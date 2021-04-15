https://ria.ru/20210415/istoki-1728384704.html

Возврат к истокам: россияне продают дома в Европе ради русской глубинки

Возврат к истокам: россияне продают дома в Европе ради русской глубинки

Неутихающая пандемия, недооткрытые границы и непредсказуемые санкции сыграли на руку не только развитию внутреннего туризма в России, но и создали свежий тренд: РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:26

2021-04-15T14:26

2021-04-15T15:56

россия

зарубежная недвижимость

недвижимость

коммерческая недвижимость

загородная недвижимость

жилье

поволжье

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Неутихающая пандемия, недооткрытые границы и непредсказуемые санкции сыграли на руку не только развитию внутреннего туризма в России, но и создали свежий тренд: обеспеченные россияне стали отказываться от зарубежной недвижимости и начали строить и приобретать дома в заповедных уголках России, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости. Прочь от злобы и чумыК 2021 году сложился целый пул обстоятельств, которые отвратили граждан России от покупки зарубежной недвижимости."К примеру, в Прибалтике ситуация неутешительная: субсидии от ЕС будут уменьшаться, а экспорт через ее порты из России и Белоруссии скоро приблизится к нулю. Из-за ухудшения экономической ситуации россияне продают там в основном коммерческую недвижимость, особенно это заметно в Латвии", — комментирует управляющий директор, глава департамента недвижимости UFG Wealth Management Михаил Девятов.Политика и санкцииНа формирование тренда повлияла не только экономическая, но и политическая ситуация, отмечают эксперты. Так, в курортных городах Грузии, в том же Батуми, наши соотечественники стали продавать жилую недвижимость, констатирует Девятов. "Это связано с ограничениями передвижений и ухудшением отношения к россиянам", – подчеркивает он.Такие случаи уже некоторое время наблюдаются в риелторской практике, подтверждает тренд руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков.Другой клиент обратился в "Этажи" с целью продать две приобретенные квартиры в Грузии, а затем вложиться в недвижимость в Краснодарском крае. Он хотел инвестировать в грузинскую недвижимость с целью сдачи в аренду, но сначала дом не был сдан вовремя, а теперь владелец просто не хочет туда лететь из-за нестабильных отношений между ней и Россией, делится историей из практики Сауков.Некоторых владельцев зарубежной недвижимости отпугивает риск попасть под санкции, хотя он пока и точечный, добавляет основатель компании Canary Property Management, резидент сообщества предпринимателей "БизнесПеревал" Жанна Лопухова."Политическая ситуация такова, что покупать за рубежом стало страшно: вдруг не пустят, визы, прививки и так далее", — добавляет эксперт по недвижимости в Сочи Татьяна Шестакова. По ее словам, все больше людей становятся покупателями недвижимости в Сочи, разочаровавшись в зарубежных странах.Закрытые границыКроме того, на спрос потенциальных покупателей российской "загородки" влияет и фактор закрытых границ, отмечает директор департамента загородной недвижимости Savills в России Нина Резниченко. Ведь многие из нынешних владельцев зарубежной недвижимости просто не смогли в прошлом году добраться до своих владений.Таким образом, процессы, происходящие в ближнем и дальнем зарубежье, способствовали тому, что россияне заново открыли для себя Россию. Места силыПрошлый год ознаменовался взрывным спросом на внутренний туризм, который не остановили даже открытия границ с некоторыми привычными странами вроде Турции. И это нашло отражение и на рынке недвижимости, поскольку люди, посмотрев на свою страну повнимательнее, обнаружили, что здесь действительно хочется жить, — и спрос, как это часто бывает, простимулировал предложение.Благостное и намоленное Набирает популярность приобретение гектаров земли и основание собственного фермерского хозяйства. Как правило, такие земли находятся в отдалении от крупных городов посреди леса, отмечает Сауков. Есть случаи, когда участок приобретают сначала для сезонного проживания и ведения хозяйства, затем переезжают туда на постоянной основе, а городскую недвижимость сдают в аренду, говорит он.Однако в России уже есть примеры загородных проектов за пределами Московской и Ленинградской областей, которые развиваются давно, смогли создать инфраструктуру и лояльное сообщество жителей. Один из таких примеров — проект "Завидово", расположенный в Тверской области и существующий уже более 15 лет.