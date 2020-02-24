Прилучный объявил о разводе после девяти лет брака

"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!" — написал Прилучный.