Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"

Если в поисковике вбить "плохие писатели", первыми появятся имена авторов сценария восьмого сезона популярного сериал - Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса. Кампанию по троллингу запустил один из разъяренных фанатов на сайте Reddit в мае, сразу после выхода последней серии. Он сделал публикацию с заголовком "Плохие писатели. Лайкните этот пост, чтобы он был первым результатом, когда вы гуглите "плохих писателей".