно напоминала, что Крым вернулся в состав страны в результате референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как отмечал президент Владимир Путин, в данный момент вопрос Крыма "закрыт окончательно".Также в Москве выражали беспокойство в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отмечал, что, по его мнению, Донбасс станет частью России, "когда наступит время".Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, чернобыль, чернобыльская аэс, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, республика крым, оон, украина, в мире

Зеленский заявил, что Донбасс ждет будущее "хуже Чернобыля"

20:54 16.04.2021 (обновлено: 00:22 17.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле".
"Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль", — сказал глава государства.
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По мнению Зеленского, избежать такого будущего жители непризнанных республик, а также крымчане смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.
Российская сторона неоднократно напоминала, что Крым вернулся в состав страны в результате референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как отмечал президент Владимир Путин, в данный момент вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Также в Москве выражали беспокойство в связи с обострением ситуации в Донбассе. Как заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник отмечал, что, по его мнению, Донбасс станет частью России, "когда наступит время".
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва продолжить оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
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