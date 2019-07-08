Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Фанаты сериала "Игра престолов", недовольные последним сезоном, "троллят" сценаристов при помощи Google, сообщает Mirror.
Если в поисковике вбить "плохие писатели", первыми появятся имена авторов сценария восьмого сезона популярного сериал - Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса. Кампанию по троллингу запустил один из разъяренных фанатов на сайте Reddit в мае, сразу после выхода последней серии. Он сделал публикацию с заголовком "Плохие писатели. Лайкните этот пост, чтобы он был первым результатом, когда вы гуглите "плохих писателей".
Поклонники сериала, недовольные финальным сезоном "Игры престолов", запустили петицию, которую подписали более миллиона человек. Они хотели, чтобы "более компетентные шоураннеры" переписали финал.
Актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) сказал, что любой, кому не нравится финал, может "пройти мимо".
Следующей работой Бениофф и Вайса будет новая трилогия "Звездных войн".