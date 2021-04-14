В Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСимвол Ленинградского зоопарка - белая медведица Услада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Старейшая белая медведица Услада, которой было 33 года, умерла в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение.
"С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих ее людей - в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведей в мире", - сообщает зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы ее жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка", - отмечают в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.