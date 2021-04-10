https://ria.ru/20210410/mutsenietse-1727541110.html

Муцениеце оставила детей на Прилучного и медитирует на Мальдивах

Муцениеце оставила детей на Прилучного и медитирует на Мальдивах

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая на днях улетела отдыхать на Мальдивы без детей, решила заняться восточными практиками. В своем Instagram она... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T00:39

2021-04-10T00:39

2021-04-10T00:39

дети

знаменитости

звезды

павел прилучный

мальдивы

шоубиз

медитация

агата муцениеце

стиль жизни

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая на днях улетела отдыхать на Мальдивы без детей, решила заняться восточными практиками. В своем Instagram она разместила видео с разминкой перед медитацией.В ролике, сделанном в режиме ускоренной съемки, бывшая супруга Павла Прилучного в компании подруги сидит в позе лотоса и, закрыв глаза, глубоко дышит, тянется, делает наклоны и другие упражнения.Недавно актриса улетела отдыхать на Мальдивы. Сына Тимофея и дочку Мию, как сообщила Агата, она с собой не взяла.В комментариях многие пожелали Агате хорошего отдыха, отметив, что "себя тоже надо не забывать, любить и иногда быть немножко эгоисткой".Детьми сейчас занимается их отец — Павел Прилучный. В своем Instagram в последние дни он размещает много фотографий с ними.Муцениеце и Прилучный развелись в прошлом году. Сейчас, как предполагают некоторые СМИ, у Павла бурный роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович: их не раз замечали вместе.Однако актриса на эту тему пока не высказывалась, а лишь интриговала поклонников загадочными постами о личной жизни.

https://ria.ru/20201126/priluchnyy-1586427673.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, знаменитости, звезды, павел прилучный, мальдивы, медитация, агата муцениеце, стиль жизни, шоу-бизнес