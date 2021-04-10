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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210410/mutsenietse-1727541110.html
Муцениеце оставила детей на Прилучного и медитирует на Мальдивах
Муцениеце оставила детей на Прилучного и медитирует на Мальдивах
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая на днях улетела отдыхать на Мальдивы без детей, решила заняться восточными практиками. В своем Instagram она... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T00:39
2021-04-10T00:39
дети
знаменитости
звезды
павел прилучный
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шоубиз
медитация
агата муцениеце
стиль жизни
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая на днях улетела отдыхать на Мальдивы без детей, решила заняться восточными практиками. В своем Instagram она разместила видео с разминкой перед медитацией.В ролике, сделанном в режиме ускоренной съемки, бывшая супруга Павла Прилучного в компании подруги сидит в позе лотоса и, закрыв глаза, глубоко дышит, тянется, делает наклоны и другие упражнения.Недавно актриса улетела отдыхать на Мальдивы. Сына Тимофея и дочку Мию, как сообщила Агата, она с собой не взяла.В комментариях многие пожелали Агате хорошего отдыха, отметив, что "себя тоже надо не забывать, любить и иногда быть немножко эгоисткой".Детьми сейчас занимается их отец — Павел Прилучный. В своем Instagram в последние дни он размещает много фотографий с ними.Муцениеце и Прилучный развелись в прошлом году. Сейчас, как предполагают некоторые СМИ, у Павла бурный роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович: их не раз замечали вместе.Однако актриса на эту тему пока не высказывалась, а лишь интриговала поклонников загадочными постами о личной жизни.
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дети, знаменитости, звезды, павел прилучный, мальдивы, медитация, агата муцениеце, стиль жизни, шоу-бизнес

Муцениеце оставила детей на Прилучного и медитирует на Мальдивах

00:39 10.04.2021
 
© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Agata Muceniece
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая на днях улетела отдыхать на Мальдивы без детей, решила заняться восточными практиками. В своем Instagram она разместила видео с разминкой перед медитацией.
"Я открываю для себя медитацию! И какой же это дар. Тут мы пока только готовимся: дышим и тянемся", — написала Муцениеце.
В ролике, сделанном в режиме ускоренной съемки, бывшая супруга Павла Прилучного в компании подруги сидит в позе лотоса и, закрыв глаза, глубоко дышит, тянется, делает наклоны и другие упражнения.
"Какие загорелые и красивые", "Молодец! Исцеляй свою душу и укрепляй свой дух и тело", "Агата, как хорошо у тебя получается", — прокомментировали кадры подписчики.
Недавно актриса улетела отдыхать на Мальдивы. Сына Тимофея и дочку Мию, как сообщила Агата, она с собой не взяла.

"Впервые с момента рождения детей я полетела на море только для себя!" — написала актриса.

В комментариях многие пожелали Агате хорошего отдыха, отметив, что "себя тоже надо не забывать, любить и иногда быть немножко эгоисткой".
Детьми сейчас занимается их отец — Павел Прилучный. В своем Instagram в последние дни он размещает много фотографий с ними.
Муцениеце и Прилучный развелись в прошлом году. Сейчас, как предполагают некоторые СМИ, у Павла бурный роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович: их не раз замечали вместе.
Однако актриса на эту тему пока не высказывалась, а лишь интриговала поклонников загадочными постами о личной жизни.
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ШоубизДетиЗнаменитостизвездыПавел ПрилучныйМальдивымедитацияАгата МуцениецеСтиль жизниШоу-бизнес
 
 
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