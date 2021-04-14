Главу МВД Колокольцева попросили провести интернет-рейд блогеров
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением провести всероссийский интернет-рейд по выявлению нарушающих Уголовный кодекс, ПДД и другие законы блогеров.
В своем письме (есть в распоряжении РИА Новости) Петров отмечает, что в последнее время в России разгорается общественная дискуссия относительно "разгула вседозволенности в блогосфере". "Многие блогеры, имеющие огромную аудиторию и влияние на молодежную среду, ради "красивых" кадров и скандального контента буквально балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса, подвергая свои жизни и жизни добропорядочных граждан смертельной опасности", - отметил представитель ОП Ленобласти.
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В качестве примера он привел популярного видеоблогера Эдварда Била, который стал фигурантом дела о резонансном ДТП в центре Москвы.
Петров считает, что в интернете зародился и укрепился "целый жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами: кто-то из них занимается избиениями и запугиванием случайных прохожих, кто-то незаконными гонками на улицах городов, кто-то проповедует откровенную "уголовщину", вовлекая в свои сети неокрепшие умы молодых зрителей". Он добавил, что вокруг этого "мирка" прочно сформировался "финансовый кластер" всевозможных криминальных и мошеннических схем, приносящий доход интернет-хулиганам и их партнерам, зарабатывающих на разрастающейся аудитории, привлекаемой "треш-контентом".
"В данной связи прошу вас оценить идею проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке блогеров и аккаунтов, ведущих свою деятельность с нарушением Уголовного кодекса, Правил дорожного движения, демонстрирующих явное неуважение к традициям и культуре народов Российской Федерации, призывающих к осуществлению оскорбительных и хулиганских действий", - предложил Петров.
В случае, если противоправная деятельность блогеров будет доказана в полной мере, он просит Колокольцева "поспособствовать к примерному наказанию виртуальных экстремалов".
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