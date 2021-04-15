https://ria.ru/20210415/planetariy-1728454179.html

РИА Новости и Московский планетарий открыли "Неделю космонавтики"

РИА Новости и Московский планетарий открыли "Неделю космонавтики"

В Московском Планетарии состоялось открытие стенда РИА Новости, на котором платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab представила два проекта: VR-проект "Лунная РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:45

2021-04-15T17:45

2021-04-15T17:56

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Московском Планетарии состоялось открытие стенда РИА Новости, на котором платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab представила два проекта: VR-проект "Лунная станция" и AR-игру "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту". Проект организован в партнерстве и проходит на площадке одного из самых больших в мире и старейшего в России Московского Планетария. Погрузиться в виртуальную реальность могут все желающие до 18 апреля в Зале Урании на втором этаже на стенде РИА Новости. Каждый может попробовать себя в роли космонавта и совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года. Первым на себе опробовал виртуальные технологии космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров. Он особенно отметил, что внутри проекта все этапы работы космонавта отражают реальные задачи, которые выполняют космонавты на орбите. Александр Павлович дал рекомендации для следующих проектов и пожелал дальнейшей продуктивной работы ввиду важности этой задачи. "Мы очень рады, что долгожданный совместный проект с РИА.Lab состоялся. VR технологии позволяют существенно расширить и дополнить технические возможности Московского Планетария. Посетители Звездного Дома могут не только увидеть макет Лунной станции, представленный в экспозиции зала Урании, но и, благодаря VR очкам, совершить путешествие в будущее, оказаться внутри Лунной станции 2038 года и почувствовать себя ее обитателем. Такое путешествие позволит пройтись по отсекам и лабораториям, познакомиться с оборудованием, интерьерами, погрузиться в атмосферу научных исследований Луны. Дополнит незабываемые впечатления удивительная по естественности и красоте картина звездного неба в программе Большого Звездного зала", - научный директор Московского Планетария Фаина Рублева.VR-история "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах. Мобильную версию "Лунной станции" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs и Android.С февраля 2021 года проект стал доступен бесплатно и на крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ Steam.Пользователи AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" не только узнают о том, почему и как надо убирать в космосе, но также смогут самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок. В проекте три уровня, на каждом пользователь сталкивается с космическим мусором от крупного до мелкой пыли, и узнает, какими средствами эти аппараты могут его победить. Миссия пользователя – собрать обломки и не дать мусору повредить собственный аппарат. Приложение РИА.Lab доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.Московский Планетарий – первый и самый большой планетарий в России, один из самых больших в мире. Построен в 1927—1929 годах. С самого начала своей деятельности отличался особым, научным и творческим стилем: он стал не только "народным университетом", но и настоящим звездным театром. Основным направлением деятельности Московского Планетария является популяризация естественнонаучных знаний. В Планетарии проводятся экскурсии, занятия по астрономии, наблюдения за звездным небом, лекции ученых, а также сеансы полнокупольных фильмов и звездных программ. Сейчас Планетарий - многофункциональный комплекс, включающий в себя Большой и Малый Звездные залы, обсерваторию, классический Зал Урании, интерактивный музей "Лунариум", кинотеатр 4D, конференц-зал, кафе, астрономическую площадку Парк Неба и собственную студию для производства полнокупольных фильмов. РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Чудо в кукурузном поле: VR-расследование год спустя", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и многие другие. В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. AR- и VR-истории РИА Новости завоевали всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA Golden World Awards 2020 и другие. В феврале 2021 году платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение" в номинации "Игры".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.

https://ria.ru/20210201/proekt-1595558241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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