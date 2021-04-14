https://ria.ru/20210414/sluzhba-1728277118.html

На какое богослужения Великого поста нужно идти прежде всего?

На какое богослужения Великого поста нужно идти прежде всего?

Я слышал, что во время Великого Поста совершают службу, которая называется "Марьино стояние". Именно на нее прежде всего советуют идти. Что это за богослужение... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:54

2021-04-14T16:54

2021-04-14T16:54

религия и мировоззрение

великий пост

москва

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Я слышал, что во время Великого Поста совершают службу, которая называется "Марьино стояние". Именно на нее прежде всего советуют идти. Что это за богослужение и почему оно так важно? Виктор, 45 лет. МоскваОтвечает настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.Это богослужение вдохновляет верующих, оно очень важно для нас. Мы немного устаем и от поста, и от покаяния, и от какого-то внутреннего напряжения, и от того, что нам нужно заниматься собой. А тут нам дается поддержка, опора, возможность еще раз взять старт. Мы начинали Великий Пост с покаянного канона Андрея Критского, а сейчас он снова зачитывается на службе, которую в народе называют стояние Марии Египетской или Марьино стояние.Канон Андрея Критского - один из самых знаменательных канонов, который призывает человека к покаянию. А Мария Египетская – пример того, как покаяние преображает человека, какие плоды оно приносит (святая была блудницей, а потом ушла жить в пустыню, где боролась со своими страстями – прим. ред.). Человек, который пребывал в тяжелейших грехах, способных исказить его до неузнаваемости, не потерял образ Божий. Это пример того, как Господь любит человека в самой глубине его греха, в самом глубоком его падении. Покаянный канон – достаточно длинное и сильное духовное произведение - прерывается чтением жития Марии египетской – очень значимым произведением и с литературной точки зрения. Они оба зачитываются в среду пятой недели Великого поста.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий пост , москва