"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Неуловимые. Последний герой"
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Мирослава Карпович похвасталась в сторис Instagram роскошным сюрпризом, который устроил для нее близкий друг по случаю 35-летия звезды сериала "Папины дочки".
Скрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович
На первой публикации Карпович стоит около вертолета, арендованного специально для нее, и радостно тянется к небу с огромным "букетом" воздушных шаров розового цвета. "Аж до неба", — подписала снимок актриса.
Скрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович
Затем Мирослава опубликовала несколько коротких роликов из кабины летательного аппарата. Внезапно с высоты она видит надпись на снегу: "Мирус, с днем рождения!"
"Прилучший волшебник", — отреагировала на подарок актриса и намекнула, что его сделал актер Павел Прилучный.
О романе Карпович и Прилучного говорят уже больше года, и часто обвиняют актрису в том, что это она стала причиной развода своего друга с Агатой Муцениеце (пара развелась в июне прошлого года после почти десяти лет брака. — Прим. ред.).
Несмотря на то, что Павел и Мирослава официально не подтверждают отношения и не появляются вместе на публике, папарацци уже не раз заставали их во время совместных прогулок.