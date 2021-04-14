https://ria.ru/20210414/pashinyan-1728189040.html

Пашинян обвинил экс-главу генштаба Армении Гаспаряна во лжи

Пашинян обвинил экс-главу генштаба Армении Гаспаряна во лжи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-начальника генерального штаба ВС страны Оника Гаспаряна во лжи, заявив, что тот не призывал на четвертый день... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:17

2021-04-14T10:17

2021-04-14T10:17

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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-начальника генерального штаба ВС страны Оника Гаспаряна во лжи, заявив, что тот не призывал на четвертый день эскалации конфликта в Карабахе к скорейшему прекращению боевых действий.Семнадцатого ноября 2020 года Гаспарян заявил, что на четвертый день войны на заседании совета безопасности представил оценку вооруженных сил, потерь и сложившейся ситуации, отметив, что за два-три дня нужно принять необходимые меры для прекращения войны.По словам премьера, Гаспарян не мог сделать такое заявление, так как еще 21 августа 2020 года в докладе на заседании Совбеза утверждал, что ВС в карабахском направлении может имеющимися силами и средствами по принципу "ни шагу назад" отразить и сорвать наступление противника, разгромить его группировки.Премьер добавил, что это не означает, что власти Армении не стремились как можно скорее остановить боевые действия.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/kocharyan-1727370565.html

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