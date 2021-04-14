https://ria.ru/20210414/karpovich-1728247328.html
Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным
Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным
Актриса Мирослава Карпович, которая стала гостьей недавнего выпуска "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", впервые ответила на вопрос о романе с РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:30
2021-04-14T17:30
2021-04-14T17:30
алла довлатова
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шоубиз
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Актриса Мирослава Карпович, которая стала гостьей недавнего выпуска "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", впервые ответила на вопрос о романе с Павлом Прилучным. Ведущая напомнила о сюрпризе, который устроил для звезды "Папиных дочек" тайный поклонник. Тогда кто-то подарил ей полет на вертолете и выложил на снегу надпись: "Мирус, с днем рождения!"На это Карпович отреагировала в Instagram словами: "Прилучший волшебник". Многие поклонники решили, что подарок актрисе сделал Павел Прилучный. "Прилучший волшебник" — понятно, что это Павел Прилучный", — отметила Алла Довлатова, намекнув таким образом на слухи об их романе.Актриса заверила, что до сих пор не знает имени человека, который так романтично поздравил ее с 35-летием."Это по-прежнему таинственный "волшебник в голубом вертолете", — сказала Карпович.Она также призналась, что актеров как мужчин не воспринимала еще со студенческих лет.И все же Мирослава отметила, что когда речь идет о любви, то все равно, кто этот человек по профессии, и ты принимаешь его со всеми недостатками и странностями.После этих ее слов Довлатова напомнила народную мудрость: "Никогда не говори "никогда".Слухи о романе Карпович и Прилучного ходят уже больше года. Их не раз замечали вместе, но пока актеры публично о своих отношениях не высказывались.Сам Павел, пока его бывшая жена Агата Муцениеце отдыхает и медитирует на Мальдивах, занимается их детьми. Судя по снимкам Прилучного в Instagram, они насыщенно и весело проводят время.
https://ria.ru/20210323/karpovich-1602430367.html
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алла довлатова, знаменитости, звезды, мирослава карпович, павел прилучный, шоу-бизнес
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Актриса Мирослава Карпович, которая стала гостьей недавнего выпуска "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио", впервые ответила
на вопрос о романе с Павлом Прилучным.
Ведущая напомнила о сюрпризе, который устроил
для звезды "Папиных дочек" тайный поклонник. Тогда кто-то подарил ей полет на вертолете и выложил на снегу надпись: "Мирус, с днем рождения!"
На это Карпович отреагировала в Instagram словами: "Прилучший волшебник". Многие поклонники решили, что подарок актрисе сделал Павел Прилучный.
"Прилучший волшебник" — понятно, что это Павел Прилучный", — отметила Алла Довлатова, намекнув таким образом на слухи об их романе.
"Не конкретизируем. Не факт, что это он", — перебила ее Мирослава.
Актриса заверила, что до сих пор не знает имени человека, который так романтично поздравил ее с 35-летием.
"Это по-прежнему таинственный "волшебник в голубом вертолете", — сказала Карпович.
Она также призналась, что актеров как мужчин не воспринимала еще со студенческих лет.
"Когда я была студенткой театрального вуза, мы всегда думали: "Чтобы я встречалась с актером? Не дай бог!" — вспоминает Карпович. — Это те мужчины, которые щипают себе брови и думают о том, сколько у них кубиков на прессе".
И все же Мирослава отметила, что когда речь идет о любви, то все равно, кто этот человек по профессии, и ты принимаешь его со всеми недостатками и странностями.
После этих ее слов Довлатова напомнила народную мудрость: "Никогда не говори "никогда".
"Не зарекайся", — согласилась с ней Карпович.
Слухи о романе Карпович и Прилучного ходят уже больше года. Их не раз замечали вместе, но пока актеры публично о своих отношениях не высказывались.
Сам Павел, пока его бывшая жена Агата Муцениеце отдыхает и медитирует
на Мальдивах, занимается их детьми. Судя по снимкам Прилучного в Instagram, они насыщенно и весело проводят
время.