РИА Новости запустило AR-проект об уборке космического мусора
12:00 24.02.2021 (обновлено: 12:02 24.02.2021)
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. РИА Новости представило проект в формате дополненной реальности о проблеме космического мусора и способах его ликвидации. Пользователь не только узнает о том, почему и как надо убирать в космосе, но и сможет самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок.
Сегодня на орбите Земли находятся миллионы фрагментов разрушенных ракет и спутников. Скорость таких обломков составляет 8 километров в секунду, в несколько раз быстрее пули. При столкновении они легко пробивают обшивку космического аппарата. Так, МКС меняет орбиту чтобы уйти от столкновения с космическим мусором до нескольких раз в год.
Неуклонный рост объемов захламления околоземных орбит угрожает навсегда закрыть человечеству доступ в космос. Над тем, как их расчистить, ломают головы инженеры и конструкторы всего мира. Так, звучат предложения удалять мусор при помощи вольфрамовой пыли, лазерного луча, электромагнитного поля. А инженеры из холдинга "Российские космические системы" изобрели и запатентовали аппарат под названием "Сборщик космического мусора" (СКМ). Он способен захватывать на орбите вышедшие из строя спутники двумя титановыми сетями, перерабатывать их в топливо и на этом топливе лететь дальше.
Скачав приложение РИА.Lab пользователь сможет самостоятельно протестировать три экспериментальных аппарата по очистке околоземного пространства от крупных, средних и мелких обломков, узнать, как работают эти технологии и какие особенности есть у каждого из решений. Это "Сборщик космического мусора", американские аппараты D-Sat и Sling-Sat.
"Проект получился очень игровым, эмоциональным. В нем можно не только спасти орбиту Земли от космического мусора, но и случайно разбить аппарат стоимостью 28 млн долларов. Это добавляет информативному и сложному по своей сути проекту азарта и обеспечивает высокую вовлеченность пользователя", –отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
В проекте три уровня, на каждом пользователь сталкивается с космическим мусором от крупного до мелкой пыли, и узнает, какими средствами эти аппараты могут его победить. Миссия пользователя – собрать обломки и не дать мусору повредить собственный аппарат.
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