https://ria.ru/20210414/karpovich-1728247328.html

Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным

Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович, которая стала гостьей недавнего выпуска "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", впервые ответила на вопрос о романе с РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:30

2021-04-14T17:30

2021-04-14T17:30

алла довлатова

знаменитости

звезды

шоубиз

мирослава карпович

павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Мирослава Карпович, которая стала гостьей недавнего выпуска "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", впервые ответила на вопрос о романе с Павлом Прилучным. Ведущая напомнила о сюрпризе, который устроил для звезды "Папиных дочек" тайный поклонник. Тогда кто-то подарил ей полет на вертолете и выложил на снегу надпись: "Мирус, с днем рождения!"На это Карпович отреагировала в Instagram словами: "Прилучший волшебник". Многие поклонники решили, что подарок актрисе сделал Павел Прилучный. "Прилучший волшебник" — понятно, что это Павел Прилучный", — отметила Алла Довлатова, намекнув таким образом на слухи об их романе.Актриса заверила, что до сих пор не знает имени человека, который так романтично поздравил ее с 35-летием."Это по-прежнему таинственный "волшебник в голубом вертолете", — сказала Карпович.Она также призналась, что актеров как мужчин не воспринимала еще со студенческих лет.И все же Мирослава отметила, что когда речь идет о любви, то все равно, кто этот человек по профессии, и ты принимаешь его со всеми недостатками и странностями.После этих ее слов Довлатова напомнила народную мудрость: "Никогда не говори "никогда".Слухи о романе Карпович и Прилучного ходят уже больше года. Их не раз замечали вместе, но пока актеры публично о своих отношениях не высказывались.Сам Павел, пока его бывшая жена Агата Муцениеце отдыхает и медитирует на Мальдивах, занимается их детьми. Судя по снимкам Прилучного в Instagram, они насыщенно и весело проводят время.

https://ria.ru/20210323/karpovich-1602430367.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла довлатова, знаменитости, звезды, мирослава карпович, павел прилучный, шоу-бизнес