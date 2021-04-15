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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/igraprestolov-1728411997.html
Создатели "Игры престолов" намекнули, что могут переснять финал шоу
Создатели "Игры престолов" намекнули, что могут переснять финал шоу
Поклонники фэнтези-сериала "Игра престолов" активно обсуждают загадочный пост, который появился в официальном твиттер-аккаунте шоу HBO. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:40
2021-04-15T17:40
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Поклонники фэнтези-сериала "Игра престолов" активно обсуждают загадочный пост, который появился в официальном твиттер-аккаунте шоу HBO. Пользователи сразу предположили, что шоураннеры таким образом намекнули на ремейк последнего, восьмого сезона сериала. Финальные эпизоды вышли почти два года назад и вызвали недовольство у миллионов зрителей.Но теперь, когда с момента появления первой серии самого рейтингового фэнтези-шоу исполнилось десять лет, у фанатов появилась надежда, что создатели проекта переделают спорную концовку. "Боже, может быть, этот пост означает, что они переделывают прошлый сезон", "Ребята, вы наконец-то пересняли восьмой сезон?", "Грядет ремейк финала?" — комментируют пользователи соцсети. После выхода финального эпизода в мае 2019 года зрители обрушились с критикой на сценаристов, Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Фанаты даже составили петицию, которая собрала больше миллиона подписей, требуя, чтобы финал переписали.Позже по этому поводу высказался директор канала HBO Кейси Блойс. По его мнению, последний сезон получился очень хорошим. "32 номинации на "Эмми" — явное доказательство того, что мы все сделали правильно", — резюмировал Блойс. Создателей шоу тогда поддержали и исполнители главных ролей. Актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала требования фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) заявил, что любой, кому не нравится финал, может "идти лесом".
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что посмотреть , знаменитости, игра престолов (сериал), софи тернер, кит харингтон, hbo, кино и сериалы, новости культуры

Создатели "Игры престолов" намекнули, что могут переснять финал шоу

17:40 15.04.2021
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов" (8 сезон)
Кадр из сериала Игра престолов (8 сезон) - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© HBO (2011–2019)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Поклонники фэнтези-сериала "Игра престолов" активно обсуждают загадочный пост, который появился в официальном твиттер-аккаунте шоу HBO.

"Зима близко", — пост ограничивается этой знакомой всем фанатам фразой.

Пользователи сразу предположили, что шоураннеры таким образом намекнули на ремейк последнего, восьмого сезона сериала. Финальные эпизоды вышли почти два года назад и вызвали недовольство у миллионов зрителей.
Но теперь, когда с момента появления первой серии самого рейтингового фэнтези-шоу исполнилось десять лет, у фанатов появилась надежда, что создатели проекта переделают спорную концовку.
"Боже, может быть, этот пост означает, что они переделывают прошлый сезон", "Ребята, вы наконец-то пересняли восьмой сезон?", "Грядет ремейк финала?" — комментируют пользователи соцсети.
После выхода финального эпизода в мае 2019 года зрители обрушились с критикой на сценаристов, Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Фанаты даже составили петицию, которая собрала больше миллиона подписей, требуя, чтобы финал переписали.
Позже по этому поводу высказался директор канала HBO Кейси Блойс. По его мнению, последний сезон получился очень хорошим. "32 номинации на "Эмми" — явное доказательство того, что мы все сделали правильно", — резюмировал Блойс.
Создателей шоу тогда поддержали и исполнители главных ролей. Актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала требования фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) заявил, что любой, кому не нравится финал, может "идти лесом".
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