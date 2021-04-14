День бывших супругов. Из-за чего разводятся звезды

Супруги, которые скоро официально станут бывшими, — рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян. Музыкант уже забрал 500 пар обуви из общего дома в Калифорнии, а Ким одна отправилась на отдых с четырьмя детьми.

Кардашьян подала на развод после семи лет брака, причиной назвала "непримиримые разногласия". Однако, по одной из версий, они расстаются из-за биполярного расстройства Канье. О психических проблемах мужа Ким рассказывала ранее.

Делить паре предстоит не только опеку над двумя дочерями и двумя сыновьями, но и общие миллионы.

Пока они были вместе, Канье записал множество успешных треков, занимался дизайном кроссовок и баллотировался в президенты США. А Кардашьян стала бизнес-вумен и инфлюенсером. По данным Forbes, состояние Уэста оценивается в 1,3 миллиарда долларов, Ким недавно тоже стала миллиардершей.

Тем не менее почти бывшие уверяют, что поделят имущество "мирно, насколько это возможно". Посмотрим, удастся ли.