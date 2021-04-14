День бывших супругов. Из-за чего разводятся звезды
Супруги, которые скоро официально станут бывшими, — рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян. Музыкант уже забрал 500 пар обуви из общего дома в Калифорнии, а Ким одна отправилась на отдых с четырьмя детьми.
Кардашьян подала на развод после семи лет брака, причиной назвала "непримиримые разногласия". Однако, по одной из версий, они расстаются из-за биполярного расстройства Канье. О психических проблемах мужа Ким рассказывала ранее.
Делить паре предстоит не только опеку над двумя дочерями и двумя сыновьями, но и общие миллионы.
Пока они были вместе, Канье записал множество успешных треков, занимался дизайном кроссовок и баллотировался в президенты США. А Кардашьян стала бизнес-вумен и инфлюенсером. По данным Forbes, состояние Уэста оценивается в 1,3 миллиарда долларов, Ким недавно тоже стала миллиардершей.
Тем не менее почти бывшие уверяют, что поделят имущество "мирно, насколько это возможно". Посмотрим, удастся ли.
Супруги, которые скоро официально станут бывшими, — рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян. Музыкант уже забрал 500 пар обуви из общего дома в Калифорнии, а Ким одна отправилась на отдых с четырьмя детьми.
Кардашьян подала на развод после семи лет брака, причиной назвала "непримиримые разногласия". Однако, по одной из версий, они расстаются из-за биполярного расстройства Канье. О психических проблемах мужа Ким рассказывала ранее.
Делить паре предстоит не только опеку над двумя дочерями и двумя сыновьями, но и общие миллионы.
Пока они были вместе, Канье записал множество успешных треков, занимался дизайном кроссовок и баллотировался в президенты США. А Кардашьян стала бизнес-вумен и инфлюенсером. По данным Forbes, состояние Уэста оценивается в 1,3 миллиарда долларов, Ким недавно тоже стала миллиардершей.
Тем не менее почти бывшие уверяют, что поделят имущество "мирно, насколько это возможно". Посмотрим, удастся ли.
Одна из самых знаменитых звездных пар, которая после четырех совместных лет распалась, — актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк.
И хотя они не были официально женаты, после расставания делят опеку над дочерью Леей.
Причины разрыва они сами не комментировали. По слухам, этому поспособствовала Леди Гага.
Она сыграла главную роль в режиссерском дебюте Купера "Звезда родилась" и, как многие говорят, стала новым увлечением Брэдли. Хоть сама Гага это отрицала, но во время совместных интервью и на выступлении Купера и певицы на "Оскаре" многие обратили внимание на "химию" между ними.
Шейк только недавно намекнула на причину расставания, заметив, что "два великих человека не могут составить пару".
Сейчас актер и модель стараются поддерживать хорошие отношения ради дочери. Во всяком случае, у поклонников пары много поводов для обсуждений: Лея часто гуляет по Нью-Йорку то с одним, то с другим родителем.
Одна из самых знаменитых звездных пар, которая после четырех совместных лет распалась, — актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк.
И хотя они не были официально женаты, после расставания делят опеку над дочерью Леей.
Причины разрыва они сами не комментировали. По слухам, этому поспособствовала Леди Гага.
Она сыграла главную роль в режиссерском дебюте Купера "Звезда родилась" и, как многие говорят, стала новым увлечением Брэдли. Хоть сама Гага это отрицала, но во время совместных интервью и на выступлении Купера и певицы на "Оскаре" многие обратили внимание на "химию" между ними.
Шейк только недавно намекнула на причину расставания, заметив, что "два великих человека не могут составить пару".
Сейчас актер и модель стараются поддерживать хорошие отношения ради дочери. Во всяком случае, у поклонников пары много поводов для обсуждений: Лея часто гуляет по Нью-Йорку то с одним, то с другим родителем.
Безусловно, самые популярные бывшие — Брэд Питт и Анджелина Джоли. Их отношения начались (неофициально) на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", когда актер еще был в браке с Дженнифер Энистон. Целых два повода для скандала!
