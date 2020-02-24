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Культура
2020-02-24T20:38+0300
https://ria.ru/20200224/1565140579.html
Прилучный объявил о разводе после девяти лет брака
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565138700_0:256:2731:1792_1036x0_80_0_0_781e2aba667e14bbd33e1799dbaf18b2.jpg
РИА Новости

Прилучный объявил о разводе после девяти лет брака

15:02 24.02.2020 (обновлено: 20:38 24.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПремьера заключительного сезона сериала "Кухня"
Премьера заключительного сезона сериала Кухня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся. Об этом артисты рассказали в Instagram.
"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!" — написал Прилучный.
"Я благодарна за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви! <…> Каждая секунда — опыт и становление", — добавила Муцениеце.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. У них двое детей — Тимофей и Мия.
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КультураАгата МуцениецеПавел ПрилучныйШоу-бизнес
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