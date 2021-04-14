Пашинян обвинил экс-главу генштаба Армении Гаспаряна во лжи
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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-начальника генерального штаба ВС страны Оника Гаспаряна во лжи, заявив, что тот не призывал на четвертый день эскалации конфликта в Карабахе к скорейшему прекращению боевых действий.
Семнадцатого ноября 2020 года Гаспарян заявил, что на четвертый день войны на заседании совета безопасности представил оценку вооруженных сил, потерь и сложившейся ситуации, отметив, что за два-три дня нужно принять необходимые меры для прекращения войны.
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"Заявление Гаспаряна от 17 ноября не имеет никакого отношения к реальности... Это зафиксировано официально, в том числе на записи... Наоборот, он заявлял, что у противника не было никакого продвижения, армия и ВС выполняют поставленные перед ними задачи и до конца выполнят их", - сказал Пашинян в ходе заседания парламента.
По словам премьера, Гаспарян не мог сделать такое заявление, так как еще 21 августа 2020 года в докладе на заседании Совбеза утверждал, что ВС в карабахском направлении может имеющимися силами и средствами по принципу "ни шагу назад" отразить и сорвать наступление противника, разгромить его группировки.
Премьер добавил, что это не означает, что власти Армении не стремились как можно скорее остановить боевые действия.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.