Подтвердили слухи звезды в 2006-м, когда стало известно о беременности Джоли.
В СМИ почти каждый день появлялись снимки пары и новые факты об их отношениях. Несмотря на шумиху, Питт и Джоли официально поженились только в 2014-м. И то — по просьбе шестерых детей! А через два года Джоли подала на развод. С формулировкой "непримиримые разногласия".
Но многие утверждали: истинная причина расставания в том, что Питт пристрастился к алкоголю и даже поднимал руку на детей. А после и сама Анджелина заявила о домашнем насилии, подав соответствующий иск в суд.
Пара официально разведена (процесс длился три года), но до сих пор не может договориться об опеке над детьми.
Безусловно, самые популярные бывшие — Брэд Питт и Анджелина Джоли. Их отношения начались (неофициально) на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", когда актер еще был в браке с Дженнифер Энистон. Целых два повода для скандала!
Подтвердили слухи звезды в 2006-м, когда стало известно о беременности Джоли.
В СМИ почти каждый день появлялись снимки пары и новые факты об их отношениях. Несмотря на шумиху, Питт и Джоли официально поженились только в 2014-м. И то — по просьбе шестерых детей! А через два года Джоли подала на развод. С формулировкой "непримиримые разногласия".
Но многие утверждали: истинная причина расставания в том, что Питт пристрастился к алкоголю и даже поднимал руку на детей. А после и сама Анджелина заявила о домашнем насилии, подав соответствующий иск в суд.
Пара официально разведена (процесс длился три года), но до сих пор не может договориться об опеке над детьми.
Громкая история, которая уже походит на детектив или готовый сюжет для экранизации, — отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд.
Они познакомились на съемках в 2010-м, а через два года стали встречаться. Потом тайно поженились, но уже в 2016-м Херд подала на развод и заявила, что Депп избивал ее и систематически проявлял насилие. В защиту актера выступили друзья и родственники, но осадок остался.
Пара развелась, Депп выплатил семь миллионов долларов отступных. Херд пообещала отдать их на благотворительность.
Но этим дело не закончилось: через некоторое время актер подал в суд на таблоид Sun, который первым написал о том, что Джонни избивал супругу. Процесс звезда "Пиратов Карибского моря" проиграл. Но зато во время судебного разбирательства СМИ и поклонники узнали много нелицеприятного о самих актерах и об их отношениях, которые можно описать как "токсичные". Теперь кинокарьера Деппа под вопросом, а Херд продолжает сниматься.
Громкая история, которая уже походит на детектив или готовый сюжет для экранизации, — отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд.
Они познакомились на съемках в 2010-м, а через два года стали встречаться. Потом тайно поженились, но уже в 2016-м Херд подала на развод и заявила, что Депп избивал ее и систематически проявлял насилие. В защиту актера выступили друзья и родственники, но осадок остался.
Пара развелась, Депп выплатил семь миллионов долларов отступных. Херд пообещала отдать их на благотворительность.
Но этим дело не закончилось: через некоторое время актер подал в суд на таблоид Sun, который первым написал о том, что Джонни избивал супругу. Процесс звезда "Пиратов Карибского моря" проиграл. Но зато во время судебного разбирательства СМИ и поклонники узнали много нелицеприятного о самих актерах и об их отношениях, которые можно описать как "токсичные". Теперь кинокарьера Деппа под вопросом, а Херд продолжает сниматься.
Брак Тома Круза с Кэти Холмс был "громким": постоянные обсуждения в прессе, огромное количество фото папарацци.
Актеры стали встречаться в 2005-м, предложение Том сделал на Эйфелевой башне, и в 2006-м они торжественно сыграли свадьбу. Тогда же у пары родилась дочь Сури. Круз не стеснялся показывать, как счастлив, на интервью, ТВ-передачах и снимках в прессе.
Но уже в 2012-м Кэти подала на развод. Многие посчитали, что это из-за приверженности Круза сайентологии. Непростой развод окутан тайнами: в брачном контракте пары было множество пунктов о неразглашении персональной информации.