Сейчас люди едут в основном за красивой природой, но здесь есть и это. Место для строительства "Завидово" было выбрано не случайно: это точка, где Верхняя Волга ближе всего подходит к столице. Это уникальная территория с гигантским водохранилищем, сосновыми лесами и заводями, отмечает эксперт. По словам Забродина, самая главная проблема загородной недвижимости во всей России состоит в том, что поселки, которые строятся, не являются самодостаточными. Живые деревенькиОднако "Завидово" не единственное место, которое люди выбирают для длительного отдыха и даже постоянного проживания. Еще одной такой локацией стал Заокский район Тульской области, где с годами сформировался настоящий загородный кластер. Изначально у Заокского имелся ряд преимуществ: река Ока, заповедные места с хорошими лесами, много "живых" деревень, а главное — большая концентрация памятных и достопримечательных мест во главе с усадьбами Болотово и Поленово. Свои проекты здесь развивают сразу несколько девелоперов, и их совместными усилиями район превратился в своеобразный центр загородной жизни, чем-то напоминающий по атмосфере "дачные" рассказы Чехова. Место привлекло его тем, что здесь была и отличная инфраструктура, обеспеченная застройщиками, и природа, и культурно-историческая составляющая, и возможность для активного отдыха. Сам Максим довольно долго снимал здесь дом, потому что здесь недалеко находится аэродром, на котором он занимался спортивным пилотированием. Но после рождения ребенка решились на покупку уже своего дома. Отсутствие огромных глухих заборов он особенно ценит, поскольку без них соседям проще общаться и знакомиться друг с другом. Максим также добавляет, что в районе, где расположен его дом, много прогулочных маршрутов, есть церкви и купели, есть музеи Поленово и Болотово, есть авторский ресторан "Марк и лев" и местная фермерская лавка, где можно купить продукты прямо с местных ферм.Из этого можно сделать вывод, что, хотя пространства для развития загородной инфраструктуры еще есть, в России, даже вдали от мегаполисов, уже появились качественные проекты, которые способны стать альтернативой и зарубежной, и курортной недвижимости. Заповедная Россия для активныхСамый молодой и развивающийся тренд, который эксперты начали фиксировать на загородном рынке, — это зарождающийся интерес к заповедным местам, расположенным совсем уж вдали от больших городов, зато близко к природе.Сo-living в глушиПопулярная сейчас тенденция — это приобретение дач для охоты и рыбалки, как правило, в полузаброшенных уголках Красноярского края или Алтая, отмечает Сауков. Нередко ищут именно практически исчезнувшие населенные пункты, где осталось несколько десятков домов, выкупают участок со стареньким домом, а местных жителей нанимают следить за ним. Ставят баню, гараж для вездеходной техники и приезжают туда на охоту, рыбалку или просто погонять на квадроциклах или снегоходах. Эксперт по малоэтажной недвижимости, академик МАИН Валерий Лукинов провел исследование среди жителей поселка Савельево, расположенного в нескольких километрах от Переславля-Залесского. С его помощью он выяснил, что мотивирует обеспеченных людей приобретать дома в такой необычной локации, настоящем медвежьем углу.На первом месте стоит экология: желание проводить время с семьей вдали от суеты загрязненного мегаполиса. Они хотят, чтобы их дети выросли здоровыми и счастливыми. На втором месте стоят хобби и увлечения старшего поколения: Это охота и рыбалка, причем в шаговой доступности. Покупатели хотят, чтобы время в пути до места рыбалки и охоты до 10-15 минут пешком, делится результатами исследования эксперт. На третьем месте стоит безопасность, продолжает Лукинов. Поселок должен быть охраняемым и иметь видеонаблюдение. Также особое внимание уделяется управляющей компании, которая организует круглогодичный подъезд к дому и следит за качеством дорог и освещением. А на четвертом месте оказались сообщества по интересам, которые организованы в поселке: охота, рыбалка, теннис, водные и пляжные виды спорта, трекинг и другие пешие прогулки, велосипед и восточные практики вроде йоги.Эти покупатели считают важным, чтобы дома были стильными, комфортными, спроектированными с учетом последних достижений инженерной мысли, желательно в едином архитектурном стиле. Они видели подобные концептуальные поселки за рубежом и воспоминания о них они хотят перенести к себе на Родину, заключает Лукинов.Подобное начинает пользоваться спросом и в более удаленных уголках России, отмечают эксперты.Сейчас фиксируется всплеск спроса на консалтинг загородных и курортных проектов, причем к традиционным "теплым" локациям юга все увереннее можно добавить Камчатку, Байкал, Сахалин, также вернулись к обсуждению санаторных и оздоровительных объектов, отмечает Широкова."Действительно, есть запрос на Поволжье, Карелию, Алтай и Байкал, но пока он точечный. В таких регионах своя специфика. Кроме этого, появляются новые запросы на своего рода загородный co-living. Например, когда для людей принципиально, кто будет их соседями: три-четыре семьи объединяются и приобретают участки для совместного проживания и создания своей здоровой экосистемы", — рассказывает Лопухова.Да, такая тенденция есть на западе, когда обеспеченные люди строят загородные дома высокого уровня не только для себя, но и для себя и друзей, добавляет Забродин. У нас это может работать примерно так же. Сибирский потенциалМногие годы считалось, что хорошо отдохнуть можно только рядом с Черным морем, а загородное жилье в той же Сибири ассоциировалось с аскетичным дачным форматом или с тесными пригородными поселками, отмечает, в свою очередь, глава архитектурного бюро A61, работающего в Сибирском федеральном округе, Дмитрий Морозов."