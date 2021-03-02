https://ria.ru/20210302/karpovich-1599560690.html

"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия

"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия

Актриса Мирослава Карпович похвасталась в сторис Instagram роскошным сюрпризом, который устроил для нее близкий друг по случаю 35-летия звезды сериала "Папины... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:54

2021-03-02T14:54

2021-03-02T14:54

агата муцениеце

шоубиз

мирослава карпович

павел прилучный

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Мирослава Карпович похвасталась в сторис Instagram роскошным сюрпризом, который устроил для нее близкий друг по случаю 35-летия звезды сериала "Папины дочки". На первой публикации Карпович стоит около вертолета, арендованного специально для нее, и радостно тянется к небу с огромным "букетом" воздушных шаров розового цвета. "Аж до неба", — подписала снимок актриса.Затем Мирослава опубликовала несколько коротких роликов из кабины летательного аппарата. Внезапно с высоты она видит надпись на снегу: "Мирус, с днем рождения!" О романе Карпович и Прилучного говорят уже больше года, и часто обвиняют актрису в том, что это она стала причиной развода своего друга с Агатой Муцениеце (пара развелась в июне прошлого года после почти десяти лет брака. — Прим. ред.). Несмотря на то, что Павел и Мирослава официально не подтверждают отношения и не появляются вместе на публике, папарацци уже не раз заставали их во время совместных прогулок.

https://ria.ru/20210127/priluchnyy-1594787266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата муцениеце, мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, звезды