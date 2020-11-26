Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"
22:03 26.11.2020 (обновлено: 22:30 26.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Агата Муцениеце рассказала, какой урок вынесла из развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.
Недавно Муцениеце встретилась с Раисой Рязановой. Народная артистка РФ стала гостьей YouTube-проекта Агаты "Честный развод". Во время беседы актриса, обсуждая расставание звездной пары, заявила, что они поступили глупо.
"Не было обидно, когда Рязанова назвала вас с бывшим мужем дураками?" – поинтересовалась у Агаты репортер издания "7Дней".
"Что же тут обидного? Мы и сами знаем, что дураки. Я с ней полностью согласна", – ответила Муцениеце.
Актриса призналась, что сейчас многое анализирует и делает "работу над ошибками".
"Не бывает так, что виноват кто-то один. Оба дураки, реально. Но уж как получилось, так получилось. Главное, как сказала Раиса Ивановна, что все живы, и у детей есть родители", – отмечает Муцениеце.
Агата также рассказала, что не боится одиночества.
Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. В этом браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.
В феврале этого года пара объявила о разводе, пояснив, что это было обоюдное решение.
В июне стало известно, что суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров: Павел и Агата на заседание не явились.