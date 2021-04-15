https://ria.ru/20210415/teatr-1728040195.html

Московский театр "Современник"

Московский театр "Современник"

Московский театр "Современник" основан группой молодых актеров в 1956 году. В послевоенной истории страны, в годы разоблачения культа личности он стал первым... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T04:00

2021-04-15T04:00

2021-04-15T04:00

современник (театр)

москва

справки

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Московский театр "Современник" основан группой молодых актеров в 1956 году. В послевоенной истории страны, в годы разоблачения культа личности он стал первым театром, рожденным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив.Днем основания театра считается 15 апреля 1956 года, когда группа выпускников Школы-студии МХАТ показала свою самостоятельную работу – спектакль "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова. Уже на первом спектакле молодого театра зрители и критика обратили внимание на сильный актерский потенциал вчерашних студентов. Имена Олега Ефремова (1927-2000), Галины Волчек (1933-2019), Евгения Евстигнеева (1926-1992), Лилии Толмачевой (1932-2013), Олега Табакова (1935-2018), Игоря Кваши (1933-2012) стали широко известны. Первоначально театр назывался "Студия молодых актеров".В 1958 году официально было объявлено о создании Театра-студии "Современник", главным режиссером назначен Олег Ефремов. В молодом театре упор делался не на классический репертуар, а на новые, актуальные постановки. Их героями были обычные люди со своими вопросами и стремлениями.К исходу 1960-х годов в театре-студии были поставлены спектакли "Вечно живые", "В день свадьбы" и "Традиционный сбор" Виктора Розова; "Пять вечеров", "Старшая сестра" и "Назначение" Александра Володина, "Без креста!" по Владимиру Тендрякову, "Двое на качелях" Уильяма Гибсона, "Всегда в продаже" Василия Аксенова и другие.В 1961 году театр получил здание на площади Маяковского, дом 1, в 1974 году оно было снесено, а театр переехал в новое здание на Чистопрудном бульваре, в котором в начале XX века располагался кинотеатр "Колизей".В 1965 году театр-студия был переименован в Московский театр "Современник".В 1970 году, приняв приглашение возглавить МХАТ, из театра ушел его основатель и руководитель Олег Ефремов, за ним труппу покинула значительная часть ведущих актеров. В 1972 году труппа проголосовала за то, чтобы художественное руководство театром приняла на себя Галина Волчек. В театр пришли новые актеры, среди них Валентин Гафт (1935-2020), Марина Неелова, Лия Ахеджакова, Авангард Леонтьев.Галина Волчек привлекла к сотрудничеству Константина Симонова и Чингиза Айтматова. В афише появились имена новых авторов "Современника" – Михаила Рощина, Александра Вампилова, Аллы Соколовой, Василия Шукшина и других. Из более 100 спектаклей, поставленных на сцене театра за все годы его существования, почти две трети написаны авторами специально для "Современника" и впервые увидели свет рампы на его сцене. Отсюда началось шествие пьес Людмилы Петрушевской, Александра Галина, Владимира Гуркина, Николая Коляды.Галина Волчек обратилась к пьесам классического репертуара, осуществив постановку "Вишневого сада" и "Трех сестер" Антона Чехова, "Ревизора" Николая Гоголя. В 1991 году она поставила "Анфису" Леонида Андреева. На сцене были осуществлены постановки Генрика Ибсена и Луиджи Пиранделло, Уильяма Шекспира и Альфреда де Мюссе, Фридриха Шиллера и Бернарда Шоу.Вехой в истории театра стал поставленный в 1989 году Галиной Волчек спектакль "Крутой маршрут" по автобиографической книге Евгении Гинзбург. Творческое сотрудничество Галины Волчек и Александра Гетмана (автора переложения для сцены), начатое в этом спектакле, успешно продолжилось в спектакле "Три товарища" по роману Эриха Марии Ремарка, ставшем одной из визитных карточек театра.Театр "Современник" много гастролировал. Его спектакли были показаны в Сибири и в Средней Азии, на Дальнем Востоке и Закавказье, в Прибалтике и на Урале. Театр побывал во всех страна Восточной Европы, а также в Италии, Германии, США, Швейцарии, Финляндии.В 1996 году за большой вклад в современное театральное искусство, заслуги в эстетическом воспитании молодежи и широкое общественное признание Московский театр "Современник" был награжден орденом Почета.В 1997 году по итогам гастролей в Нью-Йорке на Бродвее (США) со спектаклями "Три сестры" Антона Чехова и "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург театру "Современник" была присуждена американская премия в области драматического театра Drama Desk Award. 5 октября 2004 года премьерой спектакля "Шинель" в постановке Валерия Фокина открылась "Другая сцена" театра "Современник" для реализации эксклюзивных авторских проектов. После кончины Галины Волчек, более 45 лет бессменно руководившей театром, в январе 2020 года художественным руководителем "Современника" был назначен известный режиссер и педагог Виктор Рыжаков. Сезон 2020/2021 является юбилейным, 65-м по счету и посвящен памяти Галине Волчек (1933-2019). Один из главных проектов в рамках юбилейного года – режиссерско-драматургическая лаборатория "Семь", которая призвана объединить молодых художников и дать им импульс для осмысления истории театра. В 2020 году в "Современнике" прошли премьеры спектаклей "Что вы делали вчера вечером?" Дмитрия Данилова, "Папа" Флориана Зеллера, "Крум" по мотивам одноименной пьесы Ханоха Левина, "Девочка Надя, чего тебе надо?" Геннадия Шпаликова, "Собрание сочинений" Евгения Гришковца, "Фантазии Фарятьева" Аллы Соколовой. В День театра, 27 марта 2021 года, на основной сцене сыграли премьерный спектакль "Живой", посвященный Виктору Цою. В апреле 2021 года состоится премьера легендарного романа Сомерсета Моэма "Театр" в постановке Владимира Панкова. В труппе театра служат такие известные актеры, как Лия Ахеджакова, Людмила Крылова, Марина Неелова, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Никита Ефремов, Чулпан Хаматова, Анна Банщикова, Алена Бабенко, Ольга Дроздова, Светлана Иванова и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

современник (театр), москва, справки