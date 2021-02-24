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РИА Новости запустило AR-проект об уборке космического мусора
РИА Новости запустило AR-проект об уборке космического мусора
РИА Новости представило проект в формате дополненной реальности о проблеме космического мусора и способах его ликвидации. Пользователь не только узнает о том,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:00
2021-02-24T12:02
риа новости
новости агентства
хочу стать космонавтом
земля
российские космические системы
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наталья лосева
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. РИА Новости представило проект в формате дополненной реальности о проблеме космического мусора и способах его ликвидации. Пользователь не только узнает о том, почему и как надо убирать в космосе, но и сможет самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок.Сегодня на орбите Земли находятся миллионы фрагментов разрушенных ракет и спутников. Скорость таких обломков составляет 8 километров в секунду, в несколько раз быстрее пули. При столкновении они легко пробивают обшивку космического аппарата. Так, МКС меняет орбиту чтобы уйти от столкновения с космическим мусором до нескольких раз в год.Неуклонный рост объемов захламления околоземных орбит угрожает навсегда закрыть человечеству доступ в космос. Над тем, как их расчистить, ломают головы инженеры и конструкторы всего мира. Так, звучат предложения удалять мусор при помощи вольфрамовой пыли, лазерного луча, электромагнитного поля. А инженеры из холдинга "Российские космические системы" изобрели и запатентовали аппарат под названием "Сборщик космического мусора" (СКМ). Он способен захватывать на орбите вышедшие из строя спутники двумя титановыми сетями, перерабатывать их в топливо и на этом топливе лететь дальше.Скачав приложение РИА.Lab пользователь сможет самостоятельно протестировать три экспериментальных аппарата по очистке околоземного пространства от крупных, средних и мелких обломков, узнать, как работают эти технологии и какие особенности есть у каждого из решений. Это "Сборщик космического мусора", американские аппараты D-Sat и Sling-Sat.В проекте три уровня, на каждом пользователь сталкивается с космическим мусором от крупного до мелкой пыли, и узнает, какими средствами эти аппараты могут его победить. Миссия пользователя – собрать обломки и не дать мусору повредить собственный аппарат.РИА Новости (https://ria.ru/) — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook (https://www.facebook.com/rianru), Twitter (https://twitter.com/rianru), Вконтакте (https://m.vk.com/ria), Одноклассники (https://ok.ru/ria), Instagram (https://www.instagram.com/ria_novosti/) и Youtube (https://www.youtube.com/user/rianovosti) превышает 9,5 млн подписчиков.
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риа новости, новости агентства, земля, российские космические системы , международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наталья лосева

РИА Новости запустило AR-проект об уборке космического мусора

12:00 24.02.2021 (обновлено: 12:02 24.02.2021)
 
© РИА НовостиКосмический мусор
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. РИА Новости представило проект в формате дополненной реальности о проблеме космического мусора и способах его ликвидации. Пользователь не только узнает о том, почему и как надо убирать в космосе, но и сможет самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок.
Сегодня на орбите Земли находятся миллионы фрагментов разрушенных ракет и спутников. Скорость таких обломков составляет 8 километров в секунду, в несколько раз быстрее пули. При столкновении они легко пробивают обшивку космического аппарата. Так, МКС меняет орбиту чтобы уйти от столкновения с космическим мусором до нескольких раз в год.
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Неуклонный рост объемов захламления околоземных орбит угрожает навсегда закрыть человечеству доступ в космос. Над тем, как их расчистить, ломают головы инженеры и конструкторы всего мира. Так, звучат предложения удалять мусор при помощи вольфрамовой пыли, лазерного луча, электромагнитного поля. А инженеры из холдинга "Российские космические системы" изобрели и запатентовали аппарат под названием "Сборщик космического мусора" (СКМ). Он способен захватывать на орбите вышедшие из строя спутники двумя титановыми сетями, перерабатывать их в топливо и на этом топливе лететь дальше.
Скачав приложение РИА.Lab пользователь сможет самостоятельно протестировать три экспериментальных аппарата по очистке околоземного пространства от крупных, средних и мелких обломков, узнать, как работают эти технологии и какие особенности есть у каждого из решений. Это "Сборщик космического мусора", американские аппараты D-Sat и Sling-Sat.

"Проект получился очень игровым, эмоциональным. В нем можно не только спасти орбиту Земли от космического мусора, но и случайно разбить аппарат стоимостью 28 млн долларов. Это добавляет информативному и сложному по своей сути проекту азарта и обеспечивает высокую вовлеченность пользователя", –отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.

В проекте три уровня, на каждом пользователь сталкивается с космическим мусором от крупного до мелкой пыли, и узнает, какими средствами эти аппараты могут его победить. Миссия пользователя – собрать обломки и не дать мусору повредить собственный аппарат.
РИА Новости (https://ria.ru/) — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook (https://www.facebook.com/rianru), Twitter (https://twitter.com/rianru), Вконтакте (https://m.vk.com/ria), Одноклассники (https://ok.ru/ria), Instagram (https://www.instagram.com/ria_novosti/) и Youtube (https://www.youtube.com/user/rianovosti) превышает 9,5 млн подписчиков.
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Хочу стать космонавтомРИА НовостиНовости агентстваЗемляРоссийские космические системыМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНаталья Лосева
 
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