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Шоубиз
https://ria.ru/20210302/karpovich-1599560690.html
"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия
"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия
Актриса Мирослава Карпович похвасталась в сторис Instagram роскошным сюрпризом, который устроил для нее близкий друг по случаю 35-летия звезды сериала "Папины... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:54
2021-03-02T14:54
агата муцениеце
шоубиз
мирослава карпович
павел прилучный
знаменитости
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Мирослава Карпович похвасталась в сторис Instagram роскошным сюрпризом, который устроил для нее близкий друг по случаю 35-летия звезды сериала "Папины дочки". На первой публикации Карпович стоит около вертолета, арендованного специально для нее, и радостно тянется к небу с огромным "букетом" воздушных шаров розового цвета. "Аж до неба", — подписала снимок актриса.Затем Мирослава опубликовала несколько коротких роликов из кабины летательного аппарата. Внезапно с высоты она видит надпись на снегу: "Мирус, с днем рождения!" О романе Карпович и Прилучного говорят уже больше года, и часто обвиняют актрису в том, что это она стала причиной развода своего друга с Агатой Муцениеце (пара развелась в июне прошлого года после почти десяти лет брака. — Прим. ред.). Несмотря на то, что Павел и Мирослава официально не подтверждают отношения и не появляются вместе на публике, папарацци уже не раз заставали их во время совместных прогулок.
https://ria.ru/20210127/priluchnyy-1594787266.html
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агата муцениеце, мирослава карпович, павел прилучный, знаменитости, звезды

"Прилучший": Карпович похвасталась роскошным подарком в честь 35-летия

14:54 02.03.2021
 
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Премьера фильма Неуловимые. Последний герой - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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МОСКВА, 2 марРИА Новости. Актриса Мирослава Карпович похвасталась в сторис Instagram роскошным сюрпризом, который устроил для нее близкий друг по случаю 35-летия звезды сериала "Папины дочки".
© Фото : m1r0slava_karpovichСкрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович
Скрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : m1r0slava_karpovich
Скрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович
На первой публикации Карпович стоит около вертолета, арендованного специально для нее, и радостно тянется к небу с огромным "букетом" воздушных шаров розового цвета. "Аж до неба", — подписала снимок актриса.
© m1r0slava_karpovichСкрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович
Скрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© m1r0slava_karpovich
Скрин сторис из инстаграма Мирославы Карпович
Затем Мирослава опубликовала несколько коротких роликов из кабины летательного аппарата. Внезапно с высоты она видит надпись на снегу: "Мирус, с днем рождения!"
"Прилучший волшебник", — отреагировала на подарок актриса и намекнула, что его сделал актер Павел Прилучный.
О романе Карпович и Прилучного говорят уже больше года, и часто обвиняют актрису в том, что это она стала причиной развода своего друга с Агатой Муцениеце (пара развелась в июне прошлого года после почти десяти лет брака. — Прим. ред.).
Несмотря на то, что Павел и Мирослава официально не подтверждают отношения и не появляются вместе на публике, папарацци уже не раз заставали их во время совместных прогулок.
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ШоубизАгата МуцениецеМирослава КарповичПавел ПрилучныйЗнаменитостизвезды
 
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