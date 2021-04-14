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В Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица
В Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица
Старейшая белая медведица Услада, которой было 33 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:17
2021-04-14T18:17
ленинградский зоопарк
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Старейшая белая медведица Услада, которой было 33 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение.Медведица Услада прожила в Ленинградском зоопарке почти 28 лет. Она родилась в Казанском зооботаническом саду, а спустя 6 лет приехала в Ленинград. Услада родила 16 медвежат, которые сейчас живут в разных зоопарках мира: в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии."Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы ее жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка", - отмечают в зоопарке.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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ленинградский зоопарк, санкт-петербург, общество

В Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица

18:17 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСимвол Ленинградского зоопарка - белая медведица Услада
Символ Ленинградского зоопарка - белая медведица Услада - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Старейшая белая медведица Услада, которой было 33 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение.

"С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих ее людей - в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведей в мире", - сообщает зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Медведица Услада прожила в Ленинградском зоопарке почти 28 лет. Она родилась в Казанском зооботаническом саду, а спустя 6 лет приехала в Ленинград. Услада родила 16 медвежат, которые сейчас живут в разных зоопарках мира: в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии.
"Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы ее жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка", - отмечают в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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