Современные технологии строительства и вдумчивый подход к созданию архитектуры позволяют возводить автономное, комфортное и красивое жилье в более интересных местах, значительно разнообразить сценарии проведения досуга в своем доме. Данный тренд имеет все шансы стать долгосрочным, так как, один раз протестировав то качество жизни, которое может дать современный загородный дом, от него очень сложно отказаться. При таком подходе раскрываются многие преимущества в жизни в Сибири или Карелии", – полагает он. Люди в регионах тоже по-новому взглянули на свою малую родину, увидев огромный потенциал создания авторского жилья, продолжает Морозов. К сожалению, многие, говоря о Сибири, по-настоящему не осознают масштабы этого региона, сетует он. Климатическая, социокультурная, географическая вариативность различных мест Сибири позволяет говорить об огромном потенциале для развития самых разных сфер, в том числе и строительства. Например, юг западной Сибири крайне перспективен с точки зрения возведения гостиничной и рекреационной инфраструктуры, раскрытия туристического потенциала. На Алтае уже существуют современные проекты, которые постепенно формируют самобытные микрокластеры для отдыха. В Кемеровской области активно развивается горнолыжный туризм. В Тюменской области расположены интересные образцы каменной и деревянной архитектуры.Впрочем, продолжает Морозов, пока наиболее активно современный загородный девелопмент распространяется в Западной Сибири, где сформированы сильные локальные туристические бренды, но у других регионов также есть хорошие перспективы.Город у моряРазумеется, говоря о самых популярных локациях для покупки домов в России нельзя не вспомнить Сочи и окрестности. По ее словам, на фоне пандемии она все чаще слышит от клиентов, что они отказались от покупки домов на европейских курортах в пользу Сочи, просто потому, что здесь им больше нравится. Языковой комфортИнтерес к жилью в Сочи растет на протяжении последних нескольких лет, и есть уверенность, что этот рост продолжится, соглашается генеральный директор Nedvex Юлия Галимова. Помимо перечисленных преимуществ локации, можно выделить и языковой комфорт. Отсутствие языкового барьера существенно упрощает жизнь всем членам семьи, принявшим решение о переезде.По ее словам, Сочи уходит от имиджа доступного курорта, переполненного шашлыками и громкой музыкой, сейчас это совершенно другой город. Еще одна "фишка" Сочи не была особо на слуху до начала подготовки к Олимпиаде-2014. Сейчас уже сложно представить себе этот город без соседства с горным кластером в Красной поляне, который между тем стал отдельной точкой притяжения для людей, решивших жить в России, но вдали от мегаполисов. Одним из таких переселенцев недавно стал генеральный директор компании "Лекарственная экосистема" Герман Иноземцев, купивший апартаменты в Красной поляне."В ситуации, когда из-за пандемии люди насильственным путем попробовали удаленную работу и вдруг оказалось, что это все возможно, а в некоторых профессиях и более применимо, люди задумываются, зачем им париться в мегаполисе и иметь такой дисбаланс в качестве жизни. Зачем жертвовать комфортом, натуральностью, климатом, качеством воздуха в пользу того, что ты можешь просто вовремя приезжать в офис на совещание", — рассуждает Иноземцев.В 2020 году он принял решение купить апартаменты возле Сочи, в горном кластере. Прошлым летом он поехал в Сочи, где часто бывает зимой, так как увлекается горными лыжами. Герман попробовал приехать сюда же летом, но решил остановиться не в самом Сочи, где много туристов, а арендовал апартаменты в Красной поляне. "Оттуда буквально любым транспортом, от скоростной электрички до рейсовых автобусов или на машине, можно легко ездить к морю, а потом возвращаться назад, в горы. Там, наверху, и воздух чище, и спокойнее, и атмосфера лучше", — рассказывает он. Иноземцев подчеркивает, что экология стала для него одним из ключевых факторов при выборе места жительства. "Еще лет пять я планирую сюда приезжать время от времени. Кстати, здесь часто проводятся важные мне конференции. Лет через пять я хочу перебраться сюда насовсем, постепенно переведя всю свою работу в удаленный режим", — делится планами Иноземцев.Очевидно, что развитие внутреннего туризма — один из главных государственных приоритетов и поэтому покупка дома в таком регионе — это еще и отличные инвестиции, говорит Резниченко. Однако стоит поторопиться, добавляет Широкова. Отложенный спрос уже начал реализовываться с осени прошлого года, недвижимость подорожала, и уже встречаются утверждения, что средневзвешенная цена одного квадратного метра в Сочи достигла одного миллиона рублей. Из слов экспертов, из опыта россиян, даже из обсуждений в соцсетях становится понятно: Россию действительно открыли заново, причем она стала не только местом для отдыха, но и расширила горизонты возможностей как место для жизни.

https://ria.ru/20210406/nedvizhimost-1727089985.html

https://realty.ria.ru/20201019/suzdal-1579696313.html

https://realty.ria.ru/20210106/turizm-1589365444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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