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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210414/sluzhba-1728277118.html
На какое богослужения Великого поста нужно идти прежде всего?
На какое богослужения Великого поста нужно идти прежде всего?
Я слышал, что во время Великого Поста совершают службу, которая называется "Марьино стояние". Именно на нее прежде всего советуют идти. Что это за богослужение... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:54
2021-04-14T16:54
религия и мировоззрение
великий пост
москва
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Я слышал, что во время Великого Поста совершают службу, которая называется "Марьино стояние". Именно на нее прежде всего советуют идти. Что это за богослужение и почему оно так важно? Виктор, 45 лет. МоскваОтвечает настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.Это богослужение вдохновляет верующих, оно очень важно для нас. Мы немного устаем и от поста, и от покаяния, и от какого-то внутреннего напряжения, и от того, что нам нужно заниматься собой. А тут нам дается поддержка, опора, возможность еще раз взять старт. Мы начинали Великий Пост с покаянного канона Андрея Критского, а сейчас он снова зачитывается на службе, которую в народе называют стояние Марии Египетской или Марьино стояние.Канон Андрея Критского - один из самых знаменательных канонов, который призывает человека к покаянию. А Мария Египетская – пример того, как покаяние преображает человека, какие плоды оно приносит (святая была блудницей, а потом ушла жить в пустыню, где боролась со своими страстями – прим. ред.). Человек, который пребывал в тяжелейших грехах, способных исказить его до неузнаваемости, не потерял образ Божий. Это пример того, как Господь любит человека в самой глубине его греха, в самом глубоком его падении. Покаянный канон – достаточно длинное и сильное духовное произведение - прерывается чтением жития Марии египетской – очень значимым произведением и с литературной точки зрения. Они оба зачитываются в среду пятой недели Великого поста.
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96
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великий пост , москва

На какое богослужения Великого поста нужно идти прежде всего?

16:54 14.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСлужение в храме
Служение в храме - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Я слышал, что во время Великого Поста совершают службу, которая называется "Марьино стояние". Именно на нее прежде всего советуют идти. Что это за богослужение и почему оно так важно? Виктор, 45 лет. Москва
Отвечает настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.
Это богослужение вдохновляет верующих, оно очень важно для нас. Мы немного устаем и от поста, и от покаяния, и от какого-то внутреннего напряжения, и от того, что нам нужно заниматься собой. А тут нам дается поддержка, опора, возможность еще раз взять старт. Мы начинали Великий Пост с покаянного канона Андрея Критского, а сейчас он снова зачитывается на службе, которую в народе называют стояние Марии Египетской или Марьино стояние.
Канон Андрея Критского - один из самых знаменательных канонов, который призывает человека к покаянию. А Мария Египетская – пример того, как покаяние преображает человека, какие плоды оно приносит (святая была блудницей, а потом ушла жить в пустыню, где боролась со своими страстями – прим. ред.). Человек, который пребывал в тяжелейших грехах, способных исказить его до неузнаваемости, не потерял образ Божий. Это пример того, как Господь любит человека в самой глубине его греха, в самом глубоком его падении.
Покаянный канон – достаточно длинное и сильное духовное произведение - прерывается чтением жития Марии египетской – очень значимым произведением и с литературной точки зрения. Они оба зачитываются в среду пятой недели Великого поста.
 
Религия и мировоззрениеВеликий постМосква
 
 
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