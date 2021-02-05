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Канье Уэст забрал 500 пар кроссовок из их дома с Ким Кардашьян
Канье Уэст забрал 500 пар кроссовок из их дома с Ким Кардашьян
Рэпер Канье Уэст забрал 500 пар обуви из дома в Калабасасе (Калифорния, США), в котором он жил с Ким Кардашьян, сообщает портал PageSix. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:52
2021-02-05T00:52
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст забрал 500 пар обуви из дома в Калабасасе (Калифорния, США), в котором он жил с Ким Кардашьян, сообщает портал PageSix.Источник рассказал изданию, что Канье вывез не все свои вещи, а только некоторые, в том числе свою коллекцию кроссовок.При этом сама Ким не находилась дома — она отправилась в поездку с семьей на острова Теркс и Кайкос, недалеко от Доминиканской Республики. О том, что Канье и Ким решили развестись после шести лет брака, стало известно в начале января. Тогда светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.Предполагается, что основным предметом спора при разводе пары может стать как раз их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.
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шоу-бизнес, музыка, новости культуры, знаменитости, канье уэст, кимберли кардашян, калифорния, вайоминг, сша

Канье Уэст забрал 500 пар кроссовок из их дома с Ким Кардашьян

00:52 05.02.2021
 
© AFP 2021 / Jean-Baptiste LacroixКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AFP 2021 / Jean-Baptiste Lacroix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст забрал 500 пар обуви из дома в Калабасасе (Калифорния, США), в котором он жил с Ким Кардашьян, сообщает портал PageSix.
Источник рассказал изданию, что Канье вывез не все свои вещи, а только некоторые, в том числе свою коллекцию кроссовок.
При этом сама Ким не находилась дома — она отправилась в поездку с семьей на острова Теркс и Кайкос, недалеко от Доминиканской Республики.
"Они решили, что так обойдется без драм — если в доме будет кто-то один из них", — отметил источник.
© Фото : @kimkardashianФотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян
Фотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : @kimkardashian
Фотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян
О том, что Канье и Ким решили развестись после шести лет брака, стало известно в начале января. Тогда светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.
Предполагается, что основным предметом спора при разводе пары может стать как раз их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:41Шоубиз
СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян
 
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