"Современник" представил спектакль и выставку "Живой" по творчеству Цоя
10:35 28.03.2021 (обновлено: 10:45 28.03.2021)
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяВыставка "Живой" студентов художественных учебных заведений, приуроченная к премьере одноименного спектакля театра "Современник".
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В День театра 27 марта театр "Современник" стал территорией Виктора Цоя. На основной сцене сыграли премьеру спектакля "Живой", вдохновленного творчеством и судьбой знаменитого музыканта. Другие пространства театра занял одноименный выставочный проект, исследующий культурный феномен Цоя, сообщили в пресс-службе театра.
Участниками этого диптиха стали молодые артисты и молодые художники четырех ведущих московских арт-школ.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяВыставка "Живой" студентов художественных учебных заведений, приуроченная к премьере одноименного спектакля театра "Современник".
Выставка "Живой" студентов художественных учебных заведений, приуроченная к премьере одноименного спектакля театра "Современник".
Спектакль "Живой – это попытка вступить с Цоем и его энергией в диалог, почувствовать, как она соединяется со временем и одновременно существует в пространстве безвременья. Создатели спектакля – Виктор Рыжаков, Татьяна Бурель, Николай Симонов не стремятся пересказать историю яркой и трагической жизни Цоя языком театра: главный предмет их исследования лежит в плоскости невыразимого – это как раз то, что делает Цоя ультрасовременным.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяВыставка "Живой" студентов художественных учебных заведений, приуроченная к премьере одноименного спектакля театра "Современник".
Выставка "Живой" студентов художественных учебных заведений, приуроченная к премьере одноименного спектакля театра "Современник".
Интерес "Современника" к Виктору Цою вышел далеко за рамки сцены и перерос в специальный выставочный проект "Живой", который состоит из четырех важных семантических компонентов: "Цой и театр", "Цой и стиль". Третий компонент вырастает из попытки осмыслить фигуру Цоя с помощью языка современного искусства, а четвертый – это пространство документа, живой памяти, где Цой становится единицей измерения времени, его участником и одновременно свидетелем и воспоминанием конкретного человека.
Премьерные показы спектакля "Живой" пройдут 27 марта, 2 и 29 апреля на Основной сцене театра.
Работа выставки "Живой" пройдет в фойе и арт-фойе Основной сцены с 27 марта по 13 апреля.
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