В итоге Кэти обязалась не афишировать собственную личную жизнь несколько лет после расторжения брака. Но зато добилась полной опеки над Сури. А Том просто выплачивает алименты и, к удивлению многих, не пользуется правом видеться с единственной биологической дочерью.
Брак Тома Круза с Кэти Холмс был "громким": постоянные обсуждения в прессе, огромное количество фото папарацци.
Актеры стали встречаться в 2005-м, предложение Том сделал на Эйфелевой башне, и в 2006-м они торжественно сыграли свадьбу. Тогда же у пары родилась дочь Сури. Круз не стеснялся показывать, как счастлив, на интервью, ТВ-передачах и снимках в прессе.
Но уже в 2012-м Кэти подала на развод. Многие посчитали, что это из-за приверженности Круза сайентологии. Непростой развод окутан тайнами: в брачном контракте пары было множество пунктов о неразглашении персональной информации.
В итоге Кэти обязалась не афишировать собственную личную жизнь несколько лет после расторжения брака. Но зато добилась полной опеки над Сури. А Том просто выплачивает алименты и, к удивлению многих, не пользуется правом видеться с единственной биологической дочерью.
Бритни Спирс зажигала не только на сцене: ее личная жизнь в начале 2000-х тоже не была скучной.
В 2004-м знаменитая певица познакомилась в ночном клубе с малоизвестным танцором Кевином Федерлайном. О серьезных отношениях она тогда не думала. Но влюбилась, взяла Кевина с собой в мировой тур, и через пару месяцев они объявили о помолвке (платиновые кольца оплачивала Бритни).
Через год Спирс родила первого сына Шона Престона, и тогда же, как писали СМИ, отношения супругов разладились. Однако на следующий год родился второй сын, Джейден Джеймс. Но брак это не спасло: Федерлайн проводил время в клубах и изменял Бритни.
Певица не стала это терпеть и подала на развод. Дележ опеки и имущества сопровождали нелестные высказывания бывших друг о друге.
В итоге Бритни отдала Кевину примерно полтора миллиона долларов и обязалась выплачивать алименты (сумма не разглашается).
А после увлечения Спирс наркотиками суд передал полную опеку над детьми Федерлайну. Сама же певица и ее финансы сейчас под контролем ее отца.
Бритни Спирс зажигала не только на сцене: ее личная жизнь в начале 2000-х тоже не была скучной.
В 2004-м знаменитая певица познакомилась в ночном клубе с малоизвестным танцором Кевином Федерлайном. О серьезных отношениях она тогда не думала. Но влюбилась, взяла Кевина с собой в мировой тур, и через пару месяцев они объявили о помолвке (платиновые кольца оплачивала Бритни).
Через год Спирс родила первого сына Шона Престона, и тогда же, как писали СМИ, отношения супругов разладились. Однако на следующий год родился второй сын, Джейден Джеймс. Но брак это не спасло: Федерлайн проводил время в клубах и изменял Бритни.
Певица не стала это терпеть и подала на развод. Дележ опеки и имущества сопровождали нелестные высказывания бывших друг о друге.
В итоге Бритни отдала Кевину примерно полтора миллиона долларов и обязалась выплачивать алименты (сумма не разглашается).
А после увлечения Спирс наркотиками суд передал полную опеку над детьми Федерлайну. Сама же певица и ее финансы сейчас под контролем ее отца.
Брак племянницы Джона Кеннеди Марии Шрайвер и самого известного бодибилдера Арнольда Шварценеггера просуществовал 25 лет.
А их бракоразводный процесс — один из самых долгих в Голливуде: начался в 2011-м и завершен ли, неизвестно до сих пор. Но точно можно сказать, что возвращаться к Арни Мария не собирается.
Причиной расставания стало признание Арнольда в том, что у него есть десятилетний внебрачный сын — от их домработницы. Шрайвер не простила измену, впала в депрессию, а потом написала книгу о своих переживаниях.
Арнольд, как говорят, заплатил супруге 200 миллионов долларов отступных, поделил имущество пополам и безуспешно пытался вернуть Марию.
