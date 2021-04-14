https://ria.ru/20210414/reyd-1728178889.html

Главу МВД Колокольцева попросили провести интернет-рейд блогеров

Главу МВД Колокольцева попросили провести интернет-рейд блогеров

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением провести... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:40

2021-04-14T08:40

2021-04-14T08:40

эдвард бил (блогер)

россия

владимир петров

владимир колокольцев

москва

ленинградская область

технологии

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением провести всероссийский интернет-рейд по выявлению нарушающих Уголовный кодекс, ПДД и другие законы блогеров.В своем письме (есть в распоряжении РИА Новости) Петров отмечает, что в последнее время в России разгорается общественная дискуссия относительно "разгула вседозволенности в блогосфере". "Многие блогеры, имеющие огромную аудиторию и влияние на молодежную среду, ради "красивых" кадров и скандального контента буквально балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса, подвергая свои жизни и жизни добропорядочных граждан смертельной опасности", - отметил представитель ОП Ленобласти.В качестве примера он привел популярного видеоблогера Эдварда Била, который стал фигурантом дела о резонансном ДТП в центре Москвы.Петров считает, что в интернете зародился и укрепился "целый жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами: кто-то из них занимается избиениями и запугиванием случайных прохожих, кто-то незаконными гонками на улицах городов, кто-то проповедует откровенную "уголовщину", вовлекая в свои сети неокрепшие умы молодых зрителей". Он добавил, что вокруг этого "мирка" прочно сформировался "финансовый кластер" всевозможных криминальных и мошеннических схем, приносящий доход интернет-хулиганам и их партнерам, зарабатывающих на разрастающейся аудитории, привлекаемой "треш-контентом".В случае, если противоправная деятельность блогеров будет доказана в полной мере, он просит Колокольцева "поспособствовать к примерному наказанию виртуальных экстремалов".

https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

https://ria.ru/20210209/mvd-1596676680.html

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эдвард бил (блогер), россия, владимир петров, владимир колокольцев, москва, ленинградская область, технологии, общество