Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201126/priluchnyy-1586427673.html
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"
Агата Муцениеце рассказала, какой урок вынесла из развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T22:03
2020-11-26T22:30
развод
шоубиз
агата муцениеце
павел прилучный
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155561/25/1555612534_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_eae4cb80f39b7fc12739c0569830c11e.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Агата Муцениеце рассказала, какой урок вынесла из развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Недавно Муцениеце встретилась с Раисой Рязановой. Народная артистка РФ стала гостьей YouTube-проекта Агаты "Честный развод". Во время беседы актриса, обсуждая расставание звездной пары, заявила, что они поступили глупо. "Не было обидно, когда Рязанова назвала вас с бывшим мужем дураками?" – поинтересовалась у Агаты репортер издания "7Дней".Актриса призналась, что сейчас многое анализирует и делает "работу над ошибками".Агата также рассказала, что не боится одиночества.Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. В этом браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.В феврале этого года пара объявила о разводе, пояснив, что это было обоюдное решение.В июне стало известно, что суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров: Павел и Агата на заседание не явились.
https://ria.ru/20200325/1569120312.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155561/25/1555612534_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_094bce82a6978f8d737161f69f558ea4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, агата муцениеце, павел прилучный, знаменитости, звезды

Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"

22:03 26.11.2020 (обновлено: 22:30 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Агата Муцениеце рассказала, какой урок вынесла из развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.
Недавно Муцениеце встретилась с Раисой Рязановой. Народная артистка РФ стала гостьей YouTube-проекта Агаты "Честный развод". Во время беседы актриса, обсуждая расставание звездной пары, заявила, что они поступили глупо.
"Не было обидно, когда Рязанова назвала вас с бывшим мужем дураками?" – поинтересовалась у Агаты репортер издания "7Дней".
"Что же тут обидного? Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна", – ответила Муцениеце.
Актриса призналась, что сейчас многое анализирует и делает "работу над ошибками".
"Не бывает так, что виноват кто-то один. Оба дураки, реально. Но уж как получилось, так получилось. Главное, как сказала Раиса Ивановна, что все живы, и у детей есть родители", – отмечает Муцениеце.
Агата также рассказала, что не боится одиночества.
Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. В этом браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.
В феврале этого года пара объявила о разводе, пояснив, что это было обоюдное решение.
В июне стало известно, что суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров: Павел и Агата на заседание не явились.
Интервью Агаты Муцениеце на канале PEOPLETALK TV. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 13:16Культура
Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным
 
ШоубизРазводАгата МуцениецеПавел ПрилучныйЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
08:05Постоянное энергоснабжение во Владивостоке восстановят за один-два месяца
08:00В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла
Лента новостейМолния