Брак племянницы Джона Кеннеди Марии Шрайвер и самого известного бодибилдера Арнольда Шварценеггера просуществовал 25 лет.
А их бракоразводный процесс — один из самых долгих в Голливуде: начался в 2011-м и завершен ли, неизвестно до сих пор. Но точно можно сказать, что возвращаться к Арни Мария не собирается.
Причиной расставания стало признание Арнольда в том, что у него есть десятилетний внебрачный сын — от их домработницы. Шрайвер не простила измену, впала в депрессию, а потом написала книгу о своих переживаниях.
Арнольд, как говорят, заплатил супруге 200 миллионов долларов отступных, поделил имущество пополам и безуспешно пытался вернуть Марию.
У Деми Мур и Эштона Катчера был неравный по возрасту брак: разница — 15 лет. Многие смотрели на союз скептически.
Но Мур никого не слушала. Как казалось со стороны, начинающий актер Эштон во всем поддерживал звездную супругу, проводил время с ее тремя дочерями от Брюса Уиллиса. Потом пошли слухи, что Катчер неоднократно изменял Деми. Она сперва не обращала на сплетни внимания, но затем все-таки подала на развод.
Пару лет назад актриса выпустила автобиографию. В книге призналась, что в этом браке из-за отсутствия поддержки со стороны Катчера стала злоупотреблять алкоголем и приобрела зависимость от обезболивающих препаратов.
Эштон, который сейчас женат на Миле Кунис, сначала пытался язвительно комментировать ее откровения, но потом высказался так: "Все хорошо, но мы больше не тусуемся вместе".
У Деми Мур и Эштона Катчера был неравный по возрасту брак: разница — 15 лет. Многие смотрели на союз скептически.
Но Мур никого не слушала. Как казалось со стороны, начинающий актер Эштон во всем поддерживал звездную супругу, проводил время с ее тремя дочерями от Брюса Уиллиса. Потом пошли слухи, что Катчер неоднократно изменял Деми. Она сперва не обращала на сплетни внимания, но затем все-таки подала на развод.
Пару лет назад актриса выпустила автобиографию. В книге призналась, что в этом браке из-за отсутствия поддержки со стороны Катчера стала злоупотреблять алкоголем и приобрела зависимость от обезболивающих препаратов.
Эштон, который сейчас женат на Миле Кунис, сначала пытался язвительно комментировать ее откровения, но потом высказался так: "Все хорошо, но мы больше не тусуемся вместе".
"Самое большое сожаление в жизни" — так сказал Бен Аффлек о разводе с Дженнифер Гарнер.
Они были в браке десять лет и считались одной из самых красивых пар в Голливуде. Познакомились на съемках, поженились тайно, родили троих детей.
Но в 2015-м Дженнифер неожиданно подала на развод. Оказалось — из-за измены Аффлека с няней. Супруги пытались сохранить брак, ходили к семейному психологу, но это не помогло. А потом Бен увлекся алкоголем.
В итоге после реабилитации Аффлека в клиниках и встреч пары с адвокатами в 2018-м Бен и Дженнифер официально развелись. Но, несмотря на непростое прошлое, поддерживают хорошие отношения: собираются вместе с детьми на праздники, ходят на бейсбольные матчи и совместно проводят время.
"Самое большое сожаление в жизни" — так сказал Бен Аффлек о разводе с Дженнифер Гарнер.
Они были в браке десять лет и считались одной из самых красивых пар в Голливуде. Познакомились на съемках, поженились тайно, родили троих детей.
Но в 2015-м Дженнифер неожиданно подала на развод. Оказалось — из-за измены Аффлека с няней. Супруги пытались сохранить брак, ходили к семейному психологу, но это не помогло. А потом Бен увлекся алкоголем.
В итоге после реабилитации Аффлека в клиниках и встреч пары с адвокатами в 2018-м Бен и Дженнифер официально развелись. Но, несмотря на непростое прошлое, поддерживают хорошие отношения: собираются вместе с детьми на праздники, ходят на бейсбольные матчи и совместно проводят время.