https://ria.ru/20201126/priluchnyy-1586427673.html

Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"

Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Сами знаем, что дураки"

Агата Муцениеце рассказала, какой урок вынесла из развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T22:03

2020-11-26T22:03

2020-11-26T22:30

развод

шоубиз

агата муцениеце

павел прилучный

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Агата Муцениеце рассказала, какой урок вынесла из развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Недавно Муцениеце встретилась с Раисой Рязановой. Народная артистка РФ стала гостьей YouTube-проекта Агаты "Честный развод". Во время беседы актриса, обсуждая расставание звездной пары, заявила, что они поступили глупо. "Не было обидно, когда Рязанова назвала вас с бывшим мужем дураками?" – поинтересовалась у Агаты репортер издания "7Дней".Актриса призналась, что сейчас многое анализирует и делает "работу над ошибками".Агата также рассказала, что не боится одиночества.Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. В этом браке родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.В феврале этого года пара объявила о разводе, пояснив, что это было обоюдное решение.В июне стало известно, что суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров: Павел и Агата на заседание не явились.

https://ria.ru/20200325/1569120312.html

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развод, агата муцениеце, павел прилучный, знаменитости, звезды