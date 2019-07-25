Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов, которых разочаровал финальный сезон "Игры престолов", сообщает The Independent.
"Когда вы руководите масштабным проектом, в данном случае "Игрой престолов", и пытаетесь как-то его уже наконец закончить, то у многих людей обязательно будет разное мнение о том, как истории персонажей должны завершиться", — сказал Блойс.
Затем он отметил, что HBO минимально общался со сценаристами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом, так как обе стороны в последних сезонах прекрасно понимали, чего ждут друг от друга.
Несмотря на то что поклонники спорят о сюжете и концовке, по мнению Кейси Блойса, последний сезон прошел очень хорошо.
"32 номинации на "Эмми" — отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно", — прокомментировал директор HBO.