https://ria.ru/20210106/razvod-1592096511.html
СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст решили развестись после шести лет брака, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T05:27
2021-01-06T05:27
2021-01-06T05:42
культура
канье уэст
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в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст решили развестись после шести лет брака, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.По данным издания, многочисленные источники сообщают, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.Отмечается, что основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.Источники отмечают, что это уже не первый раз, когда возникают разговоры о разводе пары, однако в этот раз, по их словам, "все намного серьезнее".Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.
https://ria.ru/20201222/kardashyan-1590368789.html
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канье уэст, кимберли кардашян, сша, в мире
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян
и музыкант Канье Уэст
решили развестись после шести лет брака, сообщает издание Page Six
со ссылкой на источники.
"Ким наняла (звездного адвоката по разводам) Лауру Уэссер, и они (Кардашьян и Уэст) ведут переговоры об урегулировании", - приводит издание слова информированного источника.
По данным издания, многочисленные источники сообщают, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, а рэпер провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.
Отмечается, что основным предметом спора при разводе пары может стать их дом в Калабасасе, на который они в целом потратили около 60 миллионов долларов. Кардашьян хочет, чтобы дом остался ей и детям.
Источники отмечают, что это уже не первый раз, когда возникают разговоры о разводе пары, однако в этот раз, по их словам, "все намного серьезнее